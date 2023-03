Como acessar o seu computador remotamente usando um iPhone

Use o seu iPhone para acessar e controlar seu computador desktop remotamente de qualquer lugar do mundo. Tenha acesso completo ao seu computador usando apenas seu iPhone.

O iPhone é um dos dispositivos mais poderosos e versáteis de todos os tempos. A capacidade de fazer chamadas telefónicas é apenas uma pequena parte das capacidades do dispositivo. Com acesso à internet e aplicações iOS aparentemente ilimitadas, o iPhone permite-te trabalhar a partir de praticamente qualquer lugar.

No entanto, há momentos em que você precisa acessar o seu computador. Talvez você precise acessar um determinado arquivo ou abrir um determinado aplicativo para concluir uma tarefa.

Felizmente, com o acesso remoto do Splashtop a partir do iPhone, podes aceder ao teu computador Windows PC ou Mac a partir do teu iPhone. Tudo o que precisas é de uma conta de utilizador Splashtop e acesso à Internet.

A Splashtop permite que você controle o seu computador remotamente usando um iPhone. Durante as conexões remotas, você pode acessar qualquer arquivo salvo no seu computador remoto. Você também pode usar qualquer software usado comumente em computadores (como Word, Excel,Photoshop, ferramentas de edição de vídeo e muito mais).

O aplicativo de desktop remoto da Splashtop para iPhone é rápido, fácil, seguro e gratuito para você experimentar!

Como acessar remotamente o seu computador usando um iPhone:

Inscreva-se para uma versão de testes gratuita do Splashtop Business Access (sem necessidade de cartão de crédito ou nenhum tipo de compromisso). Segue as instruções simples para descarregar e instalar o Splashtop Business iOS no teu iPhone. Baixe e instale o Splashtop Streamer em todos os computadores Windows e Mac que você deseja acessar. É ó iso! Basta abrir o aplicativo Splashtop Business no seu telefone e selecionar o computador remoto que você deseja acessar para iniciar a conexão remota. Desfrute de um acesso remoto extremamente rápido usando o seu iPhone!

Não estamos falando de um aplicativo de acesso remoto limitado e despojado para iPhone. Você terá a experiência de estar bem na frente do seu computador, independentemente de onde você esteja. Você pode até usar o mouse do computador enquanto o controla remotamente com seu iPhone.

A Splashtop é rápidá, confiável, segura e fácil de se implantar. Com uma infraestrutura de servidor global, criptografia AES de 256 bits, autenticação de dispositivo e implantação simples, acessar o seu computador remotamente usando um iPhone é seguro e simples.

Comece a usar nossas soluções gratuitamente

Inscreva-se para uma versão de testes gratuita do Splashtop Business Access. Você vai estar preparado para usar seu iPhone para acessar e controlar remotamente o seu computador em minutos. Você nunca mais vai ficar na mão por não estar com determinado arquivo ou reurso.

Teste gratuito