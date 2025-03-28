你的 IT 基礎設施安全嗎？安全性對於保護你的資料、系統、使用者和客戶資訊至關重要，因此保持安全是絕對必要的。
然而，威脅和挑戰總是在變化，因此 IT 基礎設施安全必須不斷適應以跟上變化。落後的組織風險讓駭客和其他不法分子入侵其基礎設施並竊取其資料，這將是災難性的。
那麼，IT 基礎設施有哪些威脅，Splashtop 如何幫助您在實現 安全遠端工作 的同時保護您的基礎設施安全？讓我們來探索...
了解 IT 基礎設施的常見威脅
要增強您的 IT 基礎設施安全性，首先應了解您將面臨的威脅。有多種威脅可能會使您的 IT 基礎設施面臨風險，這就是為什麼 網路安全 和準備工作如此重要的原因。
常見的威脅包括：
網路攻擊：網路攻擊是常見的威脅，包括分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊和駭客入侵。這些攻擊可能會完全癱瘓公司的 IT 基礎設施，並使重要資料面臨遺失或被竊取的風險。
內部威脅：並非所有威脅都來自外部。內部威脅也是一個主要關注點，因此內部安全性很重要，以確保未經授權的使用者無法訪問關鍵系統、專案和資料。
惡意軟體和勒索軟體：勒索軟體是一種攻擊，惡意軟體被安裝在公司的網路上以加密並扣留重要數據。數據被扣為人質，直到公司支付贖金以恢��復數據，即便如此，也無法保證攻擊者會信守承諾。
過時系統的漏洞：安全系統經常需要新的修補程式和更新來修復安全漏洞。未能保持安全系統和裝置的更新可能會使其暴露於風險之中，讓駭客和其他不法分子輕易利用這些弱點。
網路釣魚/社交駭客：網路釣魚是最普遍的安全威脅之一。它不是針對系統或基礎設施，而是針對員工，誘騙他們洩露登入憑證，攻擊者可以利用這些憑證來存取公司的系統和資料。
為什麼保護 IT 基礎設施至關重要
考慮到所有這些威脅，下一個問題是：如果攻擊成功會發生什麼？IT 基礎設施安全性差的後果包括：
資料外洩，駭客取得專有、機密和個人資料的情況
操作中斷，系統關閉且資料遺失
財務損失，不僅僅是被竊取的資金，還包括對您的業務和聲譽造成的損害成本
擁有強大的安全措施來保護您的業務免受這些威脅是至關重要的。安全的 IT 基礎設施對於持續的業務運營、安全性和客戶信任至關重要。另一方面，沒有良好的安全性，您的業務將面臨無數的威脅和損害。
4 Levels of IT Infrastructure Security
安全的 IT 基礎設施由多層安全性組成，每一層都防禦不同的威脅。它們共同形成一個強大的盾牌，以防禦內部和外部威脅。IT 基礎設施安全的四個層級是：
實體安全： 保護您的網路意味著保護您的裝置；投資於實體安全非常重要，包括辦公室安全、備用發電機和異地備份。
網路安全：防止未經授權的使用者進入你的網路，包括防火牆、多重驗證和強大的基礎設施安全政策等工具。
軟體 & Application Security: 保護資料庫免受 SQL 注入和未經授權存取等攻擊的過程；這包括修補和更新軟體以保持安全功能的最新狀態。
數據安全：這涉及到在您的網路上保護數據，使用的過程包括限制數據存取、加密數據和創建備份。
確保 IT 基礎設施安全的最佳實踐
幸運的是，有幾個經過驗證的安全最佳實踐。如果你想知道如何保護 IT 基礎設施，遵循這些步驟將有所幫助：
執行 regular security tests and audits 以確保您的安全措施有效，並且沒有任何問題被忽略
