使用 Splashtop Secure Workspace 掌握 Web 應用程式安全

如今，組織越來越多地進行遠端工作，轉向基於雲端的系統，並在業務過程中與外部承包商進行協作。 有效管理和控制對 Web 應用程式的存取（無論是私人託管還是 SaaS）對於確保網路安全至關重要。
Web 應用程式（無論是內部應用程式還是 SaaS）都是現代業務營運不可或缺的一部分。 然而，管理對這些應用程式的存取可能是一項艱鉅的任務。 以下是一些常見的挑戰：
密碼共享：如何在不洩漏密碼的情況下共享存取權限？
及時訪問：如何提供及時、受控的訪問？
監控使用者活動：如何審核和監控使用者操作？
效能最佳化：如何減少遠端站點中執行的 Web 應用程式的延遲和抖動？
進階存取管理的力量
曾幾何時，為用戶（尤其是第三方用戶）提供安全存取通常意味著共享憑證——在尚未建立信任的情況下，這是一項冒險的嘗試。 即時監控使用者活動或記錄會話實際上是不可能的。
新的工作方式需要更現代的解決方案來保護對 Web 應用程式的存取。 Splashtop Secure Workspace是一個統一的安全存取平台，旨在透過進階存取管理功能來滿足這些需求。
Splashtop Secure Workspace 透過為現代存取管理提供全面的解決方案來應對挑戰。 這就是它的突出之處：
零信任網路存取 (ZTNA)：強制執行嚴格的驗證流程，確保只有經過驗證且安全狀況合規的使用者才能獲得存取權限。
遠端瀏覽器隔離 (RBI)： Splashtop Secure Workspace的cloud瀏覽器在平台邊緣託管瀏覽器實例，為需要特殊控制的 Web 應用程式提供安全存取方法。 cloud瀏覽器不僅將瀏覽活動與端點隔離，減輕網路威脅，還可以透過自動填充儲存在平台秘密管理器中的受保護憑證來用於特權和第三方訪問，而無需將其透露給使用者。
安全存取服務邊緣 (SASE) 和安全服務邊緣 (SSE)：整合網路和安全功能以提供整體基礎設施。
特權存取管理 (PAM)：控制和監視對關鍵系統和應用程式的特權存取。
VPN 替代品：提供比傳統 VPN 更安全、更有效率的替代方案，降低違規風險並提高效能。
實施Splashtop Secure Workspace
以下是透過Splashtop Secure Workspace的cloud瀏覽器實現對 Web 應用程式（無論是內部託管還是 SaaS）的安全存取的逐步指南：
儲存憑證：使用 Splashtop Secure Workspace 的機密管理器將 Web 應用程式憑證安全地儲存為零信任應用程式機密。
建立cloud 瀏覽器應用程式： 在 入口網站中新增並設定cloud 瀏覽器應用程式Splashtop Secure Workspace 。管理員可以將存取目標指定為 URL、內部託管 Web 應用程式的 Splashtop Secure Workspace私人應用程式或 SaaS 的 Splashtop Secure Workspace公共應用程式。
關聯動態憑證：將儲存的憑證與cloud瀏覽器應用程式關聯起來以進行密碼注入。
共享安全連結：使用動態憑證產生共享鏈接，以實現受控的即時存取。
啟用監控：啟動即時監控和連線錄製以即時監控使用者活動。
Splashtop Secure Workspace 如何解決上述挑戰
安全認證共用： 透過使用 動態認證 和cloud 瀏覽器 中的 自動填充功能 ，Splashtop Secure Workspace 可確保憑證受到保護。透過cloud瀏覽器實現對 Web 應用程式的安全存取時，Web 應用程式的憑證永遠不會與存取該應用程式的使用者共用，即使透過共用連結向授權使用者或第三方提供存取權限也是如此。
即時存取：管理員可以在幾分鐘內使用關聯的動態憑證配置共享鏈接，從而實現受控的及時存取。
使用者活動監控：透過啟用即時監控和連線記錄功能，管理員可以審核和監督使用者活動並即時終止連線。
完全優化： Splashtop Secure Workspace cloud瀏覽器利用Splashtop的全球網路來優化路由，大幅減少遠端應用程式的延遲和抖動。
結論：擁抱 Web 應用程式安全的未來
總而言之，Splashtop Secure Workspace 為 Web 應用程式存取管理提供了創新、安全且高效的解決方案。 透過利用cloud瀏覽器和動態認證等進階功能， Splashtop Secure Workspace解決了�安全存取的關鍵挑戰。 無論您是想更換VPN 、實施零信任網路存取 (ZTNA) 還是管理特權訪問， Splashtop Secure Workspace都是您所需的全面解決方案。
如果您有任何疑問，請隨時聯絡我們，或就Splashtop Secure Workspace如何增強您組織的 Web 應用程式安全性進行個人化諮詢，或開始試用您的 Splashtop Secure Workspace。
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