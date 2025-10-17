學校如何利用平板電腦來強化遠端學習

利用您的學生使用的平板電腦，使他們可以遠端存取實驗室電腦，以便他們可以在家中訪問學校資源！
iPad，Android和Windows平板電腦為幫助學生學習提供了巨大的潛力。學校已經為學生部署了平板電腦，以改善他們在教室裡的學習體驗。但是，在當今有更多學生可以遠端學習的世界中，學校和大學如何充分利用學生的平板電腦？
雖然平板電腦非常適合上網，但學校和大學可以做更多的事情來使平板電腦成為遠距學習世界的強大伴侶。
例如，在家的學生無法訪問學校實驗室電腦上通常可以訪問的資源。圖形設計，視頻和音頻製作以及3D建模的應用程序對於許多學生的課程學習至關重要。通常，學生只能在學校實驗室電腦上訪問這些程序，這意味著學生在遠端學習時無法訪問關鍵軟體。
那麼，如果有一種方法可以讓您的學生在家學習時從平板電腦完全訪問這些資源呢？
借助用於遠端實驗室的Splashtop ，您可以。
從平板電腦到實驗室電腦的遠端存取
Splashtop用於遠端實驗室，使學生能夠從自己的個人設備（包括平板電腦）遠端存取實驗室電腦。
進入遠端桌面連線後，學生將能夠即時查看遠端電腦的螢幕。他們將能夠從平板電腦遠端控制電腦，並像坐在電腦前一樣運行任何應用程序。
Lenawee 中間學區、韋恩州立大學和Laney 學院等多所教育機構，運用 Splashtop 供學生在家中使用自己的裝置存取學校實驗室資源。
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更不用說–通過使用遠端桌面從平板電腦和其他設備訪問工作電腦，教師還可以從Splashtop中受益。
利用平板電腦，讓學生遠端存取學校電腦！
獎勵： Splashtop 個用於教室內部的平板電腦工具
借助Splashtop的全套遠端桌面和螢幕共享工具，教師和學生還可以利用平板電腦來增強課堂體驗。
教師提高參與度的一種方法是使用 Mirroring360 將平板電腦的內容共用到班級 Mac 或 PC，讓他們在課堂上漫遊，同時仍然可以控制課程內容。
借助Splashtop課堂，教師可以從iPad或Android平板電腦遠端控制課堂電腦。甚至更好的是，擁有平板電腦的學生可以在他們自己的螢幕上直接觀看課程。老師甚至可以允許學生控制課程並通過自己的設備進行註釋。
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