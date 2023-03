A Splashtop ganhou prêmios recentemente por ser a opção de desktop remoto mais bem classificada. Isso porque ela oferece uma ferramenta poderosa para te permitir controlar remotamente os seus computadores a partir de qualquer lugar. Assim, você pode realizar muito do seu trabalho remotamente a partir de sua casa, do café, do escritório de um cliente, ou enquanto se desloca.

Outro motivo para as altas avaliações da Splashtop inclui uma interface fácil de usar. Por exemplo, a Splashtop permite enviar facilmente um comando Control-Alt-Delete (ou Command-Option-Esc para Mac) para um computador remoto a partir do seu dispositivo local com apenas um clique.

Então, como você usa o Ctrl-Alt-Del num desktop remoto? Abaixo, mostramos o quão fácil é com Splashtop.

Como Enviar Ctrl-Alt-Del a um Computador Remoto

Muitas ferramentas de desktop remoto dão formas convenientes de controlar o seu computador remoto. Estes incluem interagir com o dispositivo remoto com o seu teclado e mouse locais.

Um problema comum, porém, é que se você tentar enviar um comando Ctrl-Alt-Del para a máquina remota pressionando os botões do seu teclado, o comando afeta apenas o computador local. Isso pode interferir na sua capacidade de trabalhar e também pode ser algo que você precisa fazer remotamente.

Para a sua sorte, o software de desktop remoto da Splashtop oferece uma solução. Você pode enviar o comando Ctrl-Alt-Del com um simples clique, mesmo quando se conecta a partir de um computador, tablet ou dispositivo móvel.

Onde Encontrar o Botão no Windows e no Mac

Se você está usando uma máquina com Windows ou um Apple Mac para se conectar a um computador remoto, você vai ver a Splashtop Toolbar na janela do computador remoto que te permite interagir com as funcionalidades da Splashtop. Estes incluem botões para alternar entre monitores ou ver todos os monitores, bloquear o teclado e mouse, conversar e muito mais.

Um desses botões, um triângulo de retângulos de letras exibindo "C", "A" e "D", é o botão Ctrl-Alt-Del. Se clicar nisso, você enviará o comando Ctrl-Alt-Del para o computador ao qual estás conectado remotamente. Isso funciona até mesmo em num Mac, ou usando um um computador Mac remotamente.

Onde Encontrar o Botão no iOS e Android

Ao usar a Splashtop para controlar remotamente um computador de dispositivos iOS e Android, você terá a capacidade de desempenhar a mesma função, embora a interface seja diferente. Para encontrar, siga estes passos:

Quando estiver em uma sessão conectada ao computador remoto, você pode usar a Barra de Controle da Splashtop. Faça isso clicando no botão de seta pra cima ou de seta ao lado do ícone do teclado. Por padrão, você pode localizar isso no canto inferior direito da tela.

Clicar no ícone da Barra de Controle expande o botão em seis botões de menu separados. O botão Ctrl-Alt-Del não está aqui, mas você pode encontrá-lo sob o ícone Configurações, uma imagem de dois sliders que podem mover-se para a esquerda e para a direita. Ou, para uma descrição alternativa, duas linhas horizontais com pontos azuis.

Clicar nisso vai expandir a vista ainda mais, assim você pode ver várias opções novas. Uma delas inclui o botão" C-A-Del". Se clicar nisso, você enviará um comando Ctrl-Alt-Del ao computador que você está usando remotamente.

Os Benefícios da Splashtop

A Splashtop é uma plataforma de acesso remoto poderosa. Ela permite que você se conecte a um computador remoto e se sinta como se estivesse usando-o pessoalmente. Este software tem muitas funcionalidades que podem te ajudar na sua vida útil diária, por exemplo:

Transferência de arquivos. O software de área de trabalho remoto Splashtop permite mover arquivos do seu dispositivo local para o seu sistema remoto e vice-versa. Isso pode acelerar muitos dos processos que você passa e reduz a necessidade de usar outras aplicações ou e-mail de terceiros para transferir arquivos.

Gestão de usuários. Se você tem cuidado com a segurança do desktop remoto ou só quer que certas pessoas usem a Splashtop, você pode controlar o acesso a ele. Isso te dá poder para criar funções e definir permissões de acesso, permitindo apenas computadores e usuários específicos.

Suporte a vários monitores. Se você está usando mais de um monitor num PC local, você pode sincronizá-los com vários monitores no sistema ao qual está acessando. Ou, se apenas tens um, você pode trocar entre eles perfeitamente.

Gravação da sessão. Às vezes, você pode precisar gravar uma sessão, testar um software, criar uma gravação para problemas legais ou qualquer número de outros motivos. A Splashtop tem um botão de gravação de tela na aplicação para começar e parar a gravação, guardando facilmente o arquivo no seu computador local.

Depois de aprender a usar o Ctrl-Alt-Del em um desktop remoto, a descrição acima deve ter convencido você dos benefícios da Splashtop, embora seja compreensível se você não quiser se comprometer ainda, pois pode ter outras perguntas Por essa razão, fornecemos uma versão de teste gratuita para experimentar esta ferramenta fantástica por si mesmo!

