什麼是企業行動管理 (EMM)？

我們工作的方式已經改變。從遠端辦公室到隨時隨地的員工，企業比以往任何時候都更依賴行動裝置來保持運作順利。但要管理所有這些裝置、應用程式和數據？這可不是件小事。這時企業行動管理（Enterprise Mobility Management）登場，這是一個設計用來簡化行動性，同時保持一切安全和連接的解決方案。
在這篇文章中，我們將解析什麼是 EMM，它如何演變，以及為什麼它是企業在行動優先世界中導航的遊戲改變者。準備好探索了嗎？讓我們開始吧！
企業行動管理 (EMM)：定義
企業行動管理 (EMM) 是一套工具、政策和流程的框架，旨在管理和保護在商業環境中使用的行動裝置、應用程式和資料。EMM 解決方案幫助組織確保員工能夠在遠端工作時保持合規性、安全性和生產力。
EMM 如何演變
EMM 多年來有了顯著的發展。最初，EMM 專注於基本的行動裝置管理 (MDM)，以追蹤、管理和保護組織內的裝置。隨著移動技術的進步，企業需要更強大的解決方案來應對日益複雜的挑戰，例如管理多樣化的裝置、保護敏感數據和啟用遠端存取。
今天，EMM 包含了整合的工具，如行動應用程式管理 (MAM)、行動內容管理 (MCM)，甚至企業應用程式商店。在資料隱私、安全協定和行動應用程式管理方面的進步，對於塑造現代 EMM 解決方案起到了關鍵作用。這些工具現在允許 IT 團隊簡化操作��，保護敏感資訊，並在各種裝置和平台上提供無縫的使用者體驗。
例如，現今的 EMM 解決方案可以強制執行加密政策、管理應用程式權限，並提供裝置使用的即時分析。
為什麼 EMM 是必不可少的：當今企業的關鍵趨勢和見解
隨著行動裝置的普及和向遠端工作的廣泛轉變，EMM 對現代企業來說已經變得不可或缺。以下是強調 EMM 重要性的一些關鍵趨勢：
行動裝置使用激增
到2025年，千禧世代預計將佔全球勞動力的75%，並且對行動和遠端工作有強烈的喜好設定。
遠端工作革命
到 2025 年，估計將有3260 萬美國人進行遠端工作，相當於約 22% 的勞動力。
專注於資料安全
在 2023 年，全球行動網路攻擊的數量約為 540 萬，比 2022 年 12 月增加了 147%。
合規性和法規 隨著移動裝置在工作中的使用增加，企業必須確保遵守數據保護法規，以避免法律後果並維持客戶信任。
提高生產力和協作
透過有效管理行動應用程式和內容，EMM 提升了員工的生產力，並在遠端或混合環境中實現無縫協作。
企業行動管理不再是奢侈品，而是希望在行動優先世界中茁壯成長的企業的必需品。透過採用EMM，組織可以在支持員工靈活性的同時保持敏捷、安全和合規。
EMM 的關鍵組成部分
EMM 包含多個關鍵元件，這些元件共同運作以建立強大的行動策略。每個元素在確保安全性、生產力和組織內無縫裝置管理方面扮演著特定角色。以下是 EMM 的關鍵元件：
1. MDM
行動裝置管理專注於管理和保護企業內的行動裝置，如智慧型手機、平板電腦和筆記型電腦。
其貢獻：
使IT團隊能夠執行如加密和遠端清除等安全政策。
提供對裝置詳細目錄的可見性，並確保符合公司標準。
簡化裝置的入職和離職流程。
2. MAM
MAM 負責管理和保護組織內使用的行動應用程式。
它的貢獻方式：
確保應用程式符合安全政策，防止未經授權的數據存取。
促進應用程式的部署和跨裝置更新。
通過應用資料加密等政策來保護敏感資訊。
3.MCM
行動內容管理允許在行動裝置上安全地儲存、分享和存取企業內容。
它的貢獻：
防止未經授權分享敏感的公司檔案。
通過加密和存取控制確保內容的安全存取。
透過與雲端儲存解決方案的整合，促進即時協作。
4. 企業應用程式商店
企業應用程式商店允許企業分發和管理符合其特定需求的應用程式。
它的貢獻：
提供一個集中化的平台，讓員工可以存取已批准的應用程式。
降低下載惡意或未授權應用程式的風險。
簡化軟體更新和授權管理。
透過整合這些組件，企業行動管理提供了一個全面的解決方案來管理行動裝置、應用程式和內容，同時確保強大的安全性和無縫的操作。
EMM 對企業的主要好處
EMM 提供許多優勢，幫助企業應對以行動為先的世界中的挑戰。以下是實施 EMM 的主要好處：
1. 提高生產力
EMM 允許員工從任何地方安全地存取工作資源，提高生產力並實現無縫協作。
主要亮點：
確保員工能在行動裝置上存取必要的應用程式和檔案。
支持遠端和混合工作環境，減少停機時間。
2. 改善安全性
由於行動裝置經常成為網路攻擊的目標，EMM 通過保護敏感數據並確保符合公司政策來增強安全性。關鍵亮點：
強制執行加密和安全存取協議。
提供遠端清除功能，以在裝置遺失或被竊時保護資料。
3. 增強員工靈活性
EMM 為員工提供所需的工具，使他們能夠在任何地點高效工作。
主要亮點：
透過保護個人裝置來促進 BYOD（自帶設備）政策。
允許在辦公室和遠端環境之間無縫切換。
4. 更好的合規性
像 GDPR 和 CCPA 這樣的法規要求嚴格的數據保護措施。EMM 幫助企業遵守這些要求。
關鍵亮點：
監控並強制執行符合行業法規。
透過自動化原則執行確保資料保護。
