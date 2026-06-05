Top Reasons You Should Upgrade from Splashtop SOS to Splashtop Enterprise

Aviso Legal: O Splashtop SOS foi renomeado para Splashtop Remote Support. Embora o nome do produto tenha mudado, os recursos e funcionalidades permanecem os mesmos, continuando a fornecer suporte remoto rápido, seguro e confiável.
O Splashtop SOS é há muito tempo a solução ideal para equipas de TI e helpdesks, proporcionando uma fiabilidade inigualável no suporte remoto a pedido e sem supervisão. Sua capacidade de atender a um número ilimitado de dispositivos fez dele um favorito entre os profissionais. Mas, à medida que as necessidades da sua organização mudam, as suas necessidades de uma ferramenta de acesso remoto podem mudar com ela.
Conheça o Splashtop Enterprise: nossa solução multifuncional de última geração, feita sob medida para atender às necessidades avançadas de negócios e segurança da equipe de TI moderna. O Splashtop Enterprise revoluciona o suporte de TI e o gerenciamento de endpoints com desempenho avançado, segurança e fluxos de trabalho de service desk. Neste blog, veremos por que o Splashtop Enterprise pode ser a atualização que sua equipe precisa para se manter à frente da concorrência.
Splashtop SOS: Um breve resumo
Criado para dispositivos assistidos e não supervisionados, o Splashtop SOS oferece às equipes de TI uma experiência perfeita em diversas plataformas, garantindo soluções e soluções rápidas de problemas, independentemente da localização do dispositivo. As suas principais atrações incluem:
Suporte ilimitado a dispositivos sob demanda: O Splashtop SOS não restringe você com base no número de dispositivos. Essa flexibilidade permite que as equipes de TI aumentem o suporte sem se preocupar com acertar num limite de dispositivo.
Capacidades de acesso não supervisionado: Com pacotes como SOS+10 e SOS Unlimited, os técnicos têm acesso não supervisionado a computadores e servidores gerenciados, simplificando o processo de gerenciamento remoto e eliminando a dependência da disponibilidade do usuário final.
Fluxo de trabalho simplificado: O fluxo de trabalho no Splashtop SOS é incrivelmente simples. Os usuários executam o aplicativo SOS em seus dispositivos, fornecem um código de sessão de 9 dígitos ao técnico e pronto, a sessão remota começa. Para o suporte não assistido, o processo é ainda mais suave com acesso instantâneo.
Ligações de alto desempenho: A solução orgulha-se das suas capacidades de transmissão rápidas e de alta resolução, garantindo que os técnicos tenham uma interação em tempo real com latência mínima.
Medidas de segurança rigorosas: A segurança é fundamental e o Splashtop SOS não lhe compromete. Com funcionalidades como encriptação SSL/AES 256 bits, proteção contra intrusões e protocolos de segurança avançados, as tuas sessões remotas estão em mãos seguras.
Conjunto de ferramentas versátil: O SOS não se trata apenas de acesso remoto. Apresenta uma gama de funcionalidades, desde suporte a vários monitores, transferência de ficheiros arrastar e soltar, bate-papo na sessão e capacidades de reinício remoto, garantindo que os técnicos têm tudo o que precisam na ponta dos dedos.
Ampla compatibilidade de dispositivos: Seja um PC com Windows, um Mac, um iOS ou um dispositivo Android, o SOS tem o que você precisa. O seu suporte para várias plataformas garante que nenhum dispositivo está fora do alcance.
Integração com as principais plataformas de TI: para facilitar ainda mais o fluxo de trabalho, o SOS pode ser lançado diretamente de sistemas de tickets populares, como Autotask PSA, Freshdesk, Zendesk e muito mais.
Considerando esses recursos, é fácil ver por que o Splashtop SOS tem sido a melhor escolha para muitas organizações, garantindo suporte de TI oportuno e eficiente.
Porquê fazer o upgrade? Recursos exclusivos do Splashtop Enterprise
Embora o Splashtop SOS já tenha se mostrado uma solução de suporte remoto confiável, o Splashtop Enterprise leva as coisas ainda mais longe. Para as organizações que pretendem preparar a sua infraestrutura de TI para o futuro e que procuram fornecer suporte mais abrangente a uma força de trabalho diversificada e em evolução, a edição Enterprise apresenta várias características exclusivas:
Gestão avançada de computadores remotos: Para além do suporte remoto básico, Splashtop Enterprise facilita ações de gestão, como atualizações do Windows, reinício do sistema e comandos remotos. Além disso, alertas configuráveis e Scripts and Tasks simplificam os processos, tornando as tarefas rotineiras mais fáceis de gerir.
