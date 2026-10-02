大多數 IT 團隊早已有 VPN 和用於遠端協作的會議工具，因此當員工需要協助時，很自然會先想到使用這些工具。隨著越來越多員工在家工作或在外移動辦公，這類請求也愈來愈常來自未連上辦公室網路的裝置、非上班時間，或是面對不容易跟著操作的使用者。
這些工具可以讓技術人員連接上線，但一旦真正開始疑難排解，缺口就會浮現：管理員提示、重新開機、面前無人操作的裝置，以及未留下任何稽核記錄的遠端連線。每個缺口都會增加工單處理時間，也讓團隊更難一致地重複執行支援流程。
本指南比較 VPN、螢幕分享與專用遠端支援軟體，說明各自適用的情境，並整理為 IT 團隊打造的遠端支援工具該注意哪些重點。
簡短答案：遠端支援軟體能讓 IT 團隊擁有更多控制能力
專為 IT 團隊打造的專用遠端支援軟體，提供安全的裝置層級存取，以及為疑難排解設計的技術人員工作流程。技術人員可連接終端使用者裝置，包括可供主動存取的電腦與伺服器，以診斷問題、取得控制權、重新啟動並重新連接、錄製連線，以及管理誰可存取哪些資源。
VPN 可將使用者連接到私人網路，但無法為技術人員提供支援工作流程。螢幕分享工具是為會議和協作而設計。這類工具可協助快速��操作說明，有些還可讓簡報者移交控制權，但必須仰賴使用者在場才能啟動並核准連線。
以下是這三者的比較：
工具
主要用途
最適合用於
IT 支援的限制
VPN
網路存取
讓使用者連接內部應用程式、伺服器或資源
無法提供完整的技術人員支援工作流程
螢幕共享
視覺化協作
會議、示範，以及引導使用者��完成簡單任務
控制能力、記錄功能、管理員支援與支援專用功能有限
遠端支援軟體
安全的遠端疑難排解與裝置支援
服務台支援、遠端疑難排解、主動存取，以及 IT 工作流程
需要專用工具，但能為 IT 團隊提供專為此用途打造的控制功能
VPN 的設計用途
VPN 會在使用者的裝置與私人網路之間建立加密通道，讓使用者可存取內部應用程式、檔案共用和伺服器。
為什麼 VPN 不足以應付 IT 遠端支援
對於服務台與端點疑難排解來說，VPN 有幾項限制。
1.單靠 VPN 無法讓技術人員存取裝置
VPN 可讓使用者連接到內部資源，但無法讓技術人員查看裝置畫面或進行遠端控制。IT 仍需要另外的工具來診斷問題，而且 Windows 桌面上的標準 RDP 連線會在技術人員連接時鎖定本機使用者的螢幕，因此很難與使用者同步進行疑難排解。
2. 在支援開始前，VPN 設定可能會增加使用上的阻礙
讓 VPN 正常運作，本身就可能變成一張支援工單。在技術人員開始處理原始問題之前，必須先解決用戶端設定、驗證問題、網路限制和連線中斷等狀況。
3. 廣泛的網路存取可能帶來額外風險
VPN 通常會授予整個網路區段的存取權限，而遠端支援連線通常只需要在有限時間內存取單一裝置。專用的遠端支援工具可更精準地界定存取範圍，控制哪些技術人�員可連接哪些裝置，以及可在何時連接。
4. VPN 缺乏支援專用的連線記錄
IT 團隊通常需要連線錄製、稽核記錄，以及哪位技術人員存取了哪台裝置的紀錄，以供內部檢視與稽核之用。VPN 記錄可以顯示連接中繼資料，例如由誰連接以及連接時間，但無法記錄遠端支援連線期間實際發生的情況。
螢幕分享工具的設計用途
Microsoft Teams、Slack 和 Zoom 等協作平台提供會議、示範，以及與同事共同處理文件時的畫面分享功能。Teams 和 Zoom 也可讓簡報者將其分享畫面的遠端控制權交給他人，或核准他人取得該控制權。對於技術人員可以口頭引導使用者處理的簡單問題，這樣可能就夠用了。但當問題需要管理員層級的變更、重新開機，或存取前方無人操作的裝置時，處理起來就困難得多。
為什麼螢幕分享不足以支援 IT 支援
由於螢幕分享原本就很適合協作，很容易讓人以為它也能勝任 IT 支援。當 IT 團隊仰賴會議工具提供支援時，往往會出現幾個問題。
1. 螢幕分享通常仰賴終端使用者配合
畫面分享可讓問題診斷更容易，也能引導使用者完成修正。但這也要求使用者必須在場、加入或發起會議、分享正確的畫面，並按照技術人員的指示操作。這會拖慢即使是簡單的修復流程，也完全無法支援主動存取。
2. 會議工具提供的技術人員控制功能有限
Teams 和 Zoom 可讓簡報者授予或核准遠端控制，讓技術人員能在共享畫面上移動滑鼠並輸入文字。這種控制只會在會議進行且畫面共享期間有效，而且每次都需要使用者核准��。會議工具也不是為了支援工作而設計，例如處理需要提高權限的管理員提示，或在不打擾使用者的情況下於背景執行系統工具。
3. 重新開機可能會打斷工作流程
疑難排解通常需要重新啟動，尤其是在更新或系統變更之後。在大多數以會議為基礎的螢幕分享中，重新開機會讓使用者退出通話，因此必須重新加入、分享螢幕，並再次核准控制權，之後才能繼續作業。
許多專用的遠端支援工具在重新開機後會自動重新連接，因此技術人員可以從中斷處接續作業。
4. 稽核軌跡對 IT 需求來說通常過於基本
和 VPN 一樣，會議工具通常缺乏 IT 團隊所需的文件記錄功能。支援記錄應顯示由誰支援該裝置、連線發生的時間、存取了哪一台裝置，以及執行了哪些操作。會議工具可以保留錄影和聊天記錄，但並非為了跨裝置與技術人員追蹤支援活動而設計。
