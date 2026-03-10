Como gerir um grande número de endpoints remotos? A gestão tradicional de endpoints era suficiente quando as equipas de TI tinham um número limitado de dispositivos para suportar e não havia quase tantas atualizações e patches para se preocupar. No entanto, com o aumento contínuo do volume de patches, o crescimento do trabalho remoto e BYOD, e a necessidade das equipas de TI fazerem mais com menos, simplesmente já não é suficiente.
Como tal, as equipas de TI precisam agora de soluções de gestão de endpoints autónomas. Estas ferramentas eliminam a necessidade de tarefas manuais repetitivas e demoradas, através da adição de automação inteligente baseada em políticas, permitindo uma gestão fácil de múltiplos endpoints distribuídos.
Com isso em mente, vejamos a gestão autónoma de endpoints, como ela se compara com a gestão tradicional de endpoints, e como soluções como o Splashtop AEM capacitam as equipas de TI a suportar mais dispositivos de qualquer lugar.
Definições: Gestão de Endpoint Tradicional vs Autónoma
Antes de comparar a gestão tradicional de endpoints com a autónoma, precisamos definir os dois. Isso ajudará a entender os seus objetivos, como os atingem e onde podem estar problemas.
O que é a Gestão Tradicional de Endpoints?
A gestão tradicional de terminais é a administração centralizada de terminais numa organização, normalmente realizada através de ferramentas UEM/MDM/RMM mais fluxos de trabalho da mesa de serviço. Foca-se geralmente no inventário, aplicaç�ão de políticas e atualizações agendadas, com resultados que dependem muito do esforço manual, filas de tickets e check-ins periódicos.
Na gestão tradicional de terminais, o sucesso é muitas vezes medido pelo fato de uma política ou implementação ter sido atribuída e aplicada. Isso nem sempre equivale a uma remediação verificada, especialmente quando os dispositivos estão offline, as atualizações falham silenciosamente ou os reinícios são adiados.
O que é Gestão Autónoma de Pontos de Extremidade?
A gestão autónoma de endpoints é um modelo operacional mais automatizado para gerir endpoints em escala. Combina visibilidade contínua com automação orientada por políticas para identificar problemas, priorizar o que mais importa e executar fluxos de trabalho de remediação com muito menos esforço manual, o que é especialmente valioso para frotas remotas e distribuídas.
A gestão autónoma de endpoints normalmente inclui inventário automatizado e visibilidade de endpoints, gestão de vulnerabilidades e patches, aplicação de configurações, e ações de remediação automatizadas, todas regidas por políticas definidas pela TI. Também depende de barreiras de segurança, como implantações baseadas em anéis, janelas de manutenção, aprovações para ações de maior risco e registo automático para suportar auditorias e responsabilidade.
Com uma gestão autónoma adequada, as equipas de TI podem reduzir riscos, melhorar a conformidade de patches e gerir a saúde dos dispositivos com menos escalonamentos de tickets.
Tabela de Comparação de Gestão de Endpoints Tradicional vs Autónoma
Dadas as diferenças, como se comparam as soluções de gestão de endpoints tradicionais e autónomas? Podemos decompor as suas principais diferenças numa tabela prática, para que fique claro onde são semelhantes e como diferem:
Gestão Tradicional de Endpoints
Gestão Autónoma de Endpoints
Modelo operacional principal
Reativo, manual e baseado em tickets
Proactivo e orientado por políticas, usando automação em vez de trabalho manual
Abordagem de patches
Ciclos de patch agendados
Correção em tempo real, baseada em risco
Cobertura de correções de terceiros
Limitado, muitas vezes requerendo ferramentas separadas ou remendos manuais
Ampla cobertura de apps de terceiros com correção automatizada
Deteção e alerta
Verificações periódicas e alertas que frequentemente requerem correlação manual entre ferramentas
Visibilidade contínua e relatórios de estado quase em tempo real, com informações de vulnerabilidades baseadas em CVE para ajudar a priorizar a remediação
Remediação
A intervenção manual é frequentemente necessária para diagnosticar, corrigir e verificar problemas
Fluxos de trabalho de remediação automatizados (por exemplo: implantação de patches, políticas de reinicialização e ações corretivas), além de novas tentativas, registros e reversão onde suportado
Aplicação de Políticas
Aplicação estática com auditorias periódicas e verificações de conformidade
Aplicação contínua, em tempo real, baseada em condições
Relatórios e prontidão para auditorias
Relatórios fragmentados, com preparação de auditoria intensiva em termos de tempo
Painéis de controlo em tempo real e relatórios prontos para auditoria
Esforço de TI necessário e tempo para corrigir
Alto esforço e um tempo mais longo para corrigir, tipicamente levando de dias a semanas
Baixo esforço e um tempo de correção mais rápido, geralmente dentro de minutos a horas
Interrupção do utilizador final
Mais pontos de contato manuais, frequentemente exigindo reinícios e interrupções para o usuário durante o dia de trabalho
Automação controlada com agendamento inteligente, levando a mínimas interrupções
O que muda quando se passa de uma gestão tradicional para uma gestão autónoma
Se mudar de uma gestão tradicional de endpoints para um modelo autónomo, as maiores mudanças aparecem nas operações diárias:
Menos tickets rotineiros e incidentes repetidos porque mais tarefas de manutenção e remediação podem ser automatizadas e padronizadas.
