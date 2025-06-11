Fast Break Tech Muda LogMeIn Central para Splashtop

Fast Break Tech Muda do LogMeIn Central para Splashtop
Descubra as principais razões pelas quais mudar para a Splashtop foi a melhor opção para este MSP
Sumário
A Fast Break Tech—um MSP com sede em Sacramento, CA—gerencia mais de 3.000 endpoints; essa empresa usa o SRS Premium para monitorar, gerenciar e dar suporte remoto a seus clientes.
A Fast Break Tech mudou para Splashtop depois de usar o LogMeIn Central Premier. A equipa da Fast Break Tech ficou muito feliz com a mudança, citando uma melhor experiência, recursos e a equipa de apoio da Splashtop ser mais responsiva como razões pelas quais preferem a nossa solução (veja porquê que o Splashtop é a melhor alternativa ao LogMeIn Central).
O desafio
Os MSPs enfrentam o desafio de oferecer suporte aos dispositivos dos seus clientes que estão espalhados por diferentes locais com recursos limitados. Para atender à essa demanda, os MSPs dependem de um bom software de acesso remoto para poder fornecer suporte aos seus dispositivos gerenciados sem ter que viajar fisicamente até os seus clientes.
Além do acesso remoto, os MSPs geralmente procuram ferramentas que os ajudem a monitorar e gerenciar remotamente seus endpoints. Isso ajuda os MSPs a solucionar problemas proativamente antes que eles surjam e manter seus endpoints funcionando sem problemas.
Existem vários produtos por aí que fornecem essas ferramentas, no entanto, muitas vezes eles podem ser caros, podem não possuir certos recursos ou funcionalidades ou equipes de suporte que não os auxiliam durante o processo. Isto afeta MSPs que estão tentando dimensionar seus negócios, uma vez que a adição de novos clientes pode tornar-se dispendiosa ou até mesmo prejudicar a sua eficiência.
A Fast Break Tech é um MSP que gerencia mais de 3.000 endpoints com apenas 8 técnicos internos. Para oferecer suporte a sua grande base de clientes, a Fast Break Tech estava usando o LogMeIn Central Premier.
Contudo, a Fast Break Tech não estava satisfeita com a sua situação e queria encontrar uma nova solução. Steven Walker, Presidente da Fast Break Tech, discutiu o que os afastou do LogMeIn. "Usamos o LogMeIn, que ficou muito lento ao longo dos anos", disse Walker. "E se existissem recursos que eu gostaria de ter trazido, a empresa era tão grande que nada acontecia. Eles não responderam aos nossos pedidos. Além disso, naquela época, estávamos tentando fugir do Kaspersky, e essa era a única proteção que estava integrada com o LogMeIn".
A Solução
Por fim, a Fast Break Tech cortou relações com a LogMeIn e passou a usar o SRS Premium.
O SRS Premium é uma solução de suporte remoto especialmente concebida para MSPs e profissionais de TI. Ele inclui recursos como acesso remoto autônomo, transferência de arquivos, bate-papo e reinicialização remota. Ele também inclui recursos adicionais de monitoramento e gerenciamento comumente encontrados em produtos RMM.
Os recursos de monitoramento e gerenciamento encontrados no SRS Premium incluem alertas configuráveis, logs de eventos, comando remoto, inventário do sistema, gerenciamento de atualizações, ações agendadas e muito mais. Os utilizadores podem também implementar e gerir o Bitdefender Antimalware nos seus computadores geridos a partir da consola Splashtop
Os Resultados
Desde o início, Walker viu os benefícios de mudar para a Splashtop. Ao falar sobre o processo de implementação, Walker mencionou que tudo ocorreu de uma maneira muito mais simples do que a esperada.
"A equipe da Splashtop nos guiou na utilização do InstallForge para criar as nossas próprias construções com códigos de segurança - um imperativo para nós", disse Walker. "Também conseguimos usar a funcionalidade LogMeIn One2Many para instalar a Splashtop para a maioria dos nossos clientes".
Quando começou a usar o produto da Splashtop, Walker gostou muito da experiência, disse que a Splashtop era mais rápida do que o LogMeIn. “Ouvi minha equipe comentar muitas vezes que gostou mais da Splashtop”, disse Walker.
Quanto aos recursos, Walker elogiou o bate-papo (particularmente o bate-papo fora da sessão) e participou do suporte como alguns dos destaques do SRS Premium.
