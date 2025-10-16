使用Splashtop啟用員工遠端存取

無需建立復雜且不安全的VPN。通過Splashtop使員工可以安全地遠端存取其工作電腦。
設置員工進行遠端工作似乎是一項耗時，不安全且昂貴的任務。但是，借助Splashtop，您可以快速，輕鬆，安全地使您的員工從任何位置以最高價值遠端存取其工作站。
如何使用Splashtop啟用員工遠端存取
與VPN不同，部署Splashtop是一個簡單的過程，非常適合希望快速和/或大規模進行遠端工作的公司。
您的組織可以在支持員工遠端存取的同時利用您現有的IT基礎架構。您需要做的就是將Splashtop軟體部署到公司的工作站，然後將邀請發送給您的員工，以便他們可以創建他們的用戶帳戶。
然後，您可以在Splashtop管理控制台中管理用戶和電腦。設置訪問權限，強制執行安全策略（例如設備驗證和兩因素身份驗證），查看日誌等等。
設置完成後，員工需要遠端存取其工作電腦的所有事情是打開其設備上的Splashtop應用程序並選擇他們的電腦。從那裡，他們將能夠即時查看和控制遠端電腦。
這使您的員工可以訪問他們的所有文件和應用程式，以便他們可以在離開辦公室時高效地工作。
選擇Splashtop進行員工遠端存取的好處
選擇Splashtop使員工能夠通過遠端存取在家工作有很多好處：
員工不必離開辦公室就可以隨身攜帶工作電腦，以便能夠訪問它們。
員工可以方便地使用��任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置進行遠端工作。
通過 Splashtop 管理主控台可以輕鬆進行部署、擴展和管理。
Splashtop 遠端訪問是一種更優越且更安全的方法
企業可以在員工無法去辦公室的情況下確保業務連續性。
企業可以提供遠端工作和在家辦公的激勵措施，而不會犧牲生產力。
Splashtop是最有價值的遠端存取解決方案，可在家中進行工作。
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員工遠端存取案例研究
Splashtop使各種組織能夠實現遠端工作，包括可以遠端控制其辦公室電腦以使用Adobe Creative Suite和視頻編輯工具之類的應用程序的媒體和娛樂專業人員，就像坐在它們前面一樣。在下面查看這些Splashtop案例研究：