Resposta mais rápida a vulnerabilidades de alto risco porque se podem identificar dispositivos afetados, priorizar pelo risco CVE e implementar atualizações em escala.
Resultados mais consistentes em frotas remotas e híbridas através de aplicação orientada por políticas e fluxos de trabalho de implementação verificados.
Menos "operações de planilha" e conhecimento tribal porque o estado, cobertura e resultados são visíveis num só lugar.
Capacidades críticas que diferenciam a verdadeira AEM da automação básica
No entanto, nem todas as ferramentas de automação contribuem para a gestão autónoma de endpoints. A verdadeira AEM vai além da automação básica em vários aspetos, adicionando maior controlo e flexibilidade à solução de gestão de endpoints. Estes incluem:
1. Visibilidade em Tempo Real Que Se Relaciona com o Risco de Vulnerabilidade
Embora a automação básica dependa de comandos predefinidos e endpoints selecionados, o software AEM oferece visibilidade em tempo real e deteção de ameaças. A gestão autónoma de endpoints melhora a visibilidade em todo o hardware, sistemas operativos e aplicações, utilizando depois o contexto CVE para ajudar as equipas de TI a entender quais dispositivos são afetados e o que deve ser priorizado primeiro.
2. Remediação Automatizada com Salvaguardas
A gestão autónoma de endpoints pode realizar automaticamente tarefas de remediação enquanto usa limites predefinidos para garantir a segurança e minimizar interrupções. Isto inclui implementações baseadas em anéis para testar atualizações em segurança quanto a potenciais problemas, agendando atualizações para horários convenientes e usando janelas de manutenção para minimizar perturbações.
As equipas de TI também podem gerir aprovações e exceções para lidar com casos especiais ou dispositivos que, por uma razão ou outra, não podem ser atualizados. Isto ajuda a gerir a segurança enquanto se mantém flexível o suficiente para se adaptar a exceções, mantendo-as anotadas e documentadas.
Além disso, as soluções AEM podem incluir funcionalidades de reversão caso uma atualização corra mal e tentativas de repetição se a atualização falhar ao instalar. Todas estas alterações são claramente documentadas, para que haja um rasto de auditoria confiável.
3. Atualização de Terceiros em Escala
Enquanto a maioria das ferramentas de automação básicas têm algumas capacidades de gestão de patches, normalmente estas são apenas para o seu sistema operativo. A gestão autónoma de endpoints fornece atualizações de aplicações de terceiros em escala, para que as equipas de TI possam facilmente gerir e atualizar apps em todos os seus endpoints. Isto proporciona melhor cibersegurança e melhor conformidade de TI, garantindo que os dispositivos não usam apps desatualizadas com vulnerabilidades expostas.
4. Aplicação de Políticas e Configuração Além da Correcção
A automação deve cobrir mais do que apenas atualizações; uma solução de gestão autónoma de endpoints ajuda a garantir que os endpoints permanecem devidamente configurados e em conformidade com as políticas da empresa. Isto inclui controlo de desvio de configuração, padrões de referência e correção automatizada para manter todos os endpoints alinhados com as suas políticas e requisitos de segurança, sem se desviarem gradualmente.
Cenários Prováveis de Zero Day e Exploração: Porque é que a Autonomia é Importante
Agora, vamos considerar alguns cenários onde a gestão autónoma de endpoints pode ser útil. Estas são todas situações comuns que as organizações e as suas equipas de TI frequentemente encontram ou preocupam-se, por isso é útil saber a diferença que a autonomia pode fazer.
Considere uma situação em que é descoberta uma vulnerabilidade no OS altamente explorável que afeta múltiplos dispositivos dispersos pela sua organização. Sem uma gestão autónoma de endpoints, terá de encontrar e corrigir manualmente cada endpoint afetado, o que pode levar tempo e recursos e está sujeito a erros humanos.
Com a gestão autónoma de endpoints, por outro lado, pode implantar automaticamente correções em todos os endpoints afetados assim que estas se tornem disponíveis. Uma boa solução autónoma, como o Splashtop AEM, pode priorizar correções por risco e exposição, e usar implementação baseada em anéis para garantir um lançamento suave e seguro.
Noutro cenário, a vulnerabilidade pode não estar num sistema operativo, mas numa aplicação de terceiros. A aplicação afetada poderia dar aos atacantes acesso aos dispositivos comprometidos, comprometendo a segurança em toda a empresa.
Muitas ferramentas automatizadas podem atualizar sistemas operativos, mas não aplicações de terceiros. Uma solução como o Splashtop AEM, por outro lado, pode gerir atualizações de OS e aplicações semelhantes e rapidamente implantar atualizações em todos os endpoints afetados para manter as aplicações seguras.
