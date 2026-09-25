在多個端點上讓第三方應用程式維持最新狀態，可能需要投入大量人工。IT 團隊需要知道已安裝哪些應用程式、辨識何時有新版本可用、決定哪些更新已可部署，並確保這些更新送達正確的裝置。
Splashtop AEM 可透過軟體修補程式原則，協助將此流程自動化。IT 團隊可定義要管理哪些受支援的應用程式、排定可用更新的掃描時間、控制核准更新的安裝時機，並選擇是否要自動核准新版本，或先進行人工審核。
本指南將逐步說明如何使用 Splashtop AEM 設定第三方應用程式修補、將原則指派給受管理的端點，以及在原則部署後監控更新機會。
設定第三方修補程式管理前需要準備的事項
您的團隊必須啟用 Splashtop AEM，才能使用軟體修補。
設定 Software Patch 原則的使用者必須是 Team Owner 或 Admin。
軟體修補程式原則是透過 Endpoint Policies 建立，且原則依平台而定。因此，Windows 和 macOS 應用程式會透過不同的原則分別管理。
Splashtop AEM 會維護兩個平台的支援軟體清單。在為特定應用程式建立原則之前，請先確認該應用程式已出現在支援軟體目錄中。
如何使用 Splashtop AEM 自動化第三方應用程式修補程式管理
您可以依照下列步驟，自動化�第三方應用程式修補工作流程：
1. 建立或選取端點原則
在 Splashtop 網路控制台中，前往 Automation > Endpoint Policies。
您可以建立新的軟體修補原則，或編輯現有原則，同時也能控制其他端點設定。
建立新原則時，請設定：
原則名稱
說明
平台
父層原則（如適用）
原則是否已啟用或停用
Windows 和 macOS 的原則需分別建立。也提供原則繼承功能，讓子原則可繼承父原則的設定，並在需要時覆寫個別設定。
當多個群組需要共用相同的核心修補程式設定，但需要不同的應用程式選擇或部署排程時，這會很實用。
2. 設定端點何時掃描應用程式更新
開啟 Software Patch 設定，並設定掃描排程。
Splashtop AEM 支援一個或多個固定或重複的掃描排程。掃描可在以下時間執行：
每日
每週
每月
掃描排程會決定修補代理程式何時檢查受管理軟體，尋找新的更新機會。
掃描與更新是工作流程中分開的兩個部分。找到可用的應用程式更新，不一定表示 Splashtop AEM 會立即安裝。接下來會發生什麼，取決於該應用程式的核准設定與更新排程。
這樣分開設定後，就能定期檢查更新，同時將實際安裝限制在符合您環境需求的維護時段內。
3. 設定應用程式更新排程
接著，設定Update Schedule。
此設定可控制修補程式代理程式何時安裝已達到「已核准」狀態的更新機會。
例如，IT 團隊可經常掃描裝置以找出新推出的應用程式版本，同時將安裝排定在指定的維護時段。
將這些排程分開，可先清楚掌握新推出的更新，再進行部署，並讓已核准的修補程式依照一致的安裝節奏完成部署。
4. 決定新加入的電腦應如何處理
新電腦選項可控制當新的端點直接加入已指派 Software Patch 原則的群組時，系統會如何處理。
啟用此選項後，新加入電腦上的修補程式代理程式可立即啟動掃描或更新，而不必等到下一個排程時間。
對於已經受管理的裝置，這裡有一個重要的區別。現有電腦在完成上線納管後再移入群組，不會觸發這項立即動作。該電腦會依照下一次已設定的掃描或更新排程執�行。
這項設定可協助新部署的端點更快進入正常的修補程式管理流程。
5. 設定需要時的重新開機行為
部分應用程式更新可能需要端點重新啟動。
重新啟動選項區段可讓您指定在更新流程中需要重新啟動時，修補程式代理程式應如何處理重新啟動。
