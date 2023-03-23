藉由 Splashtop，建築師可以在家中工作，

“建築師不能在家工作”聲稱英國建築師雜誌最近的一篇文章。

“公司沒有足夠的筆記型電腦;很難在家中協調 CAD 圖紙——如果您甚至在家中有 CAD，因為許可證非常昂貴;您需要能夠列印東西並協作勾勒出想法;即使有工作筆記型電腦，你也無法使用Revit，“ 英國建築師雜誌的建築師說。

這在 推特上引起了相當激烈的辯論。 我們認為，這篇文章想說的不是建築師不能在家工作;相反，如果沒有正確的設置或居家辦公工具，他們就無法做到。

建築師如何才能遠端存取 Revit 或其它佔用大量 CPU /資源的軟體？

他們如何像在家中一樣在家中工作？

作為遠端存取解決方案的領導者，我們知道此問題的答案：使用 Splashtop 遠端存取解決方案。

但是，不要只聽我們的話。 我們有一個故事來支持它。

一家領先的建築師領導的公司如何在48小時內使1350名員工實行居家辦公

BDP 是一個由建築師、設計師、工程師和城市規劃師組成的國際跨學科實踐，使用 Splashtop 遠端訪問解決方案讓所有員工在 48 小時內遠端工作。

該公司面臨與上述挑戰類似的挑戰：

>員工會否擁有一台可以在家中連接的個人電腦，還是只擁有公司配發的筆記型電腦？

> BDP 如何保持一切穩定，包括使用 Revit 等軟體？

除了這些挑戰之外，新冠肺炎 (COVID-19) 還帶來了緊迫感。

BDP在全球16個地點擁有約1，350名員工，他們已經擁有650名筆記型電腦用戶，並且都可以使用Microsoft Direct Access連接到BDP網路，從而可以在任何地點進行日常工作。 但是，雖然此系統對所使用的大多數軟體架構師都成功運行，但它不適用於Revit。 除了 Revit 之外，BDP 還有 400 多個單獨的軟體標題，如果他們要使用它們進行遠端工作，則需要在每個使用者的電腦上安裝這些標題。

“在本地安裝所有這些將是一項不可能完成的任務，因為許多在不使用局域網時根本無法工作，”BDP 負責人兼資訊技術和流程負責人 Alistair Kell 說。 為 400 個軟體標題購買如此多的額外許可證也是相當昂貴的。

那就是 Splashtop 登場的時候了。

Splashtop：一種可靠、安全、易於使用的遠端存取解決方案，不會中斷資金。

Splashtop Business Access允許 1,350 位 BDP 架構師遠端存取他們的工作電腦，就像坐在辦公桌面前一樣。因此，不再需要在筆記型電腦上安裝任何軟體，並且可以更快地開始遠端工作。

BDP 的內部 IT 團隊將 Splashtop Streamer 部署到了所有機器上，並且每個地點的員工機器ID相匹配，並支援註冊。

Splashtop，而一個中央管理小組則將用戶與他們的工作 PC 對齊。

整個過程耗時一個星期，一旦 BDP 宣布需要完全遠端化，就只需 48 小時即可使公司實現遠端化。

BDP 現在在從多倫多到英國、中東和北非、印度和中國的所有地點使用 Splashtop Business Access。 您可以在此處閱讀完整的 BDP 故事。

現在，下一次您聽到有人問建築師是否可以在家工作時，您就會知道答案：有了 Splashtop 和正確的設定，他們可以做到。

為什麼建築師和其他設計師喜歡 Splashtop