身份安全：網路防禦中的關鍵層

每次線上互動——無論是登入工作帳戶、存取 cloud 應用程式，還是進行金融交易——都依賴於數位身份。隨著網路威脅變得越來越複雜，保護這些身份已不再是可選的。身份安全透過強化驗證、存取控制和持續監控，幫助企業防止未經授權的存取、認證盜竊和資料洩露。
在本文中，我們將探討什麼是身份安全，為什麼它對企業至關重要，以及如何保護數位身份免受現代網路威脅。
什麼是身份安全？
身份安全是保護數位身份免受未經授權的存取、濫用和網路威脅的實踐。它涵蓋驗證、存取管理和持續監控，以確保只有經過驗證的使用者和裝置才能存取關鍵系統和資料。透過保護身份，組織可以防止基於認證的攻擊，降低資料洩露的風險，並保持符合行業法規。身份安全解決方案在保護敏感資訊和減輕與身份相關的網路風險方面發揮著至關重要的作用。
為什麼企業需要身份安全來防範網路威脅
在當今的數位環境中，企業不斷面臨針對用戶憑證和數位身份的網路威脅。網路犯罪分子利用弱密碼、網路釣魚策略和認證 stuffing來獲取未經授權的敏感數據和關鍵系統的存取權。如果沒有強大的身份安全措施，組織將容易受到數據洩露、財務損失和聲譽損害的影響。
身份安全在防範這些威脅中至關重要，通過實施：
強大的驗證機制
存取控制原則
持續身份監控
通過保護數位身份，�企業可以減少攻擊面，保護敏感信息，並確保遵守 GDPR、CCPA 和 HIPAA 等數據保護法規。實施身份安全解決方案是加強整體網路安全防禦和降低基於身份攻擊風險的重要步驟。
身份安全的核心組成部分
為了有效保護數位身份，企業必須實施身份和安全的幾個關鍵組成部分。這些元素共同確保安全的身份管理，防止未經授權的存取，並在威脅造成損害之前檢測到它們。
驗證方式
驗證在授予系統或應用程式存取權之前，會先驗證使用者的身份。它通常包括：
要求使用者提供多種驗證形式，例如密碼和一次性代碼。
生物識別驗證：
使用獨特的生物特徵（指紋、面部識別）來驗證身份。
無密碼驗證：
通過利用加密密鑰或生物識別技術來減少對密碼的依賴。
安全的身份驗證過程可防止攻擊者通過被盜憑證或暴力攻擊獲得存取權。
授權方式
授權決定使用者在驗證後可以存取哪些資源。它涉及：
根據用戶角色分配權限，確保員工僅能存取其工作所需的數據。
最小權限存取：
授予用戶執行其任務所需的最低存取權限。
自適應存取控制：
使用基於風險的政策來根據位置、裝置或行為分析限制存取。
通過實施嚴格的存取控制，企業可以防止未經授權的用戶利用敏感信息�。
持續監控和威脅偵測
實時監控數位身份有助於識別可疑活動和潛在的漏洞。主要組成部分包括：
行為分析：
追蹤用戶行為模式以檢測異常，例如來自不熟悉位置的登入嘗試。
身份威脅檢測與回應 (ITDR)：
使用 AI 驅動的分析來識別受損帳戶並減輕風險。
審計日誌和合規報告：
保持詳細的存取嘗試記錄，幫助組織滿足法規要求。
實施具有持續監控能力的身份安全解決方案可加強組織的整體網路安全態勢，降低基於身份的攻擊風險。
主要身份安全威脅及其緩解策略
網路犯罪分子使用各種策略來利用數位身份安全漏洞，導致未經授權的存取、數據洩露和財務損失。了解這些威脅並實施有效的身份安全解決方案可以幫助企業保護其系統。
常見的身份安全威脅：
網路釣魚和社交工程攻擊
網絡犯罪分子使用欺騙性策略，如假電子郵件、網站和電話，來操縱使用者洩露憑證或繞過安全控制。攻擊者可能會冒充高管、IT 支援或受信任的組織以獲取敏感數據。
緩解措施：訓練員工提高網路釣魚意識，實施電子郵件過濾，並使用 MFA。
暴力破解 & 認證填充
攻擊
