Cibersegurança com MSPs em 2022: Mesmos Desafios, Melhores Soluções

A escassez de competências de cibersegurança está afetando desproporcionalmente as PME. Saiba como as soluções baseadas em nuvem podem facilitar os problemas de cibersegurança das PME e do pessoal de TI.

Por acaso você viu o mais recente Estudo de Cibersegurança para uma Força de Trabalho do (ISC)², a organização profissional líder mundial de cibersegurança sem fins lucrativos? Caso contrário, pode ficar surpreso ao ouvir o pouco que foi mudado desde o estudo de investigação em cibersegurança de 2018.

Em 2018, o cabeçalho do estudo da força de trabalho foi: “A Falta de Competências de Cibersegurança Aumenta, se Aproximando de 3 Milhões." No estudo, descobrimos que três grandes desafios assolaram a cibersegurança (e TI em geral) em pequenas e médias empresas (PME). Foram limites de orçamento, falta de pessoal de TI e limitações de tempo. Estes desafios dos 'grandes 3' foram um problema muito maior para as PME do que para as grandes empresas que poderiam se dar ao luxo de pagar as crescentes exigências salariais dos profissionais de cibersegurança.

Avançando para hoje, qual é a situação? Bem, os três elementos principais continuam a ser os mesmos:

O Mundo ainda precisa de 2.7 milhões de profissionais de cibersegurança Orçamentos, tempo e escassez de pessoal de TI continuam a ser os principais desafios de segurança das pequenas e médias empresas Os salários dos profissionais de cibersegurança continuam fora do alcance de muitas PME

As Boas Notícias: As soluções baseadas em nuvem surgiram para salvar os orçamentos

Claro que a computação em nuvem já existe há mais de duas décadas. No entanto, só recentemente que uma quantia enorme de tecnologia baseada em nuvem foi disponibilizada pelos OEMs e fornecedores de soluções para responder às necessidades das PME. Lembre como foi inovador quando o NetSuite revelou o primeiro pacote de planejamento de recursos empresariais (ERP) na nuvem em 1998. Foi incrível! Agora é difícil pensar em um sistema ou aplicação de produtividade que não esteja disponível como uma solução em nuvem.

Foi um salvador para as PME e a suas equipes de TI. As empresas podem agora evitar o risco de custos elevados de software e ter acesso a muitas soluções mais acessíveis. Além disso, podem prever facilmente os seus custos de TI para o ano inteiro. Isto não quer dizer que as restrições orçamentais tenham desaparecido. Mas é muito mais fácil para o TI pedir acréscimos orçamentais cada vez mais pequenos quando conseguem demonstrar o valor de produtividade de novas aplicações quase instantaneamente.

Como um fornecedor líder de soluções de acesso remoto e suporte remoto para PME, experimentamos em primeira mão a facilidade com que os líderes de TI têm sido capazes de obter aprovação para as nossas soluções durante a pandemia. Para qualquer executivo, dar aos colaboradores a capacidade de trabalhar remotamente de repente passou a ser uma escolha muito fácil. O mesmo se aplica a uma vasta gama de aplicações de produtividade.

Facilidade em Soluções de Nuvem e Cibersegurança para o Pessoal de TI

Muitas soluções baseadas em nuvem (Splashtop incluído) podem e/ou podem ser executadas em uma infraestrutura de nuvem robusta, como AWS, Azure, Google nuvem, etc. Os clientes adoram que possam executar a Splashtop na AWS, porque sabem que a sua solução de acesso/suporte remoto está sendo executada em uma infraestrutura em nuvem com melhor segurança do que 99% das SMBs podem fazer sozinhas. Ao considerar as habilidades e as forças de trabalho especializadas em cibersegurança que os principais fornecedores de nuvem trazem para a mesa, fica claro que uma PME nunca precisaria manter a equipe e se esforçar para executar as suas próprias implementações na nuvem de aplicativos e serviços.

Adicione as enormes funcionalidades de redundância e backup e faz sentido que as PME estejam se voltando massivamente para a nuvem.

Tenha em mente que a solução OEMs pode oferecer mais segurança em soluções de SMB baseadas na nuvem do que poderiam com soluções no local. Ao padronizar um produto na nuvem e entregá-lo a centenas ou milhares de clientes, um software OEM pode carregar os recursos de segurança. Como exemplo, todas as soluções baseadas na nuvem da Splashtop incorporam uma grande variedade de recursos de segurança, incluindo os seguintes:

TLS 1.2 padrão do setor com criptografia AES de 256 bits

Autenticação de dispositivo

Segurança de senha de vários níveis

Verificação em duas passos/autenticação de dois fatores

Tela em branco

Bloqueio automático da tela

Tempo limite de inatividade da sessão

Notificação de conexão remota

Copiar/colar e controle de transferência de arquivos

Controle de impressão remoto

Configuração do Streamer de bloqueio

Autenticação do servidor proxy

Aplicações assinadas digitalmente

Registros da sessão, transferência de arquivos e histórico

Os recursos de segurança padrão fornecidos pela Splashtop e outras soluções líderes baseadas na nuvem, cumprem os requisitos necessários para resolver problemas de pessoal de TI, mantendo uma segurança cibernética forte.

Mais Boas Notícias: A Terceirização para MSPs Pode Suprir a Escassez de Pessoal de Cibersegurança

As pequenas e médias empresas nunca terão o espaço disponível para contratar profissionais para todas as principais aplicações e serviços que o negócio precisa dar suporte. É aqui que os provedores de serviços geridos (MSPs) preencheram a lacuna de competências para muitas PMEs. Os MSPs normalmente funcionam como uma extensão da equipe de TI interna de uma empresa e asseguram que mesmo as empresas mais pequenas possam aproveitar o melhor das tecnologias a um preço acessível.

De acordo com o relatório MSP da Datto de 2021, mais de 99% dos MSPs oferecem serviços de segurança. Para isso, são obrigados a empregar especialistas em segurança. Melhor ainda, uma vez que os MSPs estão comprando serviços para vários clientes, eles têm o poder de negociação de preço de compra que uma empresa individual não tem. Os serviços MSP mais populares (qualquer-coisa-como-serviço) incluem soluções de segurança. Na verdade, muitos MSPs dependem da Splashtop para oferecer soluções de suporte remoto a pequenas e médias empresas. Alguns desses mesmos MSPs integram a Splashtop com soluções de segurança de endpoint e gerenciamento de acesso de identidade para otimizar a segurança dos seus clientes.

É bom ter opções hoje

As PME continuam a enfrentar o triplo desafio de orçamentos apertados, quadros limitados de cibersegurança e nunca terem tempo suficiente para gerir todas as coisas de TI. No entanto, os líderes de PME que investem um pouco de tempo para ver o que é possível com soluções baseadas em nuvem e nos MSPs descobrirão que os ganhos de produtividade em 2022 podem vir com mais segurança do que era possível há poucos anos.

