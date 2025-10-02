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Personalizando o aplicativo Splashtop SOS

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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Um dos pedidos mais comuns que tivemos para o Splashtop Remote Support é permitir que as organizações de suporte personalizem a marca da aplicação Splashtop para que possam fornecer uma aplicação com o nome da sua própria empresa, logótipo e cores para proporcionar a melhor experiência aos seus clientes.

A Splashtop é uma solução popular para fornecer suporte remoto assistido e não assistido.

A funcionalidade de marca personalizada foi adicionada à Splashtop em novembro de 2017 e está disponível em:

  • Splashtop Remote Support Licenças: SOS (com 10 ou 300 computadores não assistidos)

  • Splashtop Enterprise

A funcionalidade NÃO está disponível no Splashtop SOS original vendido antes de maio de 2017, nem na edição gratuita/não comercial do SOS (já não disponível).

Se não tiveres uma das versões acima, podes experimentá-la com uma avaliação gratuita do Splashtop Remote Support.

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Personalizando o Splashtop SOS com a marca da sua empresa ou organização

Comece baixando a versão mais recente do aplicativo SOS usando o link fornecido no seu aplicativo Splashtop.

Abra o aplicativo.

Selecione configurações | Personalizar

SOS Custom Branding Customize

Inicie sessão com a sua conta Splashtop da sua licença SOS.

SOS Custom Branding Login

(Se vires a mensagem A" tua subscrição SOS não suporta a personalização. Por favor, contacte o Splashtop para obter ajuda", verificar para ter a certeza de que estás a tentar iniciar sessão com a conta correta. Se tens sessão iniciada com a conta correta, a tua edição do SOS não suporta os recursos de marca personalizados. Podes contactar a nossa equipa de vendas para obter informações sobre como avançar para a versão mais recente do SOS.)

Comece a personalizar a aplicação Splashtop SOS

Podes personalizar:

  • Título (substituir o nome do aplicativo Splashtop SOS na parte superior da janela do aplicativo)

  • Faixa (a imagem na parte superior da aplicação; note que o tamanho da imagem é 320x160)

  • Cor de fundo (na parte inferior do aplicativo)

  • Texto com instruções

  • Cor do texto da instrução (por exemplo, se você quiser alterar o texto para branco para que ele fique visível em um plano de fundo preto personalizado)

SOS Custom Branding Settings

Salve o seu tema personalizado e gere o aplicativo

Ao terminar, clique no botão Salvar/Carregar ou escolha a opção Arquivo | Salvar no menu.

Menu showing options to Load Theme

Selecione" Salvar Tema" para salvar o teu tema personalizado no teu computador (salva como um arquivo *.sostheme) para que possas recarregá-lo mais tarde. Isso vai facilitar a aplicação do mesmo tema às versões atualizadas da aplicação para o futuro/versões atualizadas.

Depois, escolha" Gerar SOS Agent" para gerar a aplicação SOS com a tua marca personalizada incluída.

Você verá uma notificação em Assinatura de Código no aplicativo. Assinar o aplicativo é uma ótima saída para que seus usuários tenham uma boa experiência. Se você tiver um certificado de assinatura, poderá assiná-lo usando este certificado. Caso contrário, consulte nosso artigo de suporte para obter mais informações sobre como assinar o aplicativo.

SOS Custom Branding Generate Agent

Guarde a aplicação personalizada num local no teu computador.

Ao executar essa versão personalizada do aplicativo, a sua marca será aplicada.

SOS Custom Branding Finished

Deixando o seu aplicativo SOS personalizado disponível para seus usuários

Agora que você possui uma versão personalizada do aplicativo agente SOS, você pode hospedar esse aplicativo no seu site e indicar seus usuários para esse local de download do aplicativo.

Será mais fácil acessar o link de download SOS padrão exibido no seu aplicativo Splashtop.

Precisas do Splashtop Remote Support para experimentares por ti próprio?

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