請根據原則涵蓋的端點，以及這些裝置的使用方式來設定此行為。例如，員工工作站適合採用的重新開機行為，可能會不同於可在排定維護期間重新啟動的裝置所使用的行為。
6. 選擇要管理的應用程式
設定好一般的 Software Patch 設定後，請開啟Software索引標籤。
選取 新增軟體，即可選擇原則應管理的應用程式。可從支援的軟體目錄中選取多個應用程式。
在這裡，原則會從一般修補排程轉為應用程式專屬的工作流程。接著，每個選取的應用程式都可以擁有各自的安裝與核准設定。
例如，Windows 原則可管理 Google Chrome、Zoom、7-Zip、Adobe Reader、Visual Studio Code 等應用程式，或目前支援軟體目錄中包含的其他應用程式。
macOS 會使用其自身支援的應用程式清單，以及其平台專屬的 Endpoint Policy。
7. 選擇是否讓 Splashtop AEM 安裝缺少的軟體
在 Software Patch 原則中的每個應用程式，都可設定當受管電腦尚未安裝該應用程式時，是否要由 Splashtop AEM 進行安裝。
若不存在則安裝設定可控制此行為。
啟用安裝後，實際安裝的版本會取決於原則中該應用程式的其他設定。
例如：
如果指定了預先核准的版本，就可以安裝該核准版本。
如果沒有預先核准的版本，則可安裝最新可用版本。
如果停用「若未安裝則安裝」，Splashtop AEM 會略過未安裝該應用程式的電腦，不進行安裝。
這可讓相同的 Software Patch 工作流程管理已安裝應用程式的更新，同時在啟用此行為時，也支援在未安裝該應用程式的端點上進行安裝。
8. 設定預先核准的應用程式版本
預先核准的版本 設定可讓您建立受管理電腦應達到的版本。
當掃描發現某個端點執行的版本比預先核准版本舊時，Splashtop AEM 可以為已核准版本建立更新機會。
例如，若版本 0.9 已指定為預先核准版本，而受管理端點仍在執行版本 0.8，掃描就能識別該電腦應更新至已核准版本。
這提供了一種方式，可建立裝置應符合的已知應用程式版本，無需管理員針對每個端點分別核��准相同版本。
9. 選擇如何核准新的應用程式版本
Software Patch 也會控制當原則中已核准的版本之後有較新版本可用時，系統會如何處理。
核准新版本 設定可使用以下任一方式：
自動：掃描後，新發現的版本可進入已核准工作流程。
手動：更新機會會移至待處理，讓管理員可先審核，再決定核准或拒絕。
這讓 IT 團隊能在應用程式層級控制更新流程自動化的程度。
適合自動核准的應用程式可在修補工作流程中持續推進，減少手動介入。需要額外審查的應用程式可維持待處理狀態，直到管理員做出決定。
10. 將原則指派給電腦或群組
完成應用程式與更新行為設定後，將 Endpoint Policy 指派給應遵循該原則的電腦。
從 Automation > Endpoint Policies 中選取原則，然後選擇 Assign Group and Computer。選取適當的電腦群組並指派原則。
也可以用另外兩種方式指派原則：
開啟個別電腦的內容，然後選取原則。
前往 Management > Grouping，建立或編輯電腦群組，並指派適當的原則。
根據預設，單一電腦會遵循其群組原則。當電腦需要例外處理、不套用較大範圍的群組設定時，可對該電腦套用不同的原則。
如何監控第三方應用程式更新
原則啟用後，Splashtop AEM 會提供集中檢視，顯示已探索到的應用程式更新及其目前狀態。
在 Software Patch 中檢視更新機會
原則啟用後，IT 團隊可使用 Splashtop Dashboard，日常掌握第三方應用程式修補狀態的可視性。
