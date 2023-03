Fast Break Tech Muda LogMeIn Central para Splashtop

Fast Break Tech—um MSP baseado em Sacramento, CA—gere mais de 3000 endpoints; esta empresa usa Splashtop Remote Support para monitorar, gerir e apoiar remotamente os seus clientes.

Fast Break Tech mudou para Splashtop depois de usar o LogMeIn Central Premier. A equipa da Fast Break Tech ficou muito feliz com a mudança, citando uma melhor experiência, recursos e a equipa de apoio do Splashtop ser mais responsiva como razões pelas quais preferem a nossa solução (veja porquê que o Splashtop é a melhor LogMeIn Central alternativa).

O desafio

Os MSPs enfrentam o desafio de oferecer suporte aos dispositivos dos seus clientes que estão espalhados por diferentes locais com recursos limitados. Para atender à essa demanda, os MSPs dependem de um bom software de acesso remoto para poder fornecer suporte aos seus dispositivos gerenciados sem ter que viajar fisicamente até os seus clientes.

Além do acesso remoto, os MSPs geralmente procuram ferramentas que os ajudem a monitorar e gerenciar remotamente seus endpoints. Isso ajuda os MSPs a solucionar problemas proativamente antes que eles surjam e manter seus endpoints funcionando sem problemas.

Existem vários produtos por aí que fornecem essas ferramentas, no entanto, muitas vezes eles podem ser caros, podem não possuir certos recursos ou funcionalidades ou equipes de suporte que não os auxiliam durante o processo. Isto afeta MSPs que estão tentando dimensionar seus negócios, uma vez que a adição de novos clientes pode tornar-se dispendiosa ou até mesmo prejudicar a sua eficiência.

A Fast Break Tech é um MSP que gerencia mais de 3.000 endpoints com apenas 8 técnicos internos. Para oferecer suporte a sua grande base de clientes, a Fast Break Tech estava usando o LogMeIn Central Premier.

Contudo, a Fast Break Tech não estava satisfeita com a sua situação e queria encontrar uma nova solução. Steven Walker, Presidente da Fast Break Tech, discutiu o que os afastou do LogMeIn. "Usamos o LogMeIn, que ficou muito lento ao longo dos anos", disse Walker. "E se existissem recursos que eu gostaria de ter trazido, a empresa era tão grande que nada acontecia. Eles não responderam aos nossos pedidos. Além disso, naquela época, estávamos tentando fugir do Kaspersky, e essa era a única proteção que estava integrada com o LogMeIn".

A Solução

Por fim, a Fast Break Tech cortou laços LogMeIn e mudou para Splashtop Remote Support.

Splashtop Remote Support é uma solução de suporte remoto especialmente concebida para MSPs e profissionais de TI. Inclui recursos como acesso remoto autônomo, transferência de arquivos, bate-papo e reinicialização remota. Também inclui recursos adicionais de monitoramento e gerenciamento normalmente encontrados nos produtos RMM.

As funcionalidades de monitorização e gestão encontradas no Splashtop Remote Support incluem alertas configuráveis, registos de eventos, comando remoto, inventário do sistema, gestão de actualizações, ações agendadas e muito mais. Os utilizadores também podem implantar e gerir o Bitdefender Antimalware nos seus computadores geridos a partir do console do Splashtop

Os Resultados

Desde o início, Walker viu os benefícios de mudar para a Splashtop. Ao falar sobre o processo de implementação, Walker mencionou que tudo ocorreu de uma maneira muito mais simples do que a esperada.

"A equipe da Splashtop nos guiou na utilização do InstallForge para criar as nossas próprias construções com códigos de segurança - um imperativo para nós", disse Walker. "Também conseguimos usar a funcionalidade LogMeIn One2Many para instalar a Splashtop para a maioria dos nossos clientes".

Quando começou a usar o produto da Splashtop, Walker gostou muito da experiência, disse que a Splashtop era mais rápida do que o LogMeIn. “Ouvi minha equipe comentar muitas vezes que gostou mais da Splashtop”, disse Walker.

Quanto aos recursos, Walker elogiou o bate-papo (particularmente o bate-papo fora da sessão) e o suporte supervisionado, foram os recursos do Splashtop Remote Support que mais chamaram a sua atenção.

Recurso de bate-papo aumenta a eficiência

"O chat é fenomenal", disse Walker. "Usamos isso todo o dia. Há momentos em que estamos fazendo uma chamada e precisamos começar a ajudar o próximo cliente. Precisamos rolar a bola, então é só apertar no botão do chat para começarmos a conversar com aquele cliente".

Com o Splashtop Remote Support, você pode conversar com seus clientes, antes mesmo de realizar a conexão remota.

Walker também falou sobre os benefícios do recurso de bate-papo da Splashtop.

"Se ligarmos e cair no voicemail deles, enviamos um chat dizendo: 'Tem algum problema se nós acessarmos remotamente agora?' E eles confirmam, então nós entramos logo em seguida", disse Walker. "Também gosto que o nosso nome aparece no chat. Com o LogMeIn, a única coisa que aparecia era 'LogMeIn Remote User,' por isso eles não faziam ideia com quem estavam realmente trabalhando. Mas com o chat da Splashtop eles sabem quem é o técnico".

Suporte Instantâneo em Movimento com o SOS

A outra funcionalidade elogiada por Walker foi a funcionalidade de suporte assistido (SOS) que permite se conectar instantaneamente a qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android com um código de sessão para fornecer suporte. Esta funcionalidade ajuda MSPs como os dispositivos de suporte Fast Break Tech não geridos sob a conta deles, uma vez que não é necessária qualquer instalação prévia.

"O SOS é incrível para nós", disse Walker, "Eu sou capaz de fazer várias tarefas ao mesmo tempo enquanto estou em viagem, usando o SOS para dar suporte. É só me dar o código de 9 dígitos e eu posso me conectar para ajudar ou dizer a eles o que devem fazer".