Splashtop 加入 Microsoft 病毒計畫，強化 Microsoft 環境的防護能力
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Splashtop Shield 新增了經獨立認證的即時反惡意軟體防護，並依循 Splashtop 的安全部署實務提供更新。
SAN FRANCISCO, Calif., Nov. 18, 2026 – Splashtop 今日宣布，已獲得 Microsoft Virus Initiative（MVI）會員資格。這是 Microsoft® 針對安全廠商設立的計畫，適用於產品已取得核准獨立測試實驗室認證，且符合 Microsoft 與 Windows® 可靠整合要求的廠商。這項會員資格進一步深化 Splashtop 與 Microsoft 的一致性，並推進其為以 Microsoft 為核心的組織強化防護與韌性的工作。 Splashtop 以 Splashtop Shield 取得 MVI 資格；此產品結合即時反惡意軟體防護，以及對網路釣魚、詐騙和未經授權遠端存取等社交工程攻擊的防禦。Shield 已獲獨立測試實驗室 West Coast Labs 認證，並將很快整合至 Windows Security Center，以裝置防毒軟體提供者的身分向 Windows 登錄，讓其防護狀態顯示於 Windows Security 中。Shield 的更新也遵循 Splashtop 的安全部署實務，符合可靠性要求，並協助組織避免營運中斷。 "IT 管理員持續面對源源不絕的攻擊，沒有時間拿可能無法融入既有環境的安全工具來冒險，"Splashtop 共同創辦人兼執行長 Mark Lee 表示。「Shield 通過獨立認證，且專為與 Windows 搭配運作而打造，因此管理員可以多加上一層防範網路釣魚與詐騙的保護，而不必反覆擔心是否能順利整合。」 Splashtop 的產品組合將 Microsoft 環境的能力從註冊與原則延伸到持續性的端點營運：
為網路釣魚增添第二道防線：Splashtop Shield 會檢查每一次點擊是否涉及網路釣魚與詐騙，可搭配 Microsoft Defender® Antivirus 使用，並在與支援和修補相同的控制台中管理。
修復任何裝置上的問題：Splashtop Remote Support 可解決臨機或主動、受管理或 BYOD 裝置上的問題，甚至可跨租用戶處理。
更快修補應用程式漏洞：Agentic Packr 運用 AI 為第三方與自訂應用程式進行封裝、測試及惡意程式掃描，然後一鍵發佈到 Microsoft Intune®。
不必等裝置回報也能完成修補：Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 可依據 KEV 和 CVE 風險優先順序，修補 Windows、macOS 和第三方應用程式，並提供可證明每次修復的記錄檔。
淘汰共用 Wi-Fi 密碼：Foxpass 透過 Intune 提供免密碼、以憑證為基礎的 Wi-Fi 和 VPN 存取，搭配 Microsoft Cloud PKI，並移除內部部署 RADIUS 伺服器。
透過 MVI，Microsoft 直接與其產品可保護 Windows 客戶的安全廠商合作。若要深入了解，歡迎造訪 Splashtop，並於 11 月 17 日至 20 日前往舊金山 Moscone Center 的 6269L 攤位，參觀在 Microsoft Ignite® 展出的 Splashtop。如需更多資訊，請造訪 www.splashtop.com��。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。如需深入了解，請上 www.splashtop.com，以及追蹤我們的 LinkedIn。
Microsoft, Microsoft Cloud PKI, Microsoft Defender, Microsoft Ignite, Microsoft Intune, and Windows 皆為 Microsoft 集團公司的商標。
新聞摘要
Splashtop 已獲准加入 Microsoft Virus Initiative（MVI），這是 Microsoft 為開發 Windows 反惡意軟體技術的組織所設立的計畫。
MVI 成員必須提供經獨立認證的即時防護，並��符合 Microsoft 對於與 Windows 可靠整合的要求。
這項會員資格建立在 Splashtop 於 Microsoft Intelligent Security Association (MISA) 所扮演的角色之上，也延續其為擴展 IT 團隊在 Microsoft 環境中能力而設計的產品布局。