Strobel Poupa 80% ao mudar de LogMeIn Central

Strobel Poupa 80% ao Mudar do LogMeIn Central
Os principais recursos de suporte remoto por um preço muito menor do que o LogMeIn Central
Sumário
A Strobel Energy Group estava usando o LogMeIn Central para oferecer suporte e infraestrutura de TI aos seus usuários, o que inclui dezenas de servidores e computadores espalhados pelo mundo. Cansados dos aumentos de preços do LogMeIn, a Strobel Energy Group mudou para o Splashtop Remote Support, que oferece todas as ferramentas e recursos que eles precisam por um preço muito melhor.
Do Strobel Energy Group
A Splashtop tem as características de que precisamos e o preço estava mais em linha com o que gostaríamos de pagar.
Jon Quincy, IT Manager
O Desafio: Encontrar a Melhor Alternativa para o LogMeIn Central a um Custo Justo
O Strobel Energy Group funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para manterem as operações funcionando sem problemas, precisam se certificar que a sua infra-estrutura de TI está nas melhores condições. Com uma solução de suporte remoto em mãos, eles são capazes de acessar remotamente e fornecer manutenção e suporte a todos os servidores e dispositivos utilizados pela sua empresa.
No passado, o Strobel Energy Group usava o LogMeIn Central para fornecer suporte remoto. Os aumentos anuais de preços do LogMeIn começaram, no entanto, a se tornar um problema. Jon Quincy, Gerente de TI da Strobel Energy Group, falou sobre como os aumentos de preços começaram a tornar-se demasiados: "O LogMeIn tem aumentado constantemente os seus preços e tentamos não ficar presos na rotina de renovar um serviço de subscrição todos os anos só porque".
Quincy foi enviado para encontrar outra solução que lhe permitisse fornecer o melhor suporte remoto do setor, uma que permitisse, a ele e à sua equipe, ter conexões rápidas de acesso remoto com todas as ferramentas necessárias para fornecer suporte superior, mas sem o preço elevado.
"Nos esforçamos continuamente para ter a certeza que estamos usando o produto certo para o que precisamos ao melhor preço", disse Quincy. "O nosso objetivo era sermos capazes de dar suporte aos nossos usuários sem qualquer dificuldade de ligação e de fazer o que precisa ser feito".
A Solução: Splashtop Remote Support ao resgate
Quincy logo ouviu de outra empresa como eles também tinham o mesmo problema com o LogMeIn Central e tinham encontrado a solução perfeita no Splashtop SRS Premium (a alternativa ideal ao LogMeIn Central).
"Estamos sempre tentando ficar a par de produtos novos e excitantes", disse Quincy. "Um vendedor nosso usou a Splashtop para fazer o controle remoto de um dos nossos sistemas e durante a conversa, descobrimos que tinham largado o LogMeIn para usar a Splashtop devido ao preço.
“Em comparação com o LogMeIn Central, o Splashtop Remote Support oferece as mesmas características principais que são mais comumente utilizadas pelos gerentes de TI. No entanto, a Splashtop tem um custo muito mais baixo e sem os aumentos de preços anuais (veja a nossa comparação de preços do LogMeIn Central). Isso despertou o interesse de Quincy e ele decidiu experimentar.
"Experimentamos o software em um modo de teste gratuito e ficamos agradavelmente surpreendidos", disse Quincy. "Também ficamos muito felizes por trabalhar com [a Equipe de Vendas Splashtop] e pela flexibilidade com as extensões que puderam fornecer no nosso teste gratuito para ter a certeza de que estávamos felizes".
Splashtop atuou de acordo com os altos padrões do Strobel Energy Group. A decisão de mudar do LogMeIn Central para o Splashtop Remote Support foi fácil para Quincy.
"A Splashtop tem as funcionalidades de que precisamos, e o preço estava mais de acordo com o que gostaríamos de pagar."
Resultados: A Strobel reduziu os custos de suporte remoto em mais de 80%
A Quincy implementou o Splashtop SRS Premium com facilidade. Conseguiu fornecer o elevado nível de apoio que a infraestrutura de TI do Strobel Energy Group exigia e notou imediatamente a poupança de custos. "A nossa renovação ia custar mais de 6.000 dólares com a LogMeIn, e o preço de compra com a Splashtop era pouco mais de 1.000 dólares", disse Quincy. "Pelo preço, conseguimos passar de 100 computadores gerenciados com o LogMeIn para 250 com o Splashtop."
Quincy cortou o custo de suporte remoto do Strobel Energy Group em mais de 80%, além de aceder mais do dobro da quantidade de computadores a que ele estava limitado enquanto estava a usar o LogMeIn. Splashtop é a melhor alternativa ao LogMeIn e vai ajudar-te a poupar milhares em comparação com os preços do LogMeIn.
Aumento do Número de Computadores Gerenciados100 a 250
80% de poupançaSobre Custos de Suporte Remoto
Detalhes
Sobre o Strobel Energy Group
O Strobel Energy Group é uma empresa de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC) especializada no setor de energia a médio prazo. Eles forneceram à indústria energética operações e instalações que movimentam commodities energéticas para o mercado. Eles trabalharam em projetos incluindo o planeamento, construção e conclusão de instalações de carregamento de comboios de petróleo cru na Dakota do Norte, Louisiana e Texas, bem como em outros projetos em todos os EUA.
O Strobel Energy Group utiliza software de gestão de desktop remoto para manter a sua infra-estrutura de servidores composta por um host VMware, vários servidores virtuais, e cerca de 70 usuários. Da sua base de usuários, 60 por cento são locais, enquanto 40 por cento estão no campo nos Estados Unidos, México, Canadá e Índia.