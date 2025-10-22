最佳AeroAdmin替代品-Splashtop商業存取

Splashtop是針對個人和企業的最佳遠端桌面軟體。與類似的AeroAdmin軟體包相比，Splashtop成本更低，並且具有更多功能。
Splashtop被成千上萬的企業使用，使員工能夠從自己的裝置遠端存取其辦公電腦。除了快速和安全之外，Splashtop的成本還低於TeamViewer和AeroAdmin等其他工具。
以下是為什麼 Splashtop 遠端存取 是每個 AeroAdmin 套件的最佳替代選擇，適合遠端工作。
Splashtop 與 AeroAdmin Free
如果您打算使用遠端桌面軟體進行遠端工作，那麼最好不要使用AeroAdmin Free軟體包。雖然產品確實說它可以用於商業用途，但是有一些限制會影響您的生產率：
每個 ID 的連接時間限制為每月 17 小時。
免費版本中包含廣告和啟動螢幕。
沒有檔案傳輸。
另一方面，Splashtop Remote Access 提供您對電腦無限制的遠端存取，並附帶您所需的頂級功能，包括拖放檔案傳輸。
Splashtop 與 AeroAdmin Pro
Splashtop Remote Access Pro 和 AeroAdmin Pro 的價格幾乎相同。然而，AeroAdmin Pro 缺少一個非常重要的功能，這個功能可以在 Splashtop Remote Access Pro 中找到。
記錄或連線報告可讓您登錄用戶在應用程式中的活動。使用Splashtop，您將看到有關遠端連接，檔案傳輸，使用的設備等的日誌。連線報告在AeroAdmin Pro中不可用。對於想要保留日誌以進行合規性，審核和安全性的帳戶所有者而言，這是一項重要功能。
Splashtop 與 AeroAdmin Business
Splashtop Remote Access Pro 每年每位使用者起價為 NT$3,090，相比於 AeroAdmin 商業套餐（每年每位使用者起價為 $119.90），可以節省您的訂閱費用。
Splashtop Remote Access Pro 超越 AeroAdmin Business 的地方是集中管理存取功能。
對於具有多個用戶的帳戶，Splashtop帳戶所有者可以設置其每個用戶的存取權限，以控制哪些用戶可以存取哪些電腦。該功能在AeroAdmin Business中不可用。要使用AeroAdmin獲得該功能，您需要購買其最昂貴的軟體包AeroAdmin Corporate。
Splashtop 與 AeroAdmin Corporate
在功能方面，AeroAdmin Corporate 最接近 Splashtop Remote Access Pro。然而，Splashtop 價格從 NT$3,090/年 起，而 AeroAdmin Corporate 套件起價為 $139.90/年。Splashtop 每年都能給您帶來顯著的節省！
快速流覽： Splashtop 與航空管理員定價
同樣，要獲得 Splashtop Remote Access Pro 中的多數功能，您必須選擇 AeroAdmin 的商業或企業套餐。以下是套餐之間的價格比較：
此外，Splashtop還為10個或10個以上使用者的帳戶提供折扣價，每使�用者每月4.54美元。如果您有需要遠端桌面軟體的大型團隊，則可以通過選擇Splashtop節省很多錢！
為什麼選擇 Splashtop？
Splashtop是遠端工作者最好的高效能遠端桌面軟體。有了它，您就可以從任何其他Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook設備安全地遠端存取Windows，Mac和Linux電腦。
除了遠端存取和控制電腦之外，您還可以利用Splashtop提供的所有功能：
高清質量和4KStreamer的快速遠端存取
音訊
記錄檔
使用者和電腦管理
存取權限
分組
檔案傳輸
遠端列印
遠端喚醒
遠端重新開機
聊天
分享桌面
……還有更多
Splashtop 還提供多語言支援，並針對許多國家/地區和語言進行了完全當地語系化。
現在開始你的免費試用，親自體驗 Splashtop 遠端存取。註冊不需要信用卡。