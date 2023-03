Strobel Poupa 80% ao mudar de LogMeIn Central

Quincy implementou o Splashtop Remote Support com facilidade. Ele foi capaz de fornecer o alto nível de suporte que a infra-estrutura de TI do Strobel Energy Group necessitava e notou imediatamente a poupança de custos. "A nossa renovação ia ser de mais de $6,000 com o LogMeIn, e o nosso preço de compra com a Splashtop foi um pouco mais de $1,000", disse Quincy. "Pelo preço, conseguimos saltar de 100 computadores geridos com o LogMeIn para 250 com a Splashtop".

A Quincy cortou o custo de suporte remoto do Strobel Energy Group em mais de 80 por cento, além de aceder mais do dobro da quantidade de computadores a que ele estava limitado enquanto estava a usar LogMeIn. Splashtop é a melhor LogMeIn alternativae vai ajudar-te a poupar milhares em comparação com os LogMeIn preços.