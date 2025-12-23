數位工作場所正在改變。隨著科技的進步，數位工作場所正在開啟新的方式來提升靈活性、協作能力和生產力，企業正採用新工具和策略來簡化作業，並在遠端和混合工作環境中提升員工體驗。
針對2026年，我們已經識別出多項將持續增長的數位工作場所趨勢，讓我們來探討未來的趨勢與挑戰。
從分散工具轉變為統一的數位工作場所
雖然數位工作場所曾經由分散的工具和不同的技術組成，但現在情況已不再如此。繼續使用傳統的、不連貫的工具可能會妨礙效率並減少協作，因為世界正在擁抱統一的數位工作環境。
隨著技術的進步，我們看到人工智慧 (AI)、協作工具和遠端存取軟體的發展，這些技術幫助簡化了工作流程並提升了生產力。同時，以數據為驅動的決策制定使組織能夠獲得新的趨勢和運營洞察，改善員工在數位環境中的體驗和效能。
隨著向統一工作場所的轉變，組織可以提高生產力並簡化其日常工作流程。
8 個將於 2026 年改變商務的數位工作場所創新
那麼，2026 年的數位工作場所將會是什麼模樣呢？我們研究了數據，並確認了這些關鍵趨勢，這些趨勢將持續改變我們的工作方式，並在未來一年帶來更好的數位體驗。
1. 日常人工智慧成為每日工作流程的骨幹
人工智慧技術持續成長，�到2026年，它將成為簡化和管理日常工作的核心。AI 驅動的工具可以自動化重複性任務、檢測威脅、組織行程和工作流程，提升效率並使員工能專注於更重要的工作。
隨著人工智慧技術在過去幾年的增長，企業一直在尋找將其整合到各個方面的方法，但結果不一。然而，這些實驗促使組織發現 AI 在哪些方面最有效率，且可帶來最顯著的效益，因此我們可以預期公司在2026年會在這些領域加以利用。
2. 混合團隊需求更智能、更易於管理的數位工作流程
混合工作已成為最常見的工作方式之一，使員工可以在辦公室、家中或行動中工作。雖然這是一種員工喜愛的彈性工作方式，但好的數位工作流程管理是必不可少的。
因此，對於可管理的數位工作流程的需求將在未來一年內增長。這需要有能力輕鬆從任何地方存取員工所需的數位工具，自動化以執行基本任務，安全的存取，多裝置支援和BYOD環境，員工管理等等。希望支援混合工作團隊的企業需要投資並確保為其團隊提供所需的工具，以便他們能夠在任何地方有效地工作。
3. 自動化演變為企業中的核心效能引擎
自動化是一種提升效率的強大工具。透過適當的自動化功能，企業可以減少花在重複性手動任務上的時間，提升工作效率，並騰出時間讓員工專注於更緊迫的事情。
透過自動化工具，企業可以精簡流程、減少人為錯誤以及加速各部門的運作。員工可以建立自訂的自動化流程來協助他們的日常工作，而自動化工具可以處理可預測的重複性任務以提高日常工作效率和生產力。
例如，Splashtop AEM 的修補程式自動化功能能夠偵測可用的修補�程式，並根據已定義的原則部署到各端點，節省 IT 團隊手動修補裝置的時間。像這樣的工具在未來一年中將持續增長其使用量和效能。
4. AI 提升終端設備的可見性和操作智慧
AI 驅動的分析技術可跨端點與 IT 環境，為組織提供系統健康狀況、安全境況和操作風險的即時可見性。
例如，AI 能夠快速分析大量數據，已使其成為檢測模式和異常的強大工具，為企業提供關鍵洞見並識別新興趨勢。許多組織也在使用 AI 輔助工具，使操作和安全數據更易於訪問，從而無需深入的人工分析即可獲得更快速的見解。
同樣地，像 Splashtop AEM 這樣的解決方案使用 CVE（常見弱點和暴露）數據和即時分析來幫助 IT 團隊快速識別弱點並優先考量修補行動。由於這項技術能提供競爭優勢，未來幾年它將變得更加重要。
5. 超級代理：員工用 AI 助理增強他們的能力
人工智慧的另一個用途是作為員工的智慧助理。人工智慧驅動的虛擬助理能夠簡化任務，例如故障排除、支援和服務單，作為 IT 支援的補充，幫助員工在需要協助時獲得幫助。Agentic AI 也被設計用來預測員工的需求，從而提供前瞻性的支援，進一步提升效率和日常工作。
當然，員工對 AI 的需求和使用程度會因其角色、責任及個人偏好而有所不同。有些人喜歡讓他們的郵件被總結，而其他人則不希望 AI 介入他們的工作。每個個體都適用於這兩種方法。然而，對於那些擁抱人工智慧的人，這項技術在未來一年只會持續進步。
6. 適應能力成為未來工作的關鍵
