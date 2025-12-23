為什麼手動修補不再具有可持續性
安全性修補程式對於保持裝置、作業系統和應用程式更新和保護至關重要，因此應盡快安裝。然而，許多企業仍然依賴手動修補。
手動修補是一個緩慢的過程，容易出現覆蓋不一致和長時間的延遲。這些會產生不必要的風險，讓端點暴露在外，阻礙公司滿足其安全需求。
在當今遠端和混合工作的世界裡，攜帶自有設備 (BYOD) 政策，以及物聯網 (IoT) 設備，這些問題只會更加嚴重。企業需要政策驅動的即時修補，以確保每台裝置穩定且安全地完成修補。
幸運的是，使用像 Splashtop AEM 這樣的解決方案，能夠輕鬆地自動化即時修補，並設定自動化原則以確保安全性和IT 合規性。讓我們一起探索...
手動修補的隱藏成本
首先，我們必須了解為什麼手動修補已經不再足夠。雖然手動補丁過去是為裝置打補丁的唯一方法，但這是一個過時、不可靠且資源繁重的過程。
人為錯誤導致遺漏和不一致的補丁
首先，要考慮人為錯誤。當員工和IT代理人負責各自更新他們的裝置時，很容易忽略某個更新或不小心漏掉一個裝置。這可能導致錯過更新、裝置運行過時的應用程式版本，並在端點生態系統中產生不均衡的部署，從而創造安全漏洞。
緩慢的修補週期增加了安全暴露的風險
此外，手動修補是一個緩慢的過程，需要 IT 技術人員逐一更新每個裝置。因此，安全漏洞獲得所需修補的時間變長，造成更大的漏洞窗口，尤其是對於零日漏洞。
手動修補消耗 IT 時間和資源
在此期間，這些緩慢的更新正在將時間和資源浪費在疲憊、重複的工作上。這段時間本可以更好地用於更複雜或緊急的技術問題，但是當 IT 人員專注於修補程序時，工作會不斷積壓。
缺乏可見性和文件紀錄損害合規性
此外，手動更新可能難以追蹤，而缺乏文件記錄可能對 IT 合規性有害。稽核員需要文件證明端點是正確更新的，因為手動修補可能會在稽核期間造成困難。
然而，這些問題中的每一個都可以透過自動化工具來解決。透過適當的修補自動化，您可以加速修補過程，釋放 IT 資源，並且深入了解每個端點，以展示安全性合規性。
您組織已經超越手動修補流程的指標
是時候讓您的公司告別手動補丁了嗎？隨著組織成長，手動修補變得越來越花時間且效率較差，因此在考慮切換到修補自動化時，有一些因素需要考慮。
首先，考慮您的 IT 團隊必須管理多少個端點和遠端裝置。終端節點越多，修補過程就變得越長且越複雜。這也可能使追踪哪些裝置已打補丁並符合您的安全規範更加困難。
你也需要檢視你的補丁週期和後備清單。如果修補程式的可用性與部署之間存在長時間間隙、需要修補的裝置經常積壓，或修補週期過於匆忙，這明顯表示您可以從修補自動化中受益。
此外，考慮一下你如何追蹤和管理修補程式。如果您依賴電子表格、電子郵件提醒或臨時腳本來管理您的端點修補��程式，那麼現在是時候自動化了。
為什麼完全自動化的端點管理能夠解決這些問題
雖然手動更新緩慢、不可靠且資源密集，但有了合適的工具，它可以變得快速且全面。Splashtop AEM (自主端點管理) 是其中一種解決方案，使 IT 團隊能從被動修補轉變為主動網絡安全。
Splashtop AEM 提供補丁自動化工具，這些工具根據定義的原則和風險標準，實時檢測和部署遠端環境中的補丁。管理員可以為公司或群組設置修補原則，根據法規要求、嚴重性、CVE 資料等優先處理修補程式，確保裝置在需要時及時接收更新。
Splashtop AEM 支援 Windows 和 macOS 端點，並支援選取第三方應用程式的修補，並提供從單一控制台跨端點的集中式可見性。這確保 IT 團隊可以監控每個端點，並保持裝置以及他們日常使用的應用程式完全更新。
由於 Splashtop AEM 即時運作，使用基於原則的事件驅動自動化來識別新補丁並將其部署到各個端點，而無需人工干預。一旦有新的補丁可用，Splashtop AEM 即刻展開行動，確保在不佔用 IT 團隊時間的情況下，快速部署到所有受影響的端點。
Splashtop AEM 如何讓轉換變得輕鬆
有人可能會想知道：Splashtop AEM 是如何讓補丁管理更簡單的？不僅即時補丁自動化節省了時間和精力，Splashtop AEM 還提供多種優勢以提高補丁的效率和可靠性，包括：
即時修補 確保裝置快速更新，避免冗長的檢查週期。
跨平台支援 讓所有終端點在單一系統中保持一致，不論作業系統。
