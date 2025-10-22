創新是唯一的生存法則

本周的《經濟學人》談到了四大互聯網巨頭—— Apple、谷歌、Facebook和亞馬遜的戰鬥，以及最大的生存：
https://www.economist.com/leaders/2012/12/01/survival-of-the-biggest
我的觀點是，“創新”是唯一的生存公式。 即使是最大的墜落到地上...看看諾基亞、RIM和惠普帝國的衰落速度有多快。 每個巨頭都有自己的成功公式（谷歌=搜索，亞馬遜=價值/便利，蘋果=優質體驗，fb=社交圖），但如果商業模式轉型出現，破壞了他們的公式，他們無法創新，任何巨頭都會跌跌撞撞。 在西方世界之外，三星已成為全球巨頭。 聯想在全球PC方面已經超過惠普的#1，而在中國，它在手機方面已經是#2，並朝著#1邁進。 然後，看看華為和中興通訊。 創新和競爭正以前所未有的速度在全球範圍內發生。
然後，文章中概述的所有巨頭都是關於消費者的......消費者實際上本質上是脆弱的。 行動裝置的使用壽命不到 2 年。 今天誰領導平臺/設備戰爭可能會在1-2年內迅速改變。 實際上，在移動企業世界中，大戰正在醞釀之中，那裡有更多的錢處於危險之中。 開源、 cloud 計算、大數據和移動性正在改變應用程式、數據交付和協作的經濟性，給全球 Cisco、 Microsoft、甲骨文、SAP和VMware帶來了巨大的壓力。 在面向客戶、合作夥伴和員工的商業 cloud 服務眼中，設備只是商品——無論是 Andorid、iOS 還是 Windows。 未來幾年，創新的業務 cloud 解決方案將改變每個行業。 沒有創新，今天的任何大巨頭都將被拋在後面。
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