Soluções de Suporte Remoto para TI e Helpdesk — Splashtop Enterprise vs. Splashtop SOS Ilimitado

O Splashtop SOS Ilimitado é a solução de suporte remoto preferida de equipes de TI e helpdesk no mundo inteiro. Os técnicos não só podem fornecer suporte remoto não supervisionado para computadores gerenciados, mas também suporte rápido a dispositivos não gerenciados, como computadores e dispositivos móveis. O SOS Ilimitado permite que equipes de TI ofereçam suporte a um número ilimitado de dispositivos!

No entanto, dentro da infinidade de responsabilidades que as equipes de TI possuem, além do suporte remoto, é necessário possuir um conjunto de ferramentas para auxiliar no gerenciamento e ma escalabilidade de um negócio em crescimento. Não apenas isso, na era do trabalho remoto, equipes de TI precisam ser flexíveis para atender locais de trabalho híbridos.

Com o recém-lançado Splashtop Enterprise, a Splashtop leva o suporte remoto e os recursos de acesso remoto para o próximo nível. O Splashtop Enterprise é uma solução de acesso remoto abrangente de última geração para equipes de TI e helpdesk, permitindo que os técnicos não apenas forneçam suporte remoto, mas também permitindo que os usuários finais trabalhem em casa. Ele fornece a flexibilidade, a escalabilidade, o desempenho e o controle que as equipes de TI atuais precisam, com uma segurança robusta e recursos executivos que se integram perfeitamente aos ambientes de TI existentes. As equipes de TI também podem escolher o número de licenças de acesso remoto de usuário final nomeadas e licenças de suporte remoto de técnicos simultâneos necessárias.

Vamos explorar as diferenças entre o Splashtop Enterprise e o Splashtop SOS Ilimitado.