專用遠端支援軟體可為 IT 團隊帶來什麼
專為此目的打造的遠端支援軟體可補上這些缺口。這些是對 IT 團隊最重要的功能。
1. 安全的臨機存取與主動存取
透過臨機存取，終端使用者會在場並授予權限，因此未經核准，任何人都無法連接到其裝置。主動存取可讓技術人員在無人於現場時連接到已核准的裝置，適合用於下班後維護，以及伺服器和資訊站等裝置。
2. 裝置層級的可視性與控制
技術人員可以查看問題、接手控制裝置並直接修復，省去逐步口頭引導使用者操作的一來一往。多螢幕支援，以及完整的鍵盤與滑鼠控制，讓這類方式在複雜的設定環境中也很實用。
3. 內建��於連線中的支援工具
專用工具可將常見支援工作保留在連線中完成：檔案傳輸、聊天、重新啟動後重新連接、多螢幕支援、連線錄製、用於系統層級工作的背景工具，以及在問題較棘手時讓另一位技術人員加入連線的選項。
4. 精細權限與存取控制
IT 團隊需要控制哪些技術人員可存取哪些裝置、可在何時存取，以及在何種條件下存取。遠端支援工具可透過以角色為基礎的權限、裝置分組和存取原則來做到這一點，並搭配帳戶保護措施，例如 多重要素驗證 和單一登入。
5. 連線記錄與稽核準備度
支援記錄對於識別可疑活動及維持稽核準備狀態至關重要。遠端支援工具包含記錄功能，讓 IT 團隊能夠檢視活動、記錄工作內容、維持可歸責性，並支援 IT 合規。
6. 服務台與 ITSM 工作流程整合
遠端支援通常只是工單流程中的其中一個步驟。與服務台和 ITSM 工具整合後，技術人員可直接從工單啟動連線，並將連線活動關聯到事件，減少手動文件記錄。
Splashtop Remote Support 如何協助 IT 團隊擺脫臨時性的支援模式
Splashtop Remote Support 專為 IT 團隊和支援各地員工與各種裝置的服務台打造，並建立在與 Splashtop 用於安全遠端工作相同的安全基礎之上。以下說明它如何補足 VPN 和螢幕分享留下的缺口。
1. 支援受管理與未受管理的裝置
技術人員可在有或沒有使用者在場的情況下，遠端控制受管理的 Windows、Mac 和 Linux 電腦。對於未預先安裝代理程式的裝置，使用者可執行 Splashtop SOS app 並分享連線代碼，臨機支援也�可延伸至 iOS 和 Android 裝置。Splashtop Remote Support Enterprise 為 Android 裝置新增主動存取。
2. 在單一連線中處理管理員提示、重新啟動與升級支援
連線包含遠端控制、檔案傳輸、聊天、連線中的語音通話、多對多螢幕支援，以及連線錄製。技術人員可提升為管理員，以處理標準 Windows 使用者連線中的 UAC 提示；也可在不必要求使用者重新加入任何內容的情況下重新開機並重新連接，還能使用 Task Manager、Registry Editor 和遠端命令等背景動作，而不會中斷使用者作業。當問題需要更多人一起查看時，最多可有三位技術人員透過多授權訂閱加入同一個連線。
3. 控制誰可以存取哪些內容
連線採用 端對端加密 保護，並記錄以供稽核，帳戶則以雙重驗證保護。管理員可從網路控制台管理使用者角色、存取權限和電腦分組。對於較大型的團隊，Splashtop Remote Support Enterprise 新增單一登入、精細存取控制、IP 白名單、SIEM 記錄，以及雲端連線錄製。
4. 將支援與工單及端點管理串接
Splashtop Remote Support 可與 PSA 工單系統及 ITSM 工具整合，包括 Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks、Jira 和 Microsoft Teams，讓支援活動持續與最初提出的請求保持連結。準備從被動修復轉向持續維護的團隊，可加購 Splashtop AEM，從同一個控制台進行即時修補、監控與修復。
選擇遠端支援軟體時應注意什麼
在評估遠端支��援工具時，下列功能可補足上述提到的缺口：
提供臨機存取與主動存取，確保可存取性。
支援使用者仰賴的作業系統與裝置類型。
提供強大的驗證選項，確保帳戶安全。
提供精細的使用者與技術人員權限，以管理誰可以存取哪些資源。
提供連線記錄與報告，支援稽核與責任追蹤。
支援檔案傳輸和剪貼簿。
遠端重新開機並重新連接。
多螢幕支援。
技術人員之間的協作，以及針對較複雜問題進行升級處理。
ITSM 或服務台整合，改善支援工作流程。
可輕鬆部署到受管理與未受管理的裝置。
為內部 IT 團隊或 MSPs 提供可擴充的授權方案。
為 IT 團隊打造真正適合工作的支援流程
VPN 可讓員工持續連接公司資源，而螢幕分享則讓會議和快速操作說明保持簡單。但兩者都無法為 IT 團隊提供一致的方法來連接裝置、處理管理員提示與重新開機，並記錄實際發生的情況。為此而打造的遠端 IT 支援軟體，能將一次性的修復轉化為每位技術人員都可重複執行的工作流程。
使用專用工具，技術人員可直接連接到遠端裝置，在單一連線中解決更多問題，並保留每次連接的記錄，以利檢視與稽核。
Splashtop Remote Support 將臨機支援與主動支援、技術人員工具和連線記錄整合到單一工作流程中，讓團隊無論員工在哪裡工作，都能提供支援。
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