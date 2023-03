O que é a aprendizagem remota? Como o acesso remoto pode ajudar?

A aprendizagem remota permite que alunos, professores e o conteúdo da aula permaneçam conectados mesmo sem sua presença física. Com ajuda da tecnologia, nós temos algumas saídas, a aprendizagem remota e o software de acesso remoto devem ser soluções levadas em consideração pelas escolas.

Com a pandemia da COVID-19 em plena força, mais de 60% dos alunos matriculados em todo o mundo são afectados pelo encerramento de escolas (Unesco). Isto trouxe uma multiplicidade de desafios para professores e alunos.

Embora possa parecer impossível que escolas e instituições continuem funcionando, a aprendizagem remota pode oferecer uma solução para estes problemas.

Aprendizagem Remota

A aprendizagem remota oferece uma oportunidade de estudantes e professores permanecerem conectados uns com os outros sem sair do conforto e da segurança de suas casas. Alunos e professores podem usar seus dispositivos em casa para se manterem engajados uns com os outros e com o conteúdo da aula.

As ferramentas virtuais de sala de aula permitem que os professores deem palestras ao vivo e, simultaneamente, ofereçam a oportunidade dos alunos interagirem uns com os outros em grupos isolados, semelhantes a um ambiente de sala de aula. O software colaborativo oferece aos alunos a capacidade de trabalhar juntos em um arquivo em tempo real e oferece uma maneira fácil de acessar e compartilhar arquivos entre vários usuários.

Esses software de aprendizagem remota permitem que educadores e alunos permaneçam engajados, independentemente das restrições físicas e temporais.

Acesso Remoto para Aprendizagem Remota

Hoje em dia, os alunos cumprem grande parte das suas funções educacionais usando um computador, distritos escolares e faculdades devem considerar adicionar uma solução de acesso remoto ao seu kit de ferramentas para aprendizagem remota.

Alguns alunos podem não possui o software necessário no seu dispositivo doméstico para realizar certas funções. Isso acontece com frequência com estudantes que precisam de software licenciado para concluir suas tarefas, como Adobe Creative Suite (Photoshop, Premiere Pro, After Effects) ou Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Muitas dessas ferramentas não oferecem versões gratuitas para os estudantes. Além disso, muitos alunos usam Chromebooks ou outros dispositivos que não são potentes o suficiente para abrir determinados programas de software, como ferramentas de edição de vídeo, produção de áudio e design gráfico.

É por isso que uma boa ferramenta de acesso remoto como o Splashtop para Laboratórios Remotos é tão valiosa na aprendizagem remota.

A Splashtop permite que escolas e faculdades desfrutem de seus laboratórios de informática e das suas licenças de software já adquiridas. Com a Splashtop, alunos e professores podem acessar e controlar computadores escolares remotamente usando qualquer outro dispositivo e de qualquer lugar do mundo.

Durante as conexões remotas, os alunos podem assumir o controle do computador remoto e usá-lo como se estivessem sentados na frente dele. Isso garante que eles possam usar os programas de software necessários em suas aulas, mesmo através de um Chromebook!

Experimente o Splashtop para Laboratórios Remotos gratuitamente

O Splashtop para laboratórios remotos é a melhor solução para escolas e faculdades que querem oferecer aos seus alunos e professores o acesso remoto aos computadores escolares. Os usuários podem acessar computadores Windows, Mac e Linux remotamente usando qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Entre em contato conosco para saber mais e começar a usar gratuitamente.

Fale Conosco