E se um dispositivo estiver offline? Há momentos em que os dispositivos remotos ficam offline de forma intermitente, o que pode causar lacunas de conformidade, pois perdem os ciclos de atualização programados e check-ins. A gestão autónoma de endpoints pode tratar disso também, ao implementar automaticamente atualizações assim que o dispositivo estiver online, em vez de esperar pelo próximo ciclo de patches.
Em cada um desses cenários, a gestão autônoma de endpoints garante que os dispositivos impactados sejam rapidamente identificados, priorizados e tratados. Cada implantação de patch é verificada para confirmar a remediação, e cada atualização é totalmente registrada para demonstrar conformidade durante auditorias.
Como o Splashtop AEM Ajuda as Equipas a Passar do Trabalho Manual para Operações Autónomas
Quando estiver pronto para uma solução de gestão de endpoints autónoma, vai querer uma solução robusta, poderosa e segura como o Splashtop AEM. O Splashtop AEM proporciona automatização baseada em políticas através de endpoints distribuídos, informações sobre vulnerabilidades baseadas em CVE, e fluxos de trabalho de correção e remediação concebidos para ajudar as equipas de TI a manter os dispositivos seguros, em conformidade e atualizados.
A gestão automatizada de patches do Splashtop AEM ajuda a garantir que os dispositivos em toda a sua rede permaneçam atualizados e seguros sem a necessidade de agentes de TI para atualizá-los manualmente. Essa automação poderosa não só poupa tempo e recursos, mas também proporciona visibilidade contínua sobre seus endpoints e postura geral de segurança.
Para equipas que dependem de ferramentas como Microsoft Intune, o Splashtop AEM pode ajudar a preencher lacunas comuns ao expandir a cobertura de patches de terceiros e fornecer mais controlo operacional e visibilidade para a execução e verificação de patches.
O Splashtop AEM inclui:
Informações sobre vulnerabilidades baseadas em CVE para detetar e priorizar ameaças
Correção em tempo real e automação que mantêm os endpoints atualizados
Visibilidade de hardware e software para manter um inventário sempre atualizado
Relatórios de remediação e verificação para abordar de forma confiável ameaças e vulnerabilidades
Implementações baseadas em anéis e controlos de política para implementar atualizações de forma segura e eficiente enquanto cumprem as políticas da empresa
Como Avaliar Se Você Está Pronto para Gestão Autônoma de Endpoints
Se não tiver a certeza de que a gestão autónoma de endpoints é adequada para si, é altura de dar um passo atrás e pensar. Avalie o seu ambiente de TI, endpoints, necessidades de patching e muito mais, depois use a nossa lista de verificação prática para ver se é altura de atualizar para uma solução de gestão autónoma de endpoints:
Pendências de patches: O seu backlog está a crescer ou estável? Se está constantemente a receber mais patches do que consegue gerir, está na altura de uma solução autónoma.
Exposição a terceiros: Quantos aplicativos seus funcionários usam? Se você não consegue acompanhar as atualizações e correções para todos os seus aplicativos de terceiros, é hora de conseguir uma solução que possa.
Realidade da frota remota: Com que frequência os dispositivos estão fora da rede? Uma boa solução de gestão autónoma pode ajudar a manter os dispositivos remotos atualizados assim que eles voltam a estar online.
Necessidade de auditoria: Quando surge uma auditoria, consegue rapidamente provar a remediação de conformidade? Caso contrário, uma solução com logs e registos automáticos pode ajudá-lo a passar pela sua próxima auditoria.
Largura de banda da equipa: Quantas horas por semana são dedicadas a correções de rotina? A gestão autónoma de endpoints pode ajudar a poupar tempo e trabalho à sua equipa de TI, eliminando tarefas manuais repetitivas e dando-lhes tempo para se concentrarem em questões mais urgentes.
Escolha o modelo que corresponde ao seu risco e escala
A gestão autónoma de endpoints é uma ferramenta poderosa para manter a segurança, eficiência e conformidade em endpoints distribuídos. Com uma boa solução de AEM, pode manter os dispositivos remotos na sua rede seguros e atualizados enquanto poupa tempo às suas equipas de TI, tudo isto mantendo a conformidade com as políticas da empresa.
Embora as ferramentas tradicionais de gestão de endpoints ainda tenham a sua utilidade para algumas empresas, os negócios em crescimento e os ambientes remotos precisam de mais. Eles precisam da rapidez, segurança, governança e eficiência que apenas soluções de gestão autónoma de endpoints como o Splashtop AEM podem fornecer.
O Splashtop AEM dá às equipas de TI as ferramentas e tecnologia de que precisam para monitorar endpoints, abordar proativamente questões e reduzir as suas cargas de trabalho. Isso inclui:
Patching automatizado para OS, aplicações de terceiros e apps personalizados.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE impulsionados por IA.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser implementadas em toda a sua rede.
Rastreamento e gestão de inventário de hardware e software em todos os pontos finais.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações em segundo plano para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Pronto para reduzir a acumulação de patches e provar a remediação em todos os seus endpoints? Comece uma avaliação gratuita do Splashtop AEM.