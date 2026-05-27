藉由 Splashtop，建築師可以在家中工作，

“建築師不能在家工作”聲稱英國建築師雜誌最近的一篇文章。
“公司沒有足夠的筆記型電腦;很難在家中協調 CAD 圖紙——如果您甚至在家中有 CAD，因為許可證非常昂貴;您需要能夠列印東西並協作勾勒出想法;即使有工作筆記型電腦，你也無法使用Revit，“ 英國建築師雜誌的建築師說。
這在 推特上引起了相當激烈的辯論。 我們認為，這篇文章想說的不是建築師不能在家工作;相反，如果沒有正確的設置或居家辦公工具，他們就無法做到。
建築師如何才能遠端存取 Revit 或其它佔用大量 CPU /資源的軟體？
他們如何像在家中一樣在家中工作？
作為遠端存取解決方案的領導者，我們知道此問題的答案：使用 Splashtop 遠端存取解決方案。
但是，不要只聽我們的話。 我們有一個故事來支持它。
一家領先的建築師領導的公司如何在48小時內使1350名員工實行居家辦公
BDP 是一個由建築師、設計師、工程師和城市規劃師組成的國際跨學科實踐，使用 Splashtop 遠端訪問解決方案讓所有員工在 48 小時內遠端工作。
該公司面臨與上述挑戰類似的挑戰：
>員工會否擁有一台可以在家中連接的個人電腦，還是只擁有公司配發的筆記型電腦？
> BDP 如何保持一切穩定，包括��使用 Revit 等軟體？
除了這些挑戰之外，新冠肺炎 (COVID-19) 還帶來了緊迫感。
BDP在全球16個地點擁有約1，350名員工，他們已經擁有650名筆記型電腦用戶，並且都可以使用Microsoft Direct Access連接到BDP網路，從而可以在任何地點進行日常工作。 但是，雖然此系統對所使用的大多數軟體架構師都成功運行，但它不適用於Revit。 除了 Revit 之外，BDP 還有 400 多個單獨的軟體標題，如果他們要使用它們進行遠端工作，則需要在每個使用者的電腦上安裝這些標題。
“在本地安裝所有這些將是一項不可能完成的任務，因為許多在不使用局域網時根本無法工作，”BDP 負責人兼資訊技術和流程負責人 Alistair Kell 說。 為 400 個軟體標題購買如此多的額外許可證也是相當昂貴的。
那就是 Splashtop 登場的時候了。
Splashtop：一種可靠、安全、易於使用的遠端存取解決方案，不會中斷資金。
Splashtop Remote Access讓 1,350 名 BDP 架構師可以遠端存取他們的工作機器，就像他們坐在前面一樣。因此不再需要在筆記型電腦上安裝任何軟體，並且可以更快地實現遠端工作。
BDP 的內部 IT 團隊將 Splashtop Streamer 部署到了所有機器上，並且每個地點的員工機器ID相匹配，並支援註冊。
Splashtop，而一個中央管理小組則將用戶與他們的工作 PC 對齊。
整個過程耗時一個星期，一旦 BDP 宣布需要完全遠端化，就�只需 48 小時即可使公司實現遠端化。
BDP目前在從多倫多到英國、中東和北非、印度和中國的所有地區使用Splashtop Remote Access 。 您可以在此處閱讀完整的 BDP 故事。
現在，下一次您聽到有人問建築師是否可以在家工作時，您就會知道答案：有了 Splashtop 和正確的設定，他們可以做到。
為什麼建築師和其他設計師喜歡 Splashtop
Splashtop 支援 4K 畫質的串流媒體，用於遠段影片編輯、遊戲開發、3D 設計和其它 CPU 密集型活動；這意味著沒有延遲和高質量的遠端體驗
Splashtop使您可以通過在工作站中進行遠端處理和使用設計軟件來節省可觀的許可證成本，而不必購買設計軟件的其他許可證並安裝在家用電腦上。
價格僅從NT$192一個月開始-這代表從其他解決方案（如 VPN/RDP，TeamViewer 或 LogMeIn）節省了多達 80％ 的費用
Splashtop 可以在筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機上使用，並可以與 Windows、Mac、Linux、iOS 和 Android 操作系統一起使用
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