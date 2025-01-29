現場與遠端 IT 支援：哪個適合您的業務？

沒有使用技術的企業應該沒有 IT 支援。當電腦出現錯誤、程式運行不正常或員工在使用軟體時遇到困難時，IT 部門會提供幫助。
然而，隨著遠端和混合工作的增長，組織突然必須在現場和遠端 IT 支援之間做出選擇。是否有必要讓 IT 人員在辦公室內駐點，還是他們在遠端工作會更有效率？
是時候回答這個問題了。讓我們來看看現場 IT 服務與遠端 IT 支援的比較，了解企業為何可能選擇其中之一。
什麼是現場 IT 服務？
現場 IT 服務，顧名思義，是由企業或辦公室的現場團隊提供的技術支援。在這裡，IT 人員會親自到場協助故障排除、維護和用戶支援。
這是一種常見的 IT 服務，因為它提供實地的面對面支援。IT 代理可以看到有問題的裝置並管理它，而不需要通過電話逐步指導使用者。（這也是代理最快看到電腦實際上沒有插電，導致無法啟動的方式。）
選擇現場 IT 支援的主要好處
現場 IT 支援有多項好處，使其成為有 IT 部門空間的公司的一個受歡迎選擇。這些包括：
實地故障排除：擁有現場 IT 團隊意味著代理可以親自排除故障並管理裝置，而不必要求用戶描述並通過逐步指導。
個性化服務： 當現場 IT 代理正在幫助用戶時，他們能夠即時提供清晰的解釋和個性化支援。
快速解決： 親自管理設備使支援過程快速且方便，現場 IT 人員可以快速處理需要故障排除的辦公室設備。
實體維護和配置： 有些任務無法遠端完成，例如設置實體設備或複雜的網路配置。在這些情況下，擁有現場 IT 代理是必不可少的。
現場 IT 服務的挑戰
雖然面對面的支援可以是有幫助且方便的，但它並非沒有挑戰或缺點。現場 IT 服務的挑戰包括：
更高的成本： 現場 IT 團隊通常比遠端團隊花費更多，即使他們擁有相同數量的代理人並支付相同的薪水。現場團隊可能會增加能源使用、物理空間需求、硬體需求等成本。
依賴實體存在： 雖然有代理人實體存在是現場支援的好處，但需要代理人實體存在也可能是一個缺點。如果沒有代理人可用或不在辦公室，員工必須等到有空或可以過來，這可能需要額外的時間。
旅行： 面對面的 IT 支援有時需要代理人前往外地。這可能是一個耗時的過程（尤其是在高峰時段），並增加了額外的費用。
限制遠程工作： 如果遠程員工遇到技術問題，他們該怎麼辦？他們可以打電話給 IT，讓某人指導他們完成過程，或者等待代理人前往他們那裡，但這兩者都不完全可靠。如果他們在不同的時區工作，這就更困難了。因此，投資於遠程或混合工作的公司將需要一個同樣靈活的 IT 團隊。
什麼是遠端 IT 支援？
另一方面，我們有遠端 IT 支援。遠端支援 讓 IT 人員可以在任何有網路連接的地方工作，就像親自�在現場一樣輕鬆。它通過遠端存取員工的裝置來實現，這樣即使相隔千里，他們也可以直接進行故障排除和管理。
Splashtop SOS，例如，是一種遠端支援解決方案，允許 IT 代理無縫連接到用戶的電腦，無論他們使用什麼裝置或身在何處。代理和員工可以在代理工作時通過語音通話進行聊天，使他們能夠像面對面支援一樣進行故障排除，並且沒有任何缺點。
選擇遠端 IT 支援的主要好處
當 IT 代理能夠隨時隨地工作時，公司可以解鎖多項好處。這些包括：
改善的可用性： 遠端 IT 支援的一大好處是能夠隨時隨地聯繫到代理。無論代理在哪裡，他們都可以存取員工的電腦並直接進行故障排除，分散的工作團隊允許代理在一天中的不同工作時間提供服務。
降低成本： 遠端支援解決方案如 Splashtop 可以非常實惠，並具有高投資回報。結合與辦公室 IT 團隊相關的費用，您將看到顯著降低的成本。
更快的響應時間： 遠端支援使得在需要時更容易與 IT 代理連接。員工不必等待辦公室內的代理有空並過來，而是可以從任何地方連接到可用的代理，從而提高響應時間。
更廣泛的人才庫：啟用遠端支援允許企業不受地點限制地聘請 IT 代理。因此，他們可以從全國（甚至全球）招聘頂尖人才組建 IT 團隊，而不必擔心地點或交通問題，從而開啟更廣泛的人才招聘池。
遠端 IT 支援的常見挑戰
遠端 IT 支援也有其挑戰。組織在考慮遠端支援解決方案時應考慮這些潛在的障礙：
依賴技術：
遠端支援依賴技術來連接 IT 代理人和員工。因此，如果裝置��無法正常工作或網路連接不佳，將會遇到麻煩。
安全問題： 遠端存取裝置如果不使用安全的平台可能會有風險。組織需要確保他們使用的平台符合行業和政府的安全標準，例如 Splashtop，它包含多個 進階安全功能 以提供安全的連接。
有限的硬體協助：遠端支援在遠端管理裝置方面非常出色，但無法管理硬體（甚至像“忘記插電腦”這樣的人為錯誤）。擁有大量硬體投資的公司仍然需要獲得面對面的支援來解決相關問題。
現場 IT 服務與遠端 IT 支援：全面比較
在定義和理解了現場和遠端 IT 支援後，我們可以開始比較這兩者。在現場 IT 服務與遠端 IT 支援的正面交鋒中，哪一個更勝一籌？
1. 成本
遠端 IT 支援已被證明是一種具有成本效益的解決方案，提供相對較高的投資回報率並降低與現場 IT 相關的成本。使用像 Splashtop 這樣的經濟實惠的解決方案，各種規模的公司都可以從遠端支援中受益。
2. 可及性
這是遠端 IT 支援獲勝的另一個領域，只要你有良好的網路連接。遠端支援解決方案使 IT 代理可以輕鬆存取員工的設備進行維護和故障排除，無論他們身在何處，因此它同樣方便（如果不是更方便的話）比親自到場。
3. 回應時間
雖然人們會認為在同一棟樓裡找到人更快，但遠端 IT 支援通常比現場更快。這是由於可及性的便利性和遠端支援提供的更大人才庫——當您不僅限於親自可用的 IT 代理時，您將能夠更快地找到一個。
4. 效能
這是另一個根據您組織需求而有所不同的領域。如果您��有需要直接管理的實體硬體，公司現場 IT 支援仍然是必不可少的。然而，對於管理裝置、故障排除、運行更新和其他基於軟體的 IT 需求，遠端支援仍然和面對面一樣快速有效，甚至更好。
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Splashtop 甚至有工具可以讓遠端 IT 支援代理遠程管理硬件。Splashtop AR 使用擴增實境來幫助用戶協作，使 IT 代理能夠指導用戶進行維護，就像他們親自在場一樣。
此外，Splashtop 為各種規模的企業提供了實惠的定價方案，提供所有競爭對手的遠端支援功能，價格卻只有一小部分。
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