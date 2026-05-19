從聯合創始人和首席技術官謝菲利普選擇遠端存取解決方案時需要考慮的 5 件事

當您適應「新常態」時，選擇可靠， 安全的遠端存取 軟件是標準化員工工作方式的關鍵組成部分。 以下是評估選項時需要考慮的五件事。
這聽起來很陳詞濫調，但分佈式工作是新的常態。 正如我們的 首席執行官馬克·李（Mark Lee）最近在 Splashtop 對 2022 年的預測中所說的那樣，「工作將不再因員工（或學生）在哪裡工作或學習而區分。 從任何地方，在任何設備上工作，將簡單地「工作」。
雖然許多公司仍在弄清楚何時或是否會返回實體辦公室，但永遠在家工作的公司名單不斷增長。 此列表包括普華永道，Dropbox，銷售人員和推特等公司。
分散式工作將標準化人們在任何地點的工作方式。 無論使用者是遠端還是在辦公室，他們登入、存取檔案、執行工作和協同合作的方式都應該相同。
組織如何從今天開始標準化分散式工作？對於所有需要使用辦公室工作站的員工，採用安全、可靠的遠端存取解決方案。對於所有需要遠端支援各種裝置的 IT 和服務台團隊，採用通用的遠端支援解決方案。
那麼，選擇遠程訪問解決方案時應考慮的前 5 個因素是什麼？
#1 安全性
在列表的頂部是安全性。 自大流行開始以來，許多企業已經轉向 VPN 和 RDP 來實現遠程工作，如果不精心管理可以使其業務面臨擴大網絡威脅。
近年來，Gartner 和許多安全專家建議企業擺脫網絡級 VPN 訪問，而是轉向採用零信任框架的應用程序級，基於身份識別的遠端存取解決方案。
安全公司 CrowdStrike 最近進行的一項調查發現，在過去 12 個月中，有 66％ 的組織遭受了勒索軟件攻擊，高於 2020 年的 56％。 而且，在 2020 年，由於攻擊引起的停機時間，公司損失了近 210 億美元。 平均而言，受影響的公司在停機時間中損失了 9 天，他們花了大約兩個半月的時間來調查這些攻擊及其對公司數據及其系統的影響。
與基於硬件的 VPN 不同，基於雲的遠程訪問軟件旨在擴展和處理高流量。 它提供對特定遠端電腦檔案和應用程式的存取，同時保持企業網路鎖定。 遠端存取軟體應具有多種級別的綜合安全功能，例如 SSO、MFA 和裝置驗證。 它還應該提示安全性升級，以確保您維持穩健的安全狀態。
在作出決定時，您應該考慮以下安全因素：
提示、自動化的安全性更新和修補
用戶每次登錄任何設備時，多級身份驗證和授權步驟
所有連線的端對端加密
能夠在每個用戶級別管理權限，以遵守最小權限原則
全面的日誌和會話記錄，用於審計和合規性
SSO 整合可自動化上線和登機、減少漏洞並增強驗證安全性
Splashtop 提供了市場上最安全的遠端存�取軟體選項之一。 所有遠端工作階段均透過 TLS 和 256 位元 AES 進行端對端加密。 他們使用標準的 HTTPS 端口 443，不需要打開任何入站端口。 多重驗證和授權層級可讓您的組織設定符合安全性需求的安全性原則。 授予每台計算機訪問權限的性質避免了對 VPN 開放的公司網絡的全面訪問。 隨著越來越多的員工使用他們的非託管設備工作，這有助於阻止勒索軟件的傳播。
#2 快速的性能和一致的可靠性
無論用戶在家中還是在咖啡廳，遠端存取解決方案都必須可靠且一致地在任何地方工作。 只有在體驗流暢且接近原生時，使用者才能維持生產力。