Fluxo de trabalho de suporte sob demanda revolucionário: com recursos voltados para melhorar os canais de suporte, gerenciamento técnico e colaboração, o Splashtop Enterprise garante que o fluxo de trabalho seja mais simplificado do que nunca com recursos poderosos de central de atendimento.
Integração Splashtop Augmented Reality: Para situações que precisam de mais do que apenas uma visualização remota de uma tela, a capacidade de adicionar o Splashtop AR permite que os técnicos visualizem e interajam com o ambiente físico do usuário, abrindo possibilidades para solução de problemas avançados e orientação.
Segurança aprimorada com login único: Na era moderna das ameaças à segurança cibernética, o Splashtop Enterprise prioriza a segurança com integrações de login único. Isso permite a autenticação através de plataformas como Okta, Azure AD, JumpCloud e muito mais, garantindo a conveniência e a segurança.
Agendamento do Acesso: Para um melhor controlo do acesso remoto, os administradores de TI podem agendar horários para determinar quando indivíduos ou grupos podem aceder a computadores específicos, adicionando uma camada extra de segurança e gestão.
Soluções personalizadas com complementos: Do Splashtop Connector à integração de registro SIEM e restrição de IP, o Splashtop Enterprise é flexível, permitindo que as organizações solicitem recursos adicionais que atendam às suas necessidades específicas.
Capacitando os usuários finais: Além de apenas oferecer suporte aos usuários finais, o Splashtop Enterprise permite que eles acessem seus computadores de trabalho remotamente. Com permissões granulares, acesso baseado em grupo e muito mais, a experiência de trabalho remoto é uma variedade melhorada.
Gestão completa do acesso ao utilizador final: As equipas de TI ganham mais controlo sobre o acesso do utilizador final, garantindo que o acesso remoto é não só conveniente mas também seguro e controlado.
Expandindo o alcance do dispositivo com acesso autônomo ao Android: No ambiente atual, rico em dispositivos, oferecer suporte apenas a computadores não é suficiente. O Splashtop Enterprise oferece acesso autônomo a uma ampla variedade de dispositivos, incluindo smartphones Android, tablets, dispositivos POS e até mesmo equipamentos especializados, como dispositivos Android robustos e quiosques.
Ao comparar as duas versões, fica evidente que, embora o Splashtop SOS ofereça uma base robusta, o Splashtop Enterprise é a solução abrangente para organizações que desejam combinar suporte remoto de alto nível com gerenciamento avançado e recursos de trabalho remoto.
Confira nossa comparação de recursos entre Splashtop SOS e Splashtop Enterprise.
Comece a usar o Splashtop Enterprise hoje mesmo
Navegar no panorama do trabalho remoto e do suporte informático em rápida mudança exige ferramentas que sejam não só eficientes mas também adaptáveis. Embora o Splashtop SOS ofereça recursos de suporte autónomos sob demanda impecáveis, o Splashtop Enterprise eleva a experiência para acomodar as necessidades mais amplas de equipes de TI dinâmicas e uma força de trabalho descentralizada.
Ao migrar para o Splashtop Enterprise, as organizações não apenas se equipam com uma ferramenta abrangente de suporte e acesso remoto, mas também ganham a vantagem de recursos adaptados às demandas dos negócios modernos. Com sua combinação de segurança, versatilidade e funcionalidades avançadas, o Splashtop Enterprise se destaca como a escolha definitiva para empresas que buscam aprimorar seus recursos de suporte de TI e, ao mesmo tempo, capacitar sua força de trabalho para o futuro do trabalho.
Para os atuais usuários do SOS, a atualização não é apenas um passo à frente – é um salto em direção a uma infraestrutura de TI mais integrada, eficiente e adaptável. Se você deseja simplificar fluxos de trabalho, ampliar seu alcance de suporte ou garantir o acesso remoto mais seguro e flexível para sua equipe, o Splashtop Enterprise é o caminho a seguir.
Conteúdo Relacionado
Melhorando a segurança cibernética da sua empresa com Splashtop Enterprise