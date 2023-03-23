最佳AeroAdmin替代品-Splashtop商業存取

Splashtop是針對個人和企業的最佳遠端桌面軟體。與類似的AeroAdmin軟體包相比，Splashtop成本更低，並且具有更多功能。

Splashtop被成千上萬的企業使用，使員工能夠從自己的設備遠端存取其辦公電腦。除了快速和安全之外，Splashtop的成本還低於TeamViewer和AeroAdmin等其他工具。

這是為什麼Splashtop Business Access是替代AeroAdmin的每個軟體包進行遠端工作的最佳選擇的原因。

Splashtop 與 AeroAdmin Free

如果您打算使用遠端桌面軟體進行遠端工作，那麼最好不要使用AeroAdmin Free軟體包。雖然產品確實說它可以用於商業用途，但是有一些限制會影響您的生產率：

每個 ID 的連接時間限制為每月 17 小時。

免費版本中包含廣告和啟動螢幕。

沒有檔案傳輸。

另一方面，Splashtop Business Access為您提供對電腦的無限遠端存取，並具有所需的主要功能，包括拖放式檔案傳輸 。

Splashtop 與 AeroAdmin Pro

Splashtop Business Access Pro和AeroAdmin Pro的價格幾乎相同。 但是，AeroAdmin Pro缺少一個非常重要的功能，該功能可以在Splashtop Business Access Pro中找到。

記錄或連線報告可讓您登錄用戶在應用程式中的活動。使用Splashtop，您將看到有關遠端連接，檔案傳輸，使用的設備等的日誌。連線報告在AeroAdmin Pro中不可用。對於想要保留日誌以進行合規性，審核和安全性的帳戶所有者而言，這是一項重要功能。

Splashtop 與 AeroAdmin Business

Splashtop Business Access 與 AeroAdmin 商務套餐相比，Pro 從每位用戶每年 $99 起，可以為您節省訂閱費用（起價為每年每位用戶 119.90 美元）。

Splashtop Business Access Pro擊敗AeroAdmin Business的地方是中央管理存取功能。

對於具有多個用戶的帳戶，Splashtop帳戶所有者可以設置其每個用戶的存取權限，以控制哪些用戶可以存取哪些電腦。該功能在AeroAdmin Business中不可用。要使用AeroAdmin獲得該功能，您需要購買其最昂貴的軟體包AeroAdmin Corporate。

Splashtop 與 AeroAdmin Corporate

AeroAdmin 公司自帶在功能方面最接近 Splashtop Business Access 臨。 但是，Splashtop 從 $99 /年開始，而 AeroAdmin 公司套餐的起價為每年 139.90 美元。 Splashtop 每年都可以為您節省大量資金！

快速流覽： Splashtop 與航空管理員定價

同樣，要獲得Splashtop Business Access Pro中的大多數功能，您必須獲得AeroAdmin的“企業”或“企業”軟體包。以下是這兩個軟體包之間的價格比較：

此外，Splashtop還為10個或10個以上用戶的帳戶提供折扣價，每用戶每月4.54美元。如果您有需要遠端桌面軟體的大型團隊，則可以通過選擇Splashtop節省很多錢！

為什麼選擇 Splashtop？

Splashtop是遠端工作者最好的高效能遠端桌面軟體。有了它，您就可以從任何其他Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook設備安全地遠端存取Windows，Mac和Linux電腦。

除了遠端存取和控制電腦之外，您還可以利用Splashtop提供的所有功能：

高清質量和4KStreamer的快速遠端存取

音訊

記錄檔

使用者和電腦管理

存取權限

分組

檔案傳輸

遠端列印

遠端喚醒

遠端重新開機

聊天

分享桌面

..等等

Splashtop 還提供多語言支援，並針對許多國家/地區和語言進行了完全當地語系化。

立即開始免費試用，親自嘗試 Splashtop Business Access 。 無需信用卡即可註冊。

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