Recurso de bate-papo aumenta a eficiência
"O chat é fenomenal", disse Walker. "Usamos isso todo o dia. Há momentos em que estamos fazendo uma chamada e precisamos começar a ajudar o próximo cliente. Precisamos rolar a bola, então é só apertar no botão do chat para começarmos a conversar com aquele cliente".
Com a Splashtop, podes conversar com os teus clientes, mesmo sem te ligares remotamente ao computador.
Walker também falou sobre os benefícios do recurso de bate-papo da Splashtop.
"Se ligarmos e cair no voicemail deles, enviamos um chat dizendo: 'Tem algum problema se nós acessarmos remotamente agora?' E eles confirmam, então nós entramos logo em seguida", disse Walker. "Também gosto que o nosso nome aparece no chat. Com o LogMeIn, a única coisa que aparecia era 'LogMeIn Remote User,' por isso eles não faziam ideia com quem estavam realmente trabalhando. Mas com o chat da Splashtop eles sabem quem é o técnico".
Suporte Instantâneo em Movimento com o SOS
A outra funcionalidade elogiada por Walker foi a funcionalidade de suporte assistido (SOS) que permite se conectar instantaneamente a qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android com um código de sessão para fornecer suporte. Esta funcionalidade ajuda MSPs como os dispositivos de suporte Fast Break Tech não geridos sob a conta deles, uma vez que não é necessária qualquer instalação prévia.
"O SOS é incrível para nós", disse Walker, "Eu sou capaz de fazer várias tarefas ao mesmo tempo enquanto estou em viagem, usando o SOS para dar suporte. É só me dar o código de 9 dígitos e eu posso me conectar para ajudar ou dizer a eles o que devem fazer".
Detalhes
Sobre a Fast Break Tech
Fundada em Sacramento, CA em 1999, a missão da Fast Break Tech é fornecer de forma rápida, precisa e eficiente vários serviços informáticos de qualidade aos seus clientes. A Fast Break Tech fornece serviços completos de TI aos seus clientes (residenciais e comerciais).
Hoje, a Fast Break Tech possui 8 técnicos que gerenciam mais de 3.000 endpoints. A maioria dos seus clientes estão localizados em toda a Califórnia e Nevada. Quando a Fast Break Tech fornece suporte aos seus clientes, geralmente o faz remotamente a partir do escritório Fast Break Tech.
Benefícios do SRS Premium
O SRS Premium foi concebido para MSPs e profissionais de TI que procuram uma solução que ofereça funcionalidades de gestão e controlo de computadores, para além do acesso remoto.
Suporte computadores Windows e Mac a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS e Android.
Alto Desempenho: O SRS Premium é alimentado pelo mesmo mecanismo de acesso remoto premiado encontrado nas soluções de uso pessoal da Splashtop. Desfrute de ligações rápidas com qualidade HD e som.
Principais Recursos: O SRS Premium inclui as principais funcionalidades de que os MSPs e as equipas de TI necessitam, incluindo transferência de ficheiros, chat, despertar remoto, reinício remoto, gravação de sessões, gestão de utilizadores e computadores, agrupamento e muito mais.
Preço baixo: A Splashtop pode te ajudar a poupar mais de 80% em comparação com outras soluções. Além disso, a Splashtop não tem um histórico de aumentos de preços como outros fornecedores de acesso remoto.
Por que escolher a Splashtop
Veja por que os MSPs adoram os produtos Splashtop:
O SRS Premium permite que os MSPs economizem 80% ou mais em comparação com os preços da LogMeIn. Vê a nossa comparação completa de preços Splashtop vs LogMeIn Central.
Os MSPs podem dimensionar e aumentar seus negócios facilmente graças aos baixos preços da Splashtop.
O SRS Premium inclui as principais ferramentas e recursos necessários para monitorar e gerenciar endpoints e concluir tarefas diárias de TI com facilidade.
A Splashtop se orgulha de ter uma equipe de suporte rápida, receptiva e útil, fácil de se entrar em contato.
Por essas razões, a Splashtop é a melhor alternativa ao LogMeIn!
O que os Clientes Estão a Dizer
Nosso foco são relações, algo que podíamos dizer que tínhamos com a equipe Splashtop.
Steven Walker, President of Fast Break Tech