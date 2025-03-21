網路存取控制 (NAC)：優點、類型和限制

組織希望保持其網路的安全，這意味著要精確控制誰可以連接。這通常是通過網路存取控制 (NAC) 來完成的，僅允許授權的使用者和裝置連接。
然而，在遠端和混合工作的世界中，NAC 面臨新的挑戰和限制。當存取受到限制時，使用者如何從他們選擇的裝置遠端存取所需的資料和工具並工作？
幸運的是，有一個解決方案。遠端工作解決方案可以通過提供安全且靈活的遠端存取來克服 NAC 的限制，消除傳統網路存取控制的複雜性而不影響安全性。
什麼是網路存取控制 (NAC)？
網路存取控制是一種工具，根據 IT 設定的規則限制使用者和裝置對網路和資源的存取。這有助於防止未經授權的使用者進入，而不會對現有使用者增加過多限制，並且是 零信任安全 策略的重要組成部分。
例如，當新員工加入公司並且 IT 部門創建他們的帳戶資訊時，他們可以將該帳戶添加到已批准使用者的清單中。新員工將能夠輕鬆登入並存取公司網路。然而，如果沒有授權帳戶的人試圖存取相同的網路，他們將被鎖定在外。
NAC 如何保護網路免受未授權存取？
網路存取控制通過限制授權使用者的存取來保護網路。將未經驗證、未授權的使用者排除在公司的網路之外，可以顯著降低風險，並將不良行為者遠離公司資料�。
NAC 使用多種安全機制來防止入侵者。這些包括：
裝置驗證 確保只有被認可的裝置可以連接到網路
使用者身份驗證 確保連接的使用者是他們所聲稱的人，並擁有適當的授權
原則生命週期管理 和執行以在公司內執行政策
訪客網路存取 讓訪客可以註冊臨時存取，包括訪客驗證、贊助和管理
事件回應 以在各台機器上執行安全原則並減少潛在的網路威脅
雙向整合 與其他安全和網路解決方案整合，以保持安全功能和使用者存取的一致性
這些法規和功能共同防止未經授權的存取，降低網路攻擊和內部威脅的風險。
網路存取控制的類型
有多種類型的網路存取控制，每一種都可能以不同的方式運作或使用不同的控制。哪一個最適合會因組織而異，所以了解什麼最符合您的業務需求是很重要的。
不同類型的 NAC 包括：
入院前 vs 入院後 NAC
Network Access Controls 的一個最大差異在於它們是入網前還是入網後的 NAC。
訪問前 NAC 在授予存取權之前驗證安全原則。使用者請求連接，若能驗證其身份，網路控制將授予他們存取權。基本上，他們只需連接一次，就可以在需要的地方存取。
入網後的 NAC 則會監控裝置和使用者，並在使用者嘗試進入網路的不同區域時，主動要求驗證。它提供更限制的存取，因此使用者的自由度較小。
基於代理 vs 無代理 NAC
還有一個問題是要使用基於代理的 NAC 還是無代理的 NAC。
基於代理的 NAC 需要在每個連接到網路的裝置上安裝軟體代理。這用於驗證身份、檢查安全更新並確保安全合規性，然後裝置才能連接，這使組織能夠設置特定的存取原則並在裝置連接時監控其安全性。
然而，這也意味著需要在每個裝置上安裝和維護軟體代理，這可能會耗費時間和資源，更不用說如果某些裝置不支援軟體代理，可能會受到限制。
無代理的 NAC，則依賴於網路層級的驗證協議，而不是軟體代理。這不需要在任何裝置上安裝和維護軟體，這對於大型組織或 IT 資源有限的組織來說是有利的。然而，這也使得在個別裝置上執行安全原則變得更加困難，特別是在 BYOD 環境中。
本地部署 vs 雲端部署 NAC
另外還有一個問題是要使用內部部署還是雲端解決方案。
本地 NAC 使用公司擁有和託管的元件和基礎設施。這讓組織擁有更直接的控制，但也需要專門的 IT 人員來支援和故障排除，並且可能更難以更新和擴展。
雲端型 NAC 則是由供應商提供的託管解決方案。這使得擴展變得更容易，並為使用者提供對其權限和協議的遠端控制。由於它以每月重複收費的方式提供，通常比內部部署設置更實惠。
網路存取控制的主要優勢
雖然 NAC 是一個強大的工具，可以防止未經授權的使用者進入，但了解其中的所有好處是很重要的。良好的安全性為組織提供多重優勢，包括：
通過阻止惡意行為者來增強網路安全
確保符合 HIPAA、GDPR、PCI-DSS 等標準的法規合規性
通過提高可見性來改善網路監控
啟用安全的自攜裝置 (BYOD) 和 Internet of Things (IoT) 管理，透過控制裝置存取和執行安全原則。
網路存取控制對於企業也很有幫助，因為企業通常需要管理更大的員工隊伍、更複雜的技術堆疊和多個供應商。NAC 讓管理第三方製造商存取變得更簡單，並透過要求使用者在連接前驗證其身份來保護 IoT 和 BYOD 裝置。這不僅可以防止威脅進入網路，還可以限制任何成功入侵的威脅的移動。
網路存取控制 vs. 遠端存取：互補還是競爭解決方案？
現在我們了解了什麼是網路存取控制，我們來到 遠端存取 的問題。遠端存取解決方案和 NAC 可以一起工作嗎，還是它們會互相衝突？
NAC 嚴格控制對網路的存取，僅允許授權的使用者和裝置存取。遠端存取，另一方面，則能夠讓離線員工透過存取他們的辦公室工作站，從而在任何地方無縫工作。
因此，NAC 和遠端存取可以一起運作並互補。像 Splashtop 這樣的遠端存取解決方案允許遠端工作者和承包商存取他們的工作電腦，而不是直接連接到網路本身。這增強了安全性，因為遠端工作者不會連接到整個公司網路，從而限制了他們的暴露。
遠端存取也幫助 IT 團隊支援需要協助的遠端員工和第三方承包商，即使他們沒有網路存取。IT 代理可以使用像 Splashtop 這樣的遠端支援解決方案來遠端存取終端使用者的裝置，而不需要讓他們連接到公司網路。因此，即使裝置未被管理或未獲授權進入企業網路，IT 團隊也能無縫地提供必要的支援。
你甚至可以使用像 Splashtop Secure Workspace 這樣的零信任解決方案進一步提升安全性。這會根據使用者身份、角色、裝置和網路上下文來限制資源存取，因此只有授權使用者才能連接，且僅限於設定的時間。這使組織能夠強制執��行預設拒絕原則，並透過遠端 特權存取管理 提供即時存取，為任何嘗試存取檔案和資料的人增加另一層安全性和驗證。
為什麼傳統的 NAC 在遠端工作環境中面臨困難
總而言之，網路存取控制可能使遠端工作更具挑戰性。管理遠端員工的裝置驗證可能很困難，且組織無法控制員工的家庭網路安全。
此外，使用內部部署 NAC 的公司可能會發現很難將其內部部署解決方案套用到 cloud 環境，這使得管理遠端安全性更加複雜。
公司必須找到一種方法來保護遠端員工的個人裝置。幸運的是，有解決方案可以使用安全遠端存取技術讓員工從任何地方安全地存取他們的工作。
Splashtop 如何在沒有 NAC 複雜性的情況下確保安全遠端存取
Splashtop 是一個以安全性為考量的遠端存取解決方案。Splashtop 使用多種先進的安全功能，如多重驗證和遠端存取通知來保護裝置和帳戶的安全，無論使用者在哪裡工作。此外，每個遠端連線都利用端到端加密來確保資料保持安全。
這使得 Splashtop 符合多種行業和政府標準，包括 GDPR、SOC 2、CCPA 等。它還支持 HIPAA、PCI 和 FERPA 的需求，使其成為各行業中的安全選擇。
即使您使用 NAC 保護您的網路，Splashtop 也能為遠端和混合工作者提供簡單且高效的安全解決方案。您可以消除 NAC 部署和管理的複雜性，同時確保您的遠端工作者可以隨時隨地在任何裝置上安全地連接到他們的工作電腦。
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如果你想要安全、靈活且使用者友好的遠端存取，Splashtop 是你的最佳選擇。Splashtop 提供跨裝置和網路的無縫連接，消除了傳統 NAC 的挑戰，並賦予遠端工作者力量。
Splashtop 部署快速且易於使用，具有彈性的存取控制，允許使用者快速且安全地連接到他們的工作電腦，並從任何地方工作。憑藉其多層安全性，Splashtop 是複雜 NAC 系統的理想替代方案。
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