在現今的工作環境中，保持現場體驗至關重要，尤其是對於使用高解析度、圖形密集型應用程式 (例如 3D 建模和視訊編輯軟體) 的創意人士而言。 Splashtop 了解這種速度需求， 並在 4K 分辨率下每秒啟用 60 幀，同時最大限度地減少延遲。
遠端存取解決方案應該：
在任何裝置上保持回應迅速且流暢的使用者體驗，即使是需要大量資源的工作，例如視訊編輯和 3D 渲染
在幾秒鐘內提供一致、可靠的連接
提供無縫直觀的用戶體驗，「擺脫」用戶的方式
#3 IT 輕鬆設定、管理和擴充
一如既往，IT 團隊精簡地支援多種裝置和作業系統 — 隨著越來越多的使用者在家工作，「裝置多樣性」也會持續增加。
例如，在自攜裝置和大流行的驅動下，Mac 電腦，Chromebook 和其他非 Windows 設備的使用繼續加速。 根據 IDC的數據，大流行和遠程工作引起了企業技術趨勢的轉變，員工主要選擇使用 Apple 設備工作。 2021 年，美國企業商務計算機中有 23％ 是 Mac，iPhone 佔商務智能手機的 49％，iPad 是使用最廣泛的工作場所平板電腦。
解決方案應該具有可讓 IT 工作更輕鬆的功能，包括：
一個單一的工具Windows，可讓 IT 人員遠端存取所有不同的使用者裝置 (Mac Android、iOS、Linux 和 Chromebook)
易於使用的管理控制台，使管理用戶、設備和設置變得簡單
SSO 整合可自動化上線和下架，以無縫擴展，同時支援數千名使用者和端點
與其他 ITSM 工具（例如票務和聊天）集成，以自動化大部分 IT 工作流程
#4 簡單直觀的用戶體驗
終端使用者需要新軟體，才能以直覺且一致的方式工作。 否則，員工可能會變得較低的生產力或採用其解決方案。 這最終會增加安全性和合規性風險。
BYOD 是提升員工生產力和工作滿意度的核心貢獻者。員工的遠端存取解決方案應該能讓他們使用自己最熟悉的裝置。因此，IT 團隊需要一個遠端支援工具，不僅適用於管理的電腦，還能兼顧各種最終使用者的 BYOD 選項。
理想的遠端解決方案非常簡單，無需任何培訓即可使用。 這適用於每個人，包括員工訪問他們的辦公室電腦和支持各種設備的技術人員。
請務必詢問供應商的解決方案是否支援：
多種操作系統和設備，包括視窗，Mac，iOS，安卓，Linux 和 Chromebook
多重監視器支援與共用桌面
裝置重新導向 (USB、手寫筆、麥克風等)，提供真實的親身體驗
遠端重啟、切換使用者、UAC 和特殊權限的其他動作，可帶來強大的遠端支援功能
#5 世界級的客戶支持
遠端存取供應商需要為您提供卓越的實時支持。 在 Splashtop，出色的客戶服務是核心價值。 作為我們的全球技術支持和客戶成功總監，Stephen Ng 在最近的一次採訪中表示：「總是要把自己放在客戶的鞋子裡。」
請務必提出以下問題，以評估供應商的客戶服務：
您是否在每個時區都提供實時電話和聊天支持？
您是否提供多種支持渠道以滿足客戶的喜好：電子郵件，票證，聊天和電話？
即使我是小型企業，我也可以獲得實時支持嗎？
你有我可以說的參考文獻嗎？
您的客戶對 G2 和其他評論網站的評論是否一直積極？
為什麼選擇 Splashtop？
IT 領導者希望整合環境中的工具，以簡化工作流程、減少購買麻煩，並加強安全性狀態。 我們完全得到的。 整合和簡化是成功的主要驅動因素 Splashtop Enterprise。
在一個工具中，Splashtop Enterprise 使員工可以遠端工作，幫助台團隊解決客戶的問題，並使 IT 人員可以遠端管理公司資產。 通過提供一長串有價值的集成和靈活的定價，使其成為支持混合勞動力的一長串，從而使其成為簡單性的前提。