Software Patch Overview 小工具會顯示受管理端點上的軟體修補程式狀態。當更新需要進一步審查或處理時，管理員可以點選某個狀態，深入查看對應的 Software Patch 檢視。
如需更詳細的管理，請前往 Management > Software Patch，然後選取 Windows 或 Mac Software Patch 檢視。
Splashtop AEM 將偵測到的軟體更新稱為更新機會。在以下情況下，可能會建立更新機會：
受管理的電腦在掃描期間發現新的應用程式版本。
當原則中的預先核准版本變更，而電腦目前安裝的版本低於新核准的版本時。
每個更新機會都可能處於以下五種狀態之一：
待處理
已核准
失敗
已安裝
已拒絕
Splashtop AEM 也會保留每個修補機會狀態變更的記錄，協助管理員在整個生命週期中追蹤更新。
審核待處理的申請更新
待處理分頁包含需要管理員決策的更新機會。
選取一個項目，然後使用 Actions 選單來：
核准
拒絕
待處理的機會一旦核准或拒絕，就會移至對應狀態，且不會再回到待處理。
當應用程式的新版本核准設定為手動審核時，會使用此工作流程。
監控已核准的應用程式更新
已核准分頁中的更新，已可依照設定的更新排程繼續處理。
當排定的更新時間到達時，已核准的更新機會便會開始更新。管理員仍可在已核准的更新機會安裝前予以拒絕。
這會在核准與排程部署之間提供一段時間，讓原先規劃的更新在情況變更時仍可被停止。
檢視更新失敗項目，並在適當時重試
如果更新未成功完成，其更新機會會顯示在Failed分頁中。
接著，管理員可以：
再次核准更新
拒絕更新
再次核准後，這個機會會移回已核准的工作流程，以便根據適用的更新流程再次嘗試。
檢閱已安裝和已拒絕的更新
已安裝 狀態代表更新機會生命週期的終點。更新一旦進入此狀態，便無法再進行任何其他操作。
刻意略過的更新會顯示在已拒絕下方。若情況有變，已拒絕的機會之後仍可核准，並會移至「已核准」分頁。
這些狀態結合起來，可讓管理員掌握哪些更新已完成，以及哪些更新是刻意延後的。
如何結合自動與手動應用程式核准
不同的應用程式不需要遵循相同的核准工作流程。
Splashtop AEM 可讓您使用 Software Patch 原則中的應用程式設定，來決定每個應用程式應如何處理。
對於可放心自動核准新可用版本的應用程式，可將核准新版本設為 Auto。之後，新發現的版本就能進入 Approved 工作流程，並等待已設定的更新排程。
對於部署前需要審查的應用程式，請將核准行為設為 Manual。新的更新機會會顯示在 Pending 中，管理員可在那裡核准或拒絕。
當需要讓受管理的電腦使用特定的應用程式版本時，也可以使用預先核准的版本。
適當的搭配取決於所管理的應用程式，以及組織如何評估軟體更新。
Splashtop AEM 中分階段應用程式推出的運作方式
Splashtop AEM 也支援分階段部署應用程式。
若要實作環狀推出方式，請為不同的電腦群組建立多個 Software Patch 原則，並設定錯開的更新排程。
例如，某個群組可較早收到已核准的應用程式更新，讓 IT 能在後續原則將更新套用到更廣泛的端點之前，先評估部署情況。
此工作流程可更精細地控制新應用程式版本在整個環境中的推進速度。
使用 Splashtop AEM 自動化第三方應用程式修補
當軟體探索、核准、部署時機與後續追蹤都納入可重複執行的工作流程時，第三方應用程式修補程式管理起來就會更輕鬆。
Splashtop AEM 可讓 IT 團隊選擇要管理哪些受支援的應用程式、決定是否應安裝缺少的應用程式、建立已核准版本、控制如何處理新版本，以及排定何時部署已核准的更新。
部署後，Software Patch 會提供集中化的位置，供管理員檢視待處理、已核准、失敗、已安裝及已拒絕的更新機會，以便維持可見性，並在需要時介入處理。
立即開始 Splashtop AEM 免費試用，自動為受管理端點中的第三方應用程式進行修補更新。