科技和工作環境不斷變化，那些能適應變��化的人將最有可能成功。適應技能對於不斷變化的職場至關重要，尤其是員工需要發展動態的技能組合時。
發展適應能力不僅需要訓練，還需要鼓勵和促進成長的工作環境。那些渴望學習、發展新技能並尋找新方法來運用不斷發展的技術的人，將最適合成功。
7. 隨著數位複雜性增加，科技壓力上升
是否曾感到跟不上最新的技術發展，或者覺得自己已經落伍了？如果是這樣，你可能對科技壓力不陌生，這是因應技術要求和變化而帶來的焦慮。
雖然技術進步可以為企業帶來重大利益，但它們也會給員工帶來壓力，因為員工常常感到被迫採用新技術，或對其帶來的變化感到擔憂。例如，人工智慧對許多人來說是一個主要的科技壓力來源，尤其是在企業尋求使用它的方法可能會使某些角色過時或無關的情況下。
企業需要意識到技術壓力，並準備好隨著技術變革來幫助員工成長。這包括解決新技術帶來的心理負擔和疲勞，並確保員工擁有技能和責任，以避免在面對這些技術時變得過時。
8. 員工體驗 (EX) 成為戰略差異化因素
即使技術發展能帶來很多好處，如果員工體驗 (EX) 不佳，那這些好處也只能算是微不足道。良好的員工體驗可以影響公司的生產力、效率和留任率，而糟糕的員工體驗則可能會驅逐優秀的員工。
企業使用的技術應該是直觀、高效且使用者友好的，這樣員工就能專注於他們的工作並從中受益，而不是因為試圖弄清楚而被拖慢。良好的技術可以帶來正面的員工體驗，從而提高參與度和滿意度，但故障的軟體可能會引起更多的挫折，並拖垮整個公司。
採用新數位工作場所趨勢的挑戰
隨著新科�技的出現，工作環境的確正在改變，但適應這些變化可能是一項挑戰。隨著每一個新的數位工作場所趨勢出現，組織面臨許多障礙，包括：
不相容的技術：新技術經常難以與舊系統協同運作，因為較舊的軟體或硬體可能不相容。保持系統更新和現代化對於確保與新工具和系統的相容性是必不可少的，並且能為員工提供他們成功所需的工具。
技能差距: 並非所有新的數位工作場所工具都直觀易用。如果沒有適當的上線和培訓，員工將難以學習新技術，這可能會降低生產力，讓 IT 團隊面臨大量支援請求，並阻礙他們充分利用該工具的好處。
對變革的抵抗：有時員工對現狀感到滿意，不想在他們的技術堆疊中添加任何新工具或改變他們的流程。在這些情況下，溝通和培訓是很重要的，這樣員工才能理解新工具的好處並知道如何使用它們。這將使過程更順暢，減少員工的不便，並確保每個人都有相同的了解。
如何有效調整以適應演變中的數位工作場所趨勢
那麼，企業在 2026 年如何適應這些新的數位工作趨勢？雖然未來在我們用來工作的技術上無疑會有重大變化，但企業可以通過一些規劃來為這些變化做好準備，並利用新興趨勢。
首先，持續學習和訓練是成功的關鍵。讓您的員工和 IT 團隊隨時了解並掌握您正在使用的新工具，將幫助他們應對變革並接納新技術。這也意味著與員工和利益相關者的清晰溝通和協作是至關重要的。
此外，企業應專注於實際應用。單純為了採用新技術而不解決實際需求是適得其反的，這只會增加不必要的複雜性。專注於提高效率、生產力、靈活性和協��作的解決方案，並為每次改變設定明確的目標。
企業也應該具備靈活性和敏捷性以應對變化。做好準備採用新工具並適應它們，但請確保這些趨勢和工具能夠順利整合到您的工作流程中。組織應該準備隨時適應變化，同時保持與員工之間清晰的溝通，以便每個人都能為未來可能發生的變化做好準備。
為何企業選擇 Splashtop 遠端存取 解決方案以打造數位工作場所
如果你想為 2026 年的數位工作場所做準備，有一些解決方案可以幫助你順利轉型到數位工作場所。
Splashtop 提供安全、靈活且高效能的遠端存取，這對於提升數位工作場所的效率至關重要。使用 Splashtop，員工可以從任何地方和任何裝置存取他們的工作電腦（包括他們的程式、專案和專業工具），這使得它成為混合工作和自攜設備環境的一個強大工具。
此外，Splashtop 的靈活性、擴展性和整合性使其適合任何企業的需求、規模或技術堆棧。Splashtop 設計成直觀且易於使用，因此員工可以毫不費力地連接及存取其遠端裝置。
Splashtop 的設計注重安全，並使用網路安全功能，例如多重驗證、自動螢幕鎖定和端對端加密，以協助保護資料。Splashtop 符合關鍵的安全性和合規性標準，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2 和 CCPA 要求。
準備好將您公司的數位工作場所帶入未來了嗎？現在就開始使用 Splashtop，享受免費試用！