5. 簡化裝置管理
使用 EMM 管理一系列裝置變得更加簡單，減少 IT 負擔和操作複雜性。
關鍵亮點：
集中管理裝置、應用程式和數據。
簡化部署、更新和故障排除過程。
EMM 的行業特定優勢
醫療保健：
EMM 使醫療保健提供者能夠安全地管理病人資訊並提升服務交付。它確保符合 HIPAA 等法規，通過保護病患記錄的存取、支持遠距醫療解決方案，以及使用加密和遠端清除功能來保護資料。
Retail: 零售業務透過 EMM 簡化操作並改善客戶體驗。它為員工提供了移動工具，用於詳細目錄管理和客戶服務，同時保護移動銷售點 (mPOS) 系統並集中裝置管理，以減少 IT 開銷。
金融：
EMM 支援金融機構保護敏感資料並維持嚴格法規的合規性。它提供安全的行動存取銀行系統，監控應用程式使用以防止未經授權的存取，並透過多重驗證和即時威脅檢測增強安全性。
教育： 教育機構使用 EMM來管理課堂內外的裝置和內容。它確保安全存取學習管理系統，更新共享的課堂裝置，並對學生的安全瀏覽和應用程式使用執行政策。
製造業：
製造商利用 EMM 增強現場操作和資產管理。它使現場工作人員能夠安全存取特定工作的應用程式和數據，支持設備監控的裝置管理，並通過控制的數據存取保護知識產權。
導航 EMM 的挑戰
雖然 EMM 提供顯著的好處，但實施它也帶來了企業必須解決的挑戰，以最大化其潛力。以下是一些常見的挑戰及克服它們的策略：
資料安全問題：
在多個行動裝置上管理敏感商業資料增加了資料洩露和未經授權存取��的風險。
如何減輕：
實施數據傳輸的加密協議。
啟用遠端清除功能以保護資料，防止裝置遺失或被竊。
定期更新 EMM 安全政策以應對不斷演變的威脅。
2. 裝置相容性問題： 企業經常難以管理具有不同作業系統、功能和能力的多種裝置。
如何減輕：
使用支援 iOS、Android 和 Windows 跨平台相容性的 EMM 解決方案。
在可行的情況下標準化裝置型號以減少複雜性。
定期測試和更新 EMM 設定，以適應新裝置和作業系統。
3. 員工對採用的抵制：
員工可能因隱私問題或感知到的監控增加而抵制 EMM 政策。
如何減輕：
向員工傳達 EMM 的好處，例如提高生產力和增強安全性。
提供培訓課程以使員工熟悉 EMM 工具和實踐。
通過清楚說明監控內容和保持私密的內容來確保透明度。
4. 管理多樣化平台的複雜性： 管理各種行動平台上的應用程式、數據和政策對 IT 團隊來說可能是壓倒性的。
如何緩解：
選擇具有集中儀錶板的 EMM 解決方案以進行統一管理。
自動化例行任務，例如應用程式部署、原則更新和裝置追蹤。
利用 EMM 解決方案中的分析工具來監控和優化平台效能。
5. 實施成本：
EMM 解決方案的實施成本可能很高，特別是對於中小型企業。
如何緩解：
評估 EMM 供應商以找到符合您預算和需求的可擴展解決方案。
優先考慮關鍵功能，並隨著資源允許逐步擴展。
考慮雲端 EMM 解決方案，通常具有較低的前期成本。
使用 Splashtop 優化您的 EMM 策略 – 安全、高效且靈活的遠端解決方案
Splashtop 的 遠端存取解決方案 套件無縫補充 EMM 策略，使組織能夠有效管理移動裝置並保護其遠端工作團隊。通過將 Splashtop 整合到您的 EMM 框架中，企業可以釋放增強的流動性、生產力和安全性。
安全遠端存取 for IT Teams and Mobile Workers
Splashtop 提供安全、高效能的遠端桌面存取，讓員工可以在任何地方工作而不影響安全性。IT 團隊可以即時遠端存取和排除裝置故障，確保最小的停機時間和不間斷的生產力。
Efficient 裝置 Management
Splashtop 支援集中式裝置管理，讓 IT 管理員能夠遠端監控、配置和更新裝置。這補充了 EMM，透過簡化多樣化裝置的管理並確保它們符合組織政策。
按需遠端支援與 Splashtop SOS 和 Enterprise Splashtop SOS 和 Splashtop Enterprise 使 IT團隊能夠為受管理和未受管理的裝置（包括智能手機、平板電腦和筆記型電腦）提供按需遠端支援。這確保即使是使用個人裝置進行工作的員工 (BYOD) 也能獲得安全且高效的技術支援。
增強的安全功能 Splashtop 結合了安全功能，如端到端加密、多重驗證 (MFA)和基於角色的存取控制，確保安全遠端存取企業資源。這些功能完美契合 EMM 對保護敏感資料和維持合規性的重視。
跨平台相容性
Splashtop 的遠端存取解決方案可無縫運作於所有主要平台，包括 Windows、macOS、iOS、Android 和 Linux。這使其成為必須適應多樣化裝置和操作系統的 EMM 策略的理想補充。
提升的生產力和靈活性
使用 Splashtop，員工可以從任何地點安全存取他們的工作桌面和應用程式，從而實現更大的靈活性和提高的生產力。這與 EMM 支援以行動為先的勞動力而不影響效率的目標一致。
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