第三方應用程式修補 支援的應用程式，例如瀏覽器和常見的生產力工具，可減少因未修補軟體帶來的風險。
原則自動化 通過在各部門之間設立明確的原則來消除重複的批准和腳本設置。
基於CVE的洞察 幫助IT團隊快速識別和優先處理威脅，減少對手動漏洞追蹤的依賴。
集中儀錶板 將狀態、合規性和報告信息整合在一處，方便在審核期間監控端點並展示 IT 合規性。
逐步指南：從手動到自動化修補的轉變
如果你想要使用 Splashtop AEM 設定自動修補程式，很容易就可以完成。按照以下簡單步驟，您將了解您的安全狀態並開始使用 Splashtop AEM，以便您可以在所有端點上自動安裝更新：
審核您當前的環境以識別差距和優先事項。
在所有端點部署 Splashtop AEM agent。
設定自動化原則，用於 OS 更新和第三方軟體，包括針對關鍵 CVE 響應的規則以及依部門、地點或風險等級劃分的裝置群組。
執行初始補丁部署 以消除您待辦事項中的任何補丁。
啟用報告以生成符合性和管理監督的報告。
監控並調整原則 以因應結果、風險容忍度及其他必要的變更。
全自動化端點管理的日常運作
說了這麼多，自主端點管理和自動修補每日如何影響工作和生產力呢？
首先，要考慮的有安全性的改進。補丁自動化有助於減少曝露於零日漏洞的風險，透過在補丁可用時立即部署更新，大幅縮短修復的時間。透過 Splashtop AEM 的補丁管理，您還可�以保持第三方應用程式的更新，防止針對未修補應用程式的潛在攻擊。
補丁自動化也提高了 IT 團隊的效率。由於這些修補程式的安裝不需要 IT 參與，他們可以有更多時間投入戰略專案和其他緊迫問題，而不是手動更新和維護任務。此外，由於強大的報告功能和儀錶板能即時顯示合規性，審計執行得更加順利。
這對使用者端也有正面的影響。自動化的修補管理意味著更少的中斷和更多的正常運行時間，以及更少的工作時間內被迫重啟來安裝修補程式。
告別人工修補時常見的挑戰
話雖如此，從手動轉向自動化補丁是一個過程，途中可能會遇到一些挑戰。幸運的是，了解挑戰可以幫助組織在過渡時克服它們。
一開始，可能會有些許變革的阻力。這是業務流程變更時可以預料的，即使這樣改變是為了更好。因此，需要與所有相關人員，包括利益關係人、IT 代理人和使用者進行清晰的溝通，以便每個人都能理解自主終端管理的過程和好處。
完全部署自動化工具還需要在每台裝置上安裝代理程式，這可能需要時間和努力。這包括辦公室內和遠端端點，因此 IT 團隊和員工需要投入時間和精力來確保每個裝置都正確設定。（當然，這比手動修補每個端點所需的總體精力要少。）
對於具有舊版修補工具和流程的端點，將舊流程映射到基於政策的工作流程中可能需要額外的努力。然而，使用像 Splashtop AEM 這樣的用戶友好型解決方案，設置、建立原則和簡化工作流程可以是一個無縫且輕鬆的過程。
從自動化補丁管理中獲得的安全性和合規性提升
一旦你設立了自動修補程式，例如使用 Splashtop AEM，對安全性和 IT 合規��性的影響是什麼？即時、自動化修補提供多重好處，幫助確保更強的安全性並維持對產業及政府法規的合規性。
補丁自動化提供更快和更強的保護來對抗漏洞利用和勒索軟體，因為當更新可用時，漏洞會立即被修補。即時的補丁檢測和部署可以將暴露窗口降至最低，特別是與長時間的補丁週期相較之下。
由於大多數安全規範要求及時修補，修補自動化還有助於確保符合 SOC 2、ISO 27001、HIPAA 和 PCI 等框架。當需要展示合規性時，Splashtop AEM 的報告可以創建自動化的審計追蹤，消除手動文檔，並提供全面的安全性和補丁狀態概覽。
Splashtop AEM：更快、更安全的端點管理方式
修補端點不必是緩慢且手動的過程。透過Splashtop AEM的修補自動化，修補成為一個持續的、自動的、即時的過程，無需耗費IT資源即可維持安全性。
Splashtop AEM 讓您告別手動修補，並管理遠端端點的修補。同時，這可確保迅速的補丁部署、安全合規，並減輕對 IT 團隊的壓力。
Splashtop AEM 提供 IT 團隊所需的工具和技術，以監控端點、主動處理問題，並減少工作量。這包括：
自動修補作業系統、第三方和自訂應用程式。
AI 協助的、基於 CVE 的漏洞見解。
可在整個網路中實施的可自訂原則框架。
硬體和軟體的詳細目錄追蹤和管理跨所有末端設備。
警報和修復措施自動解決問題，以防止問題發生。
背景操作允許IT團隊在不打擾使用者的情況下訪問任務管理器和裝置管理器等工具。
準備好提高你的修補策略的現代化嗎？試用 Splashtop AEM 的免費試用：