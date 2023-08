Vídeo: Suporte remoto avançado no Splashtop Enterprise

À medida que as empresas dependem cada vez mais de infraestruturas digitais, a sua necessidade de suporte especializado de TI cresceu em conjunto. Resoluções imediatas, tempo de inatividade reduzido e experiências melhoradas para o utilizador já não são regalias — são imperativos.

O Splashtop Enterprise é uma ferramenta revolucionária projetada para atender a essas demandas modernas. Desde técnico simplificado e gerenciamento de sessões remotas até sessões de suporte de realidade aumentada, o Splashtop está redefinindo os limites da assistência remota de TI.

Assista ao nosso guia em vídeo detalhado agora para saber mais sobre os recursos avançados de suporte remoto do Splashtop Enterprise:

Splashtop Enterprise for Secure and Efficient Remote Support

Ou continue lendo para saber mais sobre os incríveis recursos e benefícios do suporte remoto oferecidos no Splashtop Enterprise.

Centro de assistência com Gestão de Técnicos, Fluxos de trabalho de suporte simplificados e encaminhamento da sessão

Um fluxo de trabalho fluido garante que as questões de TI não se transformem em desafios prolongados que impedem as operações diárias de uma empresa. Splashtop Enterprise reconheceu a necessidade de um técnico eficaz e um sistema de gerenciamento de sessão de suporte e o integrou perfeitamente em sua plataforma.

Agrupamento de técnicos - Os gerentes de TI podem segmentar os técnicos em grupos específicos, garantindo que as responsabilidades do suporte são distribuídas com base na experiência ou na função departamental. Ao organizar os técnicos desta maneira, não só a atribuição de tíquetes de suporte é mais simplificada, como os utilizadores também beneficiam de resoluções mais rápidas de especialistas especificamente adequadas aos seus problemas.

Fila de Suporte - Efetivamente enfileirar os pedidos de suporte recebidos garante respostas atempadas e organizadas aos problemas dos utilizadores. Esta abordagem sistemática evita o esmagamento dos técnicos, distribui uniformemente a carga de trabalho e garante que nenhum pedido passa despercebido ou não resolvido. O resultado é um processo de suporte de TI mais eficiente, levando a resoluções de problemas mais rápidas e a uma maior satisfação dos utilizadores.

Transferências de sessão - Compreendendo as realidades do suporte, o Splashtop possui mecanismos embutidos para lidar com cenários variados. Além disso, se um desafio ultrapassar a experiência do técnico responsável, o Splashtop permite transferências de sessão sem esforço para técnicos mais experientes ou grupos especializados.

Suporte Colaborativo - Uma das características destacadas é a capacidade de convidar vários técnicos para colaborarem num único pedido de suporte. Ao promover um ambiente colaborativo, o Splashtop garante resoluções mais rápidas, aproveitando a experiência coletiva da equipe de TI.

SOS Call - Atendimento Imediato - Emergências não batem antes de chegar. O recurso SOS Call do Splashtop garante que os usuários possam solicitar uma sessão de suporte instantaneamente, encaminhando-a para o grupo certo de técnicos. Um link reutilizável dedicado a usuários finais ou grupos específicos pode ser facilmente implementado, garantindo que a ajuda está sempre a um clique de distância.

Interações ao Vivo - À medida que a sessão progride, o técnico não só tem a capacidade de se manter remoto, como também existe uma provisão para a conversa ao vivo, assegurar uma comunicação em tempo real, fomentar a compreensão e acelerar a resolução de problemas.

Com esses recursos, o Splashtop Enterprise garante que as equipes de suporte de TI aumentem sua eficiência, roteando solicitações rapidamente, promovendo a colaboração interna e, finalmente, fornecendo soluções rápidas, aprimorando a experiência do usuário final.

Monitoramento e Gestão Remotos

À medida que as empresas evoluem, a complexidade da sua infraestrutura de TI também. Com mais endpoints para monitorizar, gerir e manter, os departamentos de TI exigem ferramentas que forneçam visibilidade e controlo abrangentes do seu ambiente digital. Os recursos remotos de monitoramento e gerenciamento do Splashtop Enterprise garantem que as equipes de TI estejam sempre à frente.

Os recursos remotos de monitoramento e gerenciamento do Splashtop Enterprise incluem:

Perfis de alerta personalizáveis - Os perfis de alerta do Splashtop permitem que os técnicos configurem alertas específicos que variam de uso da CPU, espaço em disco, status online/offline, instalações de software, atualizações do Windows e muito mais.

Ações simultâneas Multi-Endpoint - Os técnicos podem executar várias ações, como reinicializações do sistema, transferências de arquivos e comandos remotos em vários computadores ou grupos de computadores inteiros simultaneamente, economizando tempo significativo.

Execução de tarefas agendadas – Splashtop permite que as tarefas sejam agendadas para horários posteriores, garantindo que não haja interrupções durante o horário comercial crucial.

Painel abrangente de segurança de terminais - O painel do Splashtop oferece uma visão em tempo real dos últimos tempos de verificação, ameaças identificadas, vulnerabilidades e outras métricas cruciais em todos os terminais. O Splashtop AV integrado, desenvolvido pela Bitdefender, eleva ainda mais o nível de segurança, oferecendo mecanismos de defesa robustos contra ameaças cibernéticas em evolução.

Mergulhe mais fundo com Ações de Fundo - Os técnicos geralmente precisam solucionar os problemas sem perturbar os usuários finais. As ações em segundo plano do Splashtop permitem acesso ao gerenciador de tarefas, gerenciador de serviços, editor de registro e gerenciador de dispositivos sem iniciar uma sessão remota completa. Garante a resolução de problemas sem impedir as atividades do utilizador final.

Incorporando recursos de RMM, o Splashtop Enterprise garante que as equipes de TI permaneçam no comando, tendo total visibilidade e controle sobre seu ambiente, automatizando tarefas de rotina, reforçando a segurança e impