IT 審計可能會讓人感到不知所措，尤其是當資產數據、補丁記錄和合規報告散落在多個系統中時。缺乏實時可見性會讓團隊面臨延遲、罰款和審計失敗的風險。
本指南將告訴你如何通過整合報告和監控來簡化稽核準備，以及 Splashtop AEM 如何幫助 IT 團隊達成合規。
為什麼 IT 審計準備有挑戰性
IT 稽核對於確保安全性和 IT 合規至關重要，但它也可能是一種挑戰，說實話，還挺令人沮喪的。當你需要在如試算表和孤立工具等多個事實來源中搜尋，並在分散或混合環境中證明合規時，可能會感到艱難。
再加上審計師對合規標準期待不斷提高，以及難以獲得準確的補丁狀態報告，稽核可能成為一種令人筋疲力盡且壓力大的經歷。
然而，有一些方法可以讓 IT 審計準備更簡單。通過遵循這些 IT 審計最佳實踐並使用類似 Splashtop AEM 的解決方案，你可以簡化和精簡準備過程，解決常見挑戰，並確保審計的效率。
五個最佳實踐讓你做好審計準備
首先，讓我們探討一下 IT 稽核準備的最佳實踐。在最後一刻才準備稽核是一場失敗的預演，但如果你提前採取措施，確保了解需要的一切所在，你將隨時做好稽核準備。
1. 集中資產和軟體詳細目錄
維持清晰的資產和詳細目錄記錄是為審計做好準備的最佳方法之��一。保持一個單一、更新的裝置、作業系統和已安裝應用程式的記錄，提供了一個清晰可靠的來源來為審計做準備，而不是在分散的來源和試算表中尋找。
例如，Splashtop AEM 包含實時的裝置和軟體詳細目錄。當新裝置或應用程式被添加時，它會自動更新，確保你擁有一個單一且最新的每個端點及其應用的清單。
2. 實時追蹤修補狀態
確保你的端點和應用程式完全修補和更新是 IT 合規 的重要部分，並且會在審計期間被檢查。你可以通過實時監測補丁狀態來確保你的補丁是最新的並且已正確安裝，而不是只在審計時檢查。
像 Splashtop AEM 這樣的解決方案提供即時修補狀態監控，顯示哪些裝置和應用程式已完全修補、哪些需要修補，以及有哪些修補程式安裝失敗。這讓確保所有裝置都正確修補變得容易，如果有任何修補失敗，還可以找出原因並再次嘗試。
3. 自動化合規框架報告
報告是審計中不可或缺的一部分，但收集它們可能非常費時。然而，您可以透過預先排程可匯出的報告來節省時間和提升效率，支持合規準備，幫助您與 ISO、SOC 2 或 HIPAA 合規 等框架對齊。這有助於保留您的安全性、修補更新和其他審計所需重要資訊的適當記錄。
使用類似 Splashtop AEM 的解決方案，你可以匯出審計數據來將相關資訊集中在一起，節省手動準備所花費的小時數。這讓審計準備更高效、更準確，同時減少了常見的沮喪來源。
4. 利用基於環的部署進行更安全的推送
當你有一個新的補丁需要部署時，總會有失敗或意外問題的可能性。你可以通過使用分階段部署來測試這些問題，慢慢將補丁部署到不斷增加的終端環並在此過程中監控問題。這樣可以在稽核之前降低補丁失敗的風險，並保持適當的網絡安全。
例如，使用 Splashtop AEM，你可以控制部署補丁規劃。這樣，你可以在監控每次部署的同時保持裝置的更新，並提供明確的記錄來向審計員展示你滿足 IT 合規要求。
5. 紀錄修正努力
當您進行審計時，您需要證明您已經保持了安全標準，包括修補。除了證明您的系統是最新的，這還應包括對任何失敗更新的補救證據以及專注於保護易受攻擊的系統。
使用像 Splashtop AEM 這樣的解決方案，您可以用自動記錄和回滾選項追蹤所有的補救努力，以解決修補問題。這提供了您修復修補錯誤和解決漏洞所採取的任何更正措施的明確例子，使審計更完整、更輕鬆。
Splashtop AEM 如何簡化稽核準備
如果您想為審計做好準備，您會需要一個能支援您的網路和終端、讓安全管理變得簡單並記錄每個裝置和更新的解決方案。Splashtop AEM (自主終端管理) 就是這樣的解決方案。
Splashtop AEM 幫助保持終端最新和合規，同時簡化 IT 操作並自動化例行任務。透過其操作系統和第三方修補管理，它能確保每個終端正確更新，而無需 IT 人員手動更新每個裝置，其 CVE 洞察有助於使用 CVSS 評分和 CISA KEV 數據來優先考慮漏洞。
Splashtop AEM 還包括：
自動化報告：即時追蹤、儲存和匯出監控裝置健康狀況、補丁狀態和合規性的指標，因此你隨時準備好迎接審計。
CVE 洞察：證明您已使用 CVSS 和 CISA KEV 數據優先處理漏洞。
跨平台覆蓋：�使用基於原則的自動化為 Windows、macOS 和第三方應用程式提供補丁，以確保及時更新。
統一儀錶板：所有資產、修補和合規數據在一個地方，輕鬆存取。
稽核準備不必匆忙從不同來源中收集所有信息。使用 Splashtop AEM，你可以獲得即時可見性、自動化和可操作的報告，隨時保持準備好接受稽核。你將節省 IT 團隊的時間，減少壓力，並確保合規，同時以前所未有的輕鬆管理和保護你的終端。
