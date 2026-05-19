Splashtop Remote Support工具在2020年業務增長中提供幫助的5種方法

Splashtop隨時準備通過新的一年來為IT團隊，支援團隊和MSP提供最有價值，最安全，最可靠的遠端電腦存取解決方案。
無論您是希望為您的 MSP 業務創造更多收入，還是希望作為 IT 團隊的一部分為您的團隊和組織員工提供支援，繼續閱讀以了解為什麼 Splashtop 遠端支援可以成為今年的戰略技術選擇。
1. 在出現意外情況時做好準備
如果您的技術團隊成員由於天氣惡劣而無法進入辦公室或需要照顧生病的孩子，則Splashtop Remote Support使他們可以輕鬆地從家用電腦或移動設備遠端存取託管電腦因此，即使他們不在辦公室，他們也可以處理重要的支持任務。萬一其主系統發生故障，許多公司還選擇Splashtop作為低成本的輔助遠端存取解決方案。
2. 從其他遠端存取解決方案切換時，可將工具成本降低多達 80%
切換到 Splashtop 的企業相比像是 TeamViewer 的其他遠端存取和遠端支援工具可以節省 50% 或更多成本，相比 LogMeIn 則最多可以節省 80%。
3.隨著公司的發展，輕鬆添加成員並增加電腦數量
選擇Splashtop 遠端支援後，您可以隨時通過線上儀錶板my.splashtop.com更新您的帳戶。將額外的技術人員授權加入您的現有帳戶始終免費。當您添加更多受管理的電腦和裝置時，或是想要添加像警示、Windows 更新管理、一對多指令碼、大量部署等功能時，可以輕鬆切換方案。您會得到一個按比例計算的價格，為您當前的訂閱提供全額信用。
使用Splashtop Remote Support Premium軟體包，您還可以使多達50個最終用戶遠端存取由您的帳戶管理的自己的電腦。
4. Splashtop 在此為您服務
如果您需要幫助選擇適合您需求的最佳遠端訪問解決方案或有任何疑問， 我們的銷售團隊隨時為您提供説明。 如果您在試用或訂閱期間需要説明， 只需按兩下或致電我們的支持團隊即可。 您可以放心，您正在使用的安全解決方案和技術，該解決方案和技術已經過數億遠端訪問使用者和領先評論網站和應用商店數千個五星評級的證明。