攻擊者嘗試通過反覆嘗試用戶名和密碼組合來獲取存取權。暴力破解攻擊系統地測試多個密碼，而認證填充則使用過去資料外洩中洩漏的認證來入侵帳戶。都利用弱、重複使用或被破壞的密碼。
緩解措施：強制執行強密碼政策，要求多重驗證 (MFA)，實施 CAPTCHA 和速率限制以防止自動登入嘗試，並鼓勵用��戶採用密碼管理器來創建獨特的憑證。
Man-in-the-Middle (MitM) & 連線 Hijacking Attacks
網路犯罪分子攔截用戶和系統之間的通信以竊取憑證、修改數據或接管活動會話。這可能發生在不安全的公共 Wi-Fi、偽造的網路或連線劫持中，攻擊者可以在不需要登入憑證的情況下控制已驗證的連線。
緩解措施：使用端到端加密 (SSL/TLS) 來保護連接，實施安全的連線管理實踐（例如自動連線過期和基於權杖的驗證），並強制執行網路安全措施和零信任存取政策以防止未經授權的攔截。
內部威脅
員工或承包商濫用其存取權來竊取數據或破壞系統。
緩解措施：實施基於角色的存取控制 (RBAC)，監控用戶活動，並使用最小權限原則限制存取。
IAM 與身份安全：解決網路保護的不同方面
身份和存取管理 (IAM) 和身份安全都是網路安全的基本組成部分，但它們扮演著不同但互補的角色。雖然 IAM 專注於管理使用者身份、驗證和存取權限，但身份安全確保這些身份免受網路威脅、認證盜竊和未經授權的存取。
什麼是 IAM（身份和存取管理）？
IAM 是一套控制使用者如何在組織內存取系統和數據的政策和技術框架。它包括：
用戶驗證 – 確保只有經過驗證的用戶可以登入。
存取管理 – 根據角色和責任分配和執行權限。
單一登入 (SSO) – 允許用戶一次登入並安全地存取多個系統。
身份供應– 管理使用者帳戶的生命週期，從創建到停用。
IAM 解決方案幫助企業簡化用戶存取控制並提高運營效率，但它們本身並不能保護身份免受網路威脅。
雖然 IAM 授予和管理存取權限，但身份安全不斷保護身份免受網路威脅、未經授權的存取和憑證攻擊。為了建立全面的身份和安全策略，企業必須整合 IAM 和身份安全，以有效保護數位環境。
使用 Splashtop Secure Workspace 加強身份安全
隨著針對數位身份安全的網路威脅不斷演變，企業需要強大的解決方案來保護用戶身份、防止未經授權的存取並確保合規性。Splashtop Secure Workspace 通過整合先進的驗證方法和存取控制來增強身份和安全，幫助組織保護其遠端環境。
Splashtop Secure Workspace 的身份安全關鍵功能
零信任網路存取 (ZTNA)： ZTNA 確保用戶僅能存取其被授權的特定資源，從而減少網路內的橫向移動。
Just-in-Time (JIT) Access: 此功能授予資源的臨時、限時存取，降低長期認證暴露和內部威脅的風險。
無代理安全存取：用戶可以在不安裝軟體的情況下安全連接到應用程式和系統，這對於第三方供應商和承包商來說是理想的，同時保持嚴格的安全政策。
即時連線監控與錄製： IT 團隊可以即時監控使用者活動並錄製連線以供合規性、審計和安全調查使用。
Unified 原則 Management: 集中化平台允許 IT 管理員定義和執行一致的安全原則，適用於所有使用者、裝置和應用程式。
裝置安全狀態執行： 確保只有符合嚴格安全要求的裝置（如最新的防毒軟體、磁碟加密和防火牆設定）才能存取企業資源。
整合密碼與秘密管理： 提供一個安全的認證保險庫，允許使用者在不暴露敏感登入詳細資料的情況下檢索授權應用程式的密碼。
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