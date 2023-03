Personalizando o aplicativo Splashtop SOS

Um dos pedidos mais recebidos em relação ao Splashtop SOS é permitir que as empresas de suporte possam personalizar a marca do aplicativo Splashtop para que eles possam disponibilizar um aplicativo com o nome, logotipo e cores da sua própria empresa para fornecer a experiência ideal aos seus clientes.

O Splashtop SOS é uma solução popular para fornecer suporte remoto supervisionado e não supervisionado.

O recurso de personalização de marca foi adicionado ao Splashtop SOS Em novembro de 2017 e está disponível no:

Splashtop SOS vendido após maio de 2017 (também conhecido como SOS)

Splashtop SOS+10

SplashtopSOS Unlimited

O recurso NÃO está disponível no Splashtop Splashtop SOS original vendido antes de maio de 2017, a edição SOS livre/não comercial (já não disponível) ou o recurso de suporte SOS frequentado no Suporte Remoto Splashtop. Se estás interessado em atualizar de um destes para uma versão que suporte a marca personalizada, por favor contacte-nos.

Se não tiveres uma das versões acima, podes experimentar com um teste Splashtop SOS gratuito.

Personalizando o Splashtop SOS com a marca da sua empresa ou organização

Comece baixando a versão mais recente do aplicativo SOS usando o link fornecido no seu aplicativo Splashtop.

Abra o aplicativo.

Selecione configurações | Personalizar

Inicie sessão com a sua conta Splashtop da sua licença SOS.

(Se vires a mensagem A" tua subscrição SOS não suporta a personalização. Por favor, contacte o Splashtop para obter ajuda", verificar para ter a certeza de que estás a tentar iniciar sessão com a conta correta. Se tens sessão iniciada com a conta correta, a tua edição do SOS não suporta os recursos de marca personalizados. Podes contactar a nossa equipa de vendas para obter informações sobre como avançar para a versão mais recente do SOS.)

Comece a personalizar a aplicação Splashtop SOS

Podes personalizar:

Título (substituir o nome do aplicativo Splashtop SOS na parte superior da janela do aplicativo)

Faixa (a imagem na parte superior da aplicação; note que o tamanho da imagem é 320x160)

Cor de fundo (na parte inferior do aplicativo)

Texto com instruções

Cor do texto da instrução (por exemplo, se você quiser alterar o texto para branco para que ele fique visível em um plano de fundo preto personalizado)

Salve o seu tema personalizado e gere o aplicativo

Ao terminar, clique no botão Salvar/Carregar ou escolha a opção Arquivo | Salvar no menu.

Selecione" Salvar Tema" para salvar o teu tema personalizado no teu computador (salva como um arquivo *.sostheme) para que possas recarregá-lo mais tarde. Isso vai facilitar a aplicação do mesmo tema às versões atualizadas da aplicação para o futuro/versões atualizadas.

Depois, escolha" Gerar SOS Agent" para gerar a aplicação SOS com a tua marca personalizada incluída.

Você verá uma notificação em Assinatura de Código no aplicativo. Assinar o aplicativo é uma ótima saída para que seus usuários tenham uma boa experiência. Se você tiver um certificado de assinatura, poderá assiná-lo usando este certificado. Caso contrário, consulte nosso artigo de suporte para obter mais informações sobre como assinar o aplicativo.

Guarde a aplicação personalizada num local no teu computador.

Ao executar essa versão personalizada do aplicativo, a sua marca será aplicada.

Deixando o seu aplicativo SOS personalizado disponível para seus usuários

Agora que você possui uma versão personalizada do aplicativo agente SOS, você pode hospedar esse aplicativo no seu site e indicar seus usuários para esse local de download do aplicativo.

Será mais fácil acessar o link de download SOS padrão exibido no seu aplicativo Splashtop.

Você precisa do Splashtop SOS para conhecer melhor o aplicativo?

Adoraríamos ouvir o teu comentário sobre esta funcionalidade. Contacte-nos para nos avisar o que achas.