使用防火牆和防毒軟體來保護您的網路和裝置
保持您的裝置和安全軟體更新以確保您擁有最新的修補程式和安全功能
加密敏感資料以防止未經授權的使用者存取
保護員工帳戶，使用多重驗證和強密碼安全
確保您的網路資產使用安全協議，例如 SSL 和 SSH，以保護敏感數據和通信
建立異地備份和冗餘，以便在遭受攻擊或自然災害時能夠恢復任何丟失的資料
增強 IT 基礎設施安全性的工具和解決方案
如果你想提高 IT 基礎設施的安全性，有幾種工具可以幫助你。使用這些將提供多層次的安全性來保護您的數據和網絡安全：
安全資訊和事件管理 (SIEM) 工具 自動化基礎設施安全管理，提供即時警報分析，以確保您的網路安全。
防火�牆是阻擋惡意流量和防止未經授權的使用者進入的關鍵。
多重驗證 (MFA) 提供額外的保護層，防止帳戶被入侵，要求使用者在登入前驗證其身份。
資料遺失防護 (DLP) 解決方案可以在資料靜止、移動和使用時保護您的資料，確保所有敏感資訊都安全無虞，不會落入不法分子手中。
改善 IT 基礎設施安全的好處
說「安全很重要」很容易，但不加以闡述其眾多好處。畢竟，安全就是安全，這本身不就是一種好處嗎？但改善 IT 基礎設施安全的價值不僅止於此。其他好處包括：
保護客戶資料：安全性不僅僅是為了你自己，也是為了你的客戶。保護客戶資料有助於建立客戶忠誠度和信心，因為他們知道他們的資訊在你手中是安全的。另一方面，由於安全性不佳而丟失客戶資料可能會成為法律和公關災難。
法規遵循： 許多行業都有嚴格的安全標準，例如 HIPAA 和 FERPA。確保您擁有強大的 IT 基礎設施安全性將幫助您遵循這些標準，這對任何企業都至關重要。
改善業務連續性： 可以說，更好的業務安全性會帶來更好的業務連續性。擁有強大且安全的 IT 基礎設施，您可以減少網路攻擊或人為錯誤造成的損害，讓工作不間斷地進行。
減少停機時間： 網絡攻擊可能會使系統長時間停機，恢復過程同樣可能漫長。擁有強大的安全性可以防止攻擊，幫助你的業務全年運行。
防止財務損失：糟糕的網路安全可能導致巨額罰款和巨大損失。如果公司成為網路攻擊的受害者，可能會在各方面造成巨大損失，包括造成的損害、生產力損失、聲譽損害和恢�復費用，因此強大的基礎設施安全是一項必要的投資。
如何為您的業務建立安全的 IT 基礎設施？
很明顯，IT 基礎設施安全是必不可少的，但這就留下了如何確保 IT 基礎設施安全的問題。遵循以下步驟將有助於確保您正在邁向建立安全基礎設施的道路：
1. 進行風險評估
首先，識別您需要特別注意的威脅。雖然您不能讓安全的任何一點變得鬆懈或自滿，但了解最大的風險仍然有助於您相應地分配預算和資源。
2. 建立安全路線圖
完成風險評估後，你可以開始制定路線圖並設定安全目標。這將 指南 您的安全決策，包括如何處理安全問題、設定時間表和期望，以及識別最佳實踐。
3. 投資於合適的工具
安全需要投資於工具和技術來保護您的裝置安全。這包括防火牆、DLP 解決方案和 SIEM 等工具，以及那些更符合您業務需求的工具。例如，如果您的員工傾向於遠端工作，您會想要投資於具有先進安全功能的遠端存取解決方案，例如 Splashtop。
4. 定期訓練您的員工
技術對於人為錯誤的防範能力有限。您的員工還需要了解 IT 基礎設施安全的最佳實踐，包括如何識別和避免網路釣魚詐騙。重要的是要讓您的員工接受培訓和教育，了解最新的威脅，以免他們被社交工程詐騙所騙或意外洩露其帳戶。
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