Splashtop 在遠端桌面解決方案中新增了拖放檔案傳輸，連線記錄和其他功能/改善
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最新版本的 Splashtop Business 應用程式適用於 Windows 和 Mac 引入了幾個高度要求的功能。
加利福尼亞州聖約瑟，2019年1月24日 –Splashtop， Inc 是遠端訪問、協作和遠端支援解決方案的全球領導者，今天在最新版本的 Splashtop 業務應用程式中推出了拖放檔案傳輸和會話錄製。 這些功能以及其他新功能和性能改進現在在選定的 Splashtop 商業訪問、Splashtop 遠端支援和 Splashtop SOS 套件中可用。
拖放式文件傳輸使本地和遠端電腦之間的文件傳輸比以往更加輕鬆。在存取遠端電腦時，用戶可以簡單地使用鼠標或觸控板選擇所需的文件並將其從本地電腦拖到遠端電腦上，反之亦然。用戶還可以在Windows和Mac電腦之間執行拖放文件傳輸，這是大多數其他遠端存取解決方案所不具備的功能。
連線記錄使用戶可以通過單擊工具欄上的按鈕來開始和停止記錄，從而記錄其遠端存取連線，所有記錄均自動保存到本地電腦。這為用戶提供了一種簡單的方式來記錄連線以進行培訓，記錄保存，製作視頻等等。
Splashtop 版本 3.3.0.0 中的其他新功能和改進包括：
複製貼上檔案傳輸（僅限 Windows）
大大提高了檔案傳送速率
傳輸文件而無需啟動遠端存取連線
檔傳輸UX改進
計劃的重新啟動（遠端支援高級版）
Windows事件警報（遠端支援高級）
macOS �莫哈韋暗模式支援
“通過添加拖放和複製粘貼文件傳輸，加上速度和用戶體驗的改進，Splashtop 提供了遠端訪問行業中性能最佳的檔案傳輸功能，”Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。 “Splashtop 的核心業務產品的價格已經比我們的主要競爭對手低 80%。 我們最新版本中添加的新功能和改進延續了我們為客戶提供最有價值的遠端訪問和遠端支援解決方案的承諾。
去年8月發布的Splashtop Remote Support Premium提供了附加的監視和管理功能以及遠端支援，它還通過3.3.0.0版本中的Windows事件預定重新啟動和警報功能獲得了新更新。
現已上市
Splashtop Business Access、Splashtop Remote Support 和 Splashtop SOS 的新訂閱者將自動獲得新版本的 Splashtop 應用程式。 當前訂閱者可以瞭解有關該版本、更新將如何推出以及哪些功能適用於哪些包的詳細資訊，https://www.splashtop.com/splashtop-new-features-january-2019。 新功能也可在免費試用版中獲得 Splashtop 商業訪問、遠端支援或 SOS。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）��。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊。