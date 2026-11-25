根據 FBI 的 2025 Internet Crime Report，美國人在 2025 年因網路犯罪通報的損失達 209 億美元，較前一年增加 26%。這也是該報告首次為人工智慧設立獨立章節。
Thomson Reuters Institute 的 Deception in the AI Age 2026 report 有助於解釋為什麼這些數字持續攀升。這份報告是根據 13 位美國詐騙調查員、金融犯罪分析師、前聯邦探員及科技公司創辦人的訪談撰寫，並指出AI 已將詐騙從緩慢、仰賴人工作業的模式，變成自動化、高量運作的行動。報告也警告，為人工作業型詐騙所設計的防禦措施，正逐漸落後。
以下，我們將解析報告中的四項發現、每一項對企業和個人的意義，以及電腦本身的防護在其中扮演的角色。
《AI 時代的欺騙》報告發現了什麼
1. 詐騙之所以得逞，是因為受害者點頭答應
這份報告清楚區分了詐欺與詐騙。詐欺是未經授權的活動，例如犯罪分子利用竊取的認證資料來轉走資金。而在詐騙中，受害者會被說服自行採取行動，因此付款、登入或下載看起來都是合法操作。因為執行這些動作的是對的人，所以每一道檢查都會通過。
這讓只會確認身分的安全防護更難察覺詐騙。這也讓它們代價高昂：在 2025 年通報給 FBI 的損失�中，網路所助長的詐欺與詐騙占了 85%。防護必須在某人正要根據謊言採取行動的那一刻介入，趕在行動完成之前。
2. AI 已讓詐騙變成一條流水線
根據該報告，AI 讓犯罪分子能一次測試數千種社交工程變化版本，保留有效的，淘汰無效的。如今，製作精心潤飾的網路釣魚訊息、複製聲音和假文件幾乎不需要什麼技術。報告也描述了有組織的詐騙園區，這些園區往往由遭販運的勞工運作，並以工業化規模執行這些行動。
FBI 的資料顯示，早期已經開始出現影響。IC3 在 2025 年收到 22,364 起提及 AI 的投訴，相關通報損失約為 8.93 億美元。
對任何試圖識破詐騙的人來說，那些熟悉的警訊已逐漸消失。錯字、不自然的措辭，以及聽起來有點不對勁的語氣，已不再是可靠的判斷依據。警覺意識訓練依然重要，但面對一則令人信服的訊息與一次代價高昂的失誤之間，它已不能再是唯一一道防線。
3. Agentic AI 可能讓人類詐騙犯消失
該報告中最具前瞻性的警告，是關於代理型 AI：這類自主系統可以聯絡受害者、根據對方的反應調整策略，並在沒有人類操作員介入的情況下，從頭到尾完成整場詐騙。Thomson Reuters Institute 預期這種轉變很快就會到來，並表示金融機構大約有 12 個月的準備時間。
當每次詐騙嘗試的執行成本幾乎低到可以忽略不計時，數量就會上升，而且相同的人也會更頻繁成為目標。仰賴有人察覺問題的防禦措施，需要能全天候運作的自動化備援。
4. 等到款項轉出時，詐騙其實早已發生
銀行只看得到這筆交易。他們很少看得到事前長達數週的接觸過程。正如 Datos Insights 的 Trace Fooshee 在報告中所說，金融機構 "只看得到詐騙的最後幾步路"。第一次接觸與博取信任通常發生在社群媒�體、通訊應用程式和電話通話中。
要阻止詐騙，最佳時機通常更早，在任何人授權付款之前。對許多詐騙來說，其中一個更早的關鍵階段，就發生在受害者自己的電腦上。
詐騙手法如何入侵受害者的電腦
這份報告聚焦於付款環節，但許多詐騙在此之前，往往得先在受害者自己的電腦上完成某個步驟。有三種途徑一再出現：
假網站和假登入頁面。網路釣魚連結會將人導向銀行、電子郵件或軟體登入頁面的逼真仿冒頁面，藉此竊取密碼或付款資料。網路釣魚和冒名詐騙是 2025 年向 IC3 通報最多的犯罪類型。
惡意檔案與假下載。電子郵件附件、假發票或假的軟體更新會安裝惡意軟體，竊取資料，或讓攻擊者得以在電腦中建立立足點。
假的技術支援警告。彈出視窗或突如其來的來電聲稱電腦出了問題，並誘使受害者撥打假冒的求助專線；接著對方會要求付費修復，或要求取得電腦的控制權。FTC 的技術支援詐騙指引指出，真正的安全警告絕不會要求您撥打某個電話號碼。根據 IC3，技術支援與客服支援詐騙在 2025 年通報的損失金額達 21.3 億美元。
在每一種情況下，受害者都是自己採取了那一步，像是點擊連結、開啟檔案或撥出電話。這就是為什麼必須在電腦上先打斷這些關鍵時刻，遠在任何事情波及銀行之前。
現在的防詐該是什麼樣子
這份報告要傳達給防範方的訊息是，預防必須提前到詐騙發生的更早階段。無論是企業還是家庭，這都歸結為四個習慣：
先�停一下。這份報告提出最簡單的防線，就是先等一下再行動，哪怕只有幾分鐘也好。FBI 也給出相同建議，呼籲大家在匯款或傳送個人資訊之前，先 "停一下"。
透過其他管道核實。若收到付款要求、帳戶變更通知或支援來電，請透過已信任的電話號碼或地址聯絡對方本人或公司加以確認。
不只保護帳戶，也要保護電腦。在詐騙網站和未經授權的遠端存取工具載入或安裝之前先加以封鎖，讓再逼真的誘餌也更難得逞。
讓人更願意說出來。當員工或家人覺得哪裡不對勁時，都應清楚知道該告訴誰，而且不用擔心被怪罪。
如需完整的控管措施，請參閱我們的 IT 團隊防詐指南。
Splashtop Shield 如何協助阻止 Windows 和 Mac 上的詐騙
Splashtop Shield 是適用於 Windows 和 Mac 電腦的端點防護，在標準防毒軟體之外，額外提供防詐與遠端存取接管防護。它專為詐騙已經觸及電腦的情境而打造，例如點擊假網站，或回應安裝遠端存取軟體的要求。
在 2026 年 4 月由 West Coast Labs 進行的獨立測試中，Splashtop Shield 對於受測威脅達成 100% 防護率。2026 年 11 月，Splashtop 透過 Splashtop Shield 加入 Microsoft Virus Initiative。這項計畫是 Microsoft 為安全廠商設立的方案，適用於其產品已通過核准的獨立測試實驗室認證，且符合 Microsoft 對於與 Windows 可靠整合的要求。
以下來看看 Splashtop Shield 如何協助阻止詐��騙：
1. 封鎖詐騙與網路釣魚網站
Splashtop Shield 會封鎖不安全及已知的網路釣魚網站，並運用 AI 輔助偵測來攔截新出現與持續演變的詐騙。當 AI 撰寫的訊息把人引導到逼真的假登入頁面時，Splashtop Shield 可以在對方輸入任何資料之前先封鎖該頁面。
2. 防止惡意檔案
Splashtop Shield 包含即時反惡意軟體防護與即時存取掃描，旨在於惡意檔案和不安全的應用程式執行前就加以阻止。如果假發票或假的軟體更新進入電腦，Splashtop Shield 可以在其造成損害之前先行阻止。
3. 防止遠端存取遭接管
Splashtop Shield 會偵測並封鎖詐騙者仰賴的遠端存取工具安裝嘗試，並在封鎖時發出警示。這涵蓋了假冒支援人員提出存取要求的那一刻，即使通話中的對方早已被說服也一樣。
工作與居家防護
Splashtop Shield for Business 可作為附加元件，搭配任何有效的 Splashtop 商務產品訂閱使用，包括 Splashtop Remote Access、Splashtop Remote Support、Splashtop Enterprise 和 Splashtop AEM。警示會顯示在 IT 團隊平常查看的端點資料旁，IT 人員也可以從警示直接進入遠端連線展開調查。
Splashtop Shield for Home and Family 可保護個人電腦，並提供適用於 2、5 或 10 台電腦的方案。家庭方案可新增通知給信任的家庭成員，並提供 Remote Help，在需要時給予實際協助。
保護詐騙集團最先接觸到的電腦
The Deception in the AI Age 報告有力指出，詐騙只會持續變得更快、更便宜，也更具說服力。當受害者本人的核准本身就是攻擊手法時，防護就必須在這項核准演變成損失之前採取行動。
對企業而言，Splashtop Shield for Business 可作為 Splashtop 商務產品的附加元件提供。將 Splashtop Shield 加入訂閱方案，保護團隊的 Windows 和 Mac 端點裝置。
若是個人與家庭電腦，立即開始Splashtop Shield for Home and Family 的 7 天免費試用。