Intune 企業應用程式管理替代方案：Splashtop AEM

管理整個組織的裝置應用程式是現代 IT 團隊最重要的責任之一。隨著安全威脅、軟體漏洞和裝置多樣性的增加，組織需要超越基本部署的強大工具，提供即時可見性和自動化修補。
Microsoft Intune 的 Enterprise App Management 功能旨在通過精選的應用程式目錄簡化 Win32 應用程式的部署和版本控制。然而，它在自動化、平台覆蓋和洞察深度方面存在顯著限制。
這就是 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 的用武之地。作為 Microsoft Intune 的 Enterprise App Management 的強大替代方案，Splashtop AEM 為 IT 團隊提供了一個全面的解決方案，包括自動化修補和即時漏洞監控。
無論您是想簡化軟體維護還是減少攻擊面，Splashtop AEM 提供的不僅僅是基本的應用程式部署，使其成為當今企業環境的理想替代方案。
什麼是 Microsoft Intune Enterprise App Management？
Microsoft Intune Enterprise App Management 是 Microsoft Intune Suite 附加元件中的高級功能，旨在簡化 Windows 裝置上第三方應用程式的部署和管理。它為 IT 管理員提供了一個精選的預打包 Win32 應用程式目錄，這些應用程式可以以最少的設定進行部署。這些應用程式附帶內建的安裝命令、檢測規則和最低版本設置，以幫助標準化整個組織的部署。
Enterprise App Management 旨在通過消除自訂包裝或腳本的需求來簡化應用程式部署。IT 團隊可以從目錄中選取一個應用程式，並直接通過 Intune 管理中心將其發佈給使用者或裝置。對於支援的應用程式，管理員還可以跟蹤可用更新並配置政策以確保裝置符合最低版本要求。
然而，由於它是高級附加元件的一部分，Enterprise App Management 需要額外的費用，並且範圍有限。它專注於 Win32 應用程式，僅支援 Windows 裝置，並且不會自動部署更新。對於管理多樣化環境或尋求更主動和自動化的應用程式和修補管理的組織，這些限制可能會造成運營瓶頸並增加安全風險。
Intune Enterprise App Management 的主要限制
雖然 Microsoft Intune Enterprise App Management 提供了一種簡化的方式來在 Windows 裝置上部署應用程式，但在現代 IT 團隊關心的幾個方面仍然有所不足，特別是那些管理多樣化環境、高安全標準和大量裝置的團隊。以下是一些最顯著的限制。
1. 有限的軟體應用程式目錄
通過 Enterprise App Management 提供的預打包目錄包含了一個相對較小的第三方 Win32 應用程式清單。雖然 Microsoft 正在逐步擴展這個清單，但與大多數組織實際使用的相比，它仍然較窄。也沒有對內部或自訂應用程式的原生支援，迫使 IT 團隊依賴手動包裝或額外的工具來管理這些應用程式。
2. 無自動修補或更新部署
Enterprise App Management 顯示更新可用性，但不處理實際的修補過程。對於不會自動更新的應用程式，IT 團隊必須使用 supersession 手動打包和部署新版本。這會減慢響應時間並增加管理員的工作量，特別是在修補速度至關重要的快速變化的威脅環境中。
3. 僅支援 Windows
Enterprise App Management 僅設計用於 Windows 裝置上的 Win32 應用程式。它不支援 macOS、Linux、iOS、Android 或 Chromebook 平台。對於有 BYOD 政策、跨平台團隊或混合基礎設施的組織，��這一限制會造成嚴重的可見性和覆蓋差距。
4. 被動而非主動
雖然該工具提供了一些應用程式版本合規性的洞察，但缺乏即時修補可見性、漏洞映射或自動修復。沒有基於 CVE 嚴重性或裝置風險的內建優先級。IT 團隊只能對問題做出反應，而不是主動管理威脅。
為什麼 Splashtop AEM 是 Intune Enterprise App Management 的理想替代方案
對於尋求更動態、安全和可擴展的應用程式和修補管理方法的組織，Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 提供了 Microsoft Intune Enterprise App Management 的一個引人注目的替代方案。Splashtop AEM 不僅僅是提供預打包應用程式，而是提供完整的生命週期控制，結合即時補丁部署、綜合軟體詳細目錄，以及跨多個平台的內建漏洞洞察。
1. 即時、自動化修補管理
Splashtop AEM 消除了 Intune 應用程式管理所需的手動步驟。它持續監控您的端點並自動應用修補程式到作業系統、第三方應用程式，甚至是自訂軟體。IT 團隊可以立即推送關鍵更新，根據原則排程修補，或根據檢測到的威脅進行修復，所有這些都不需要腳本或打包。
2. 綜合軟體詳細目錄
Splashtop AEM 提供對您環境中已安裝應用程式的完整可見性。管理員可以：
按製造商、版本、安裝日期、裝置群組等進行篩選
識別過時或未授權的軟體
創建與修補和漏洞狀態相關的可操作報告
3. 內建漏洞管理
除了修補部署，Splashtop AEM 還將已知漏洞映射到 CVE，允許 IT 團隊：
根據嚴重性和可利用性優先修復
一目了然地查看受影響的裝置和修補狀態
從一個控制台立即對高風險暴露採取�行動
這種主動模式超越版本控制，有助於減少現實世界的攻擊面。
4. 統一的端點控制
使用一個控制台進行詳細目錄、修補、腳本和漏洞管理，Splashtop AEM 消除了對單獨點解決方案的需求。IT 團隊可以執行一對多動作，如批量軟體安裝、遠端腳本和裝置重啟，同時保持裝置健康和合規的即時視圖。
使用 Splashtop AEM 增強您的 Microsoft Intune 環境
對於已經使用 Microsoft Intune 進行裝置原則執行和 Windows 應用程式部署的組織，Splashtop AEM 作為一個強大的擴展，填補了 Intune 留下的操作空白。
雖然 Intune 在 Microsoft 生態系統內處理註冊、原則和選取應用程式分發方面表現良好，但許多 IT 團隊仍然在以下方面苦苦掙扎：
缺乏對第三方和自訂應用程式的即時修補
沒有內建的漏洞評估
有限的修補合規性可見度
僅限於 Windows 的應用程式管理範圍
Splashtop AEM 無縫整合到您現有的環境中以填補這些空白，為您提供：
處理第三方和自訂應用程式的自動化修補工作流程，無需重新包裝
對 macOS 和 Linux（除了 Windows）的跨平台支援
集中報告，按 CVE 突出顯示漏洞並優先處理修復
一個統一的操作儀錶板，以簡化跨裝置的操作
無論您是在管理混合環境還是僅僅想在 Intune 之上獲得更好的可見性和自動化，Splashtop AEM 都能為您提供 Intune 無法單獨提供的控制。
立即開始使用 Splashtop AEM
如果您正在尋找一個超越有��限應用程式目錄和手動更新工作流程的解決方案，Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 提供了現代 IT 團隊所需的強大功能和靈活性。憑藉即時修補、漏洞洞察和完整的跨平台可見性，Splashtop AEM 是 Microsoft Intune Enterprise App Management 的更智能、更具擴展性的替代方案。
開始使用很簡單。Splashtop AEM 無縫整合到您現有的環境中，並可以快速部署到數千個端點。無論您是在管理內部裝置還是支援外部用戶，您都可以獲得自動化例行任務、填補安全漏洞並在單一統一平台上領先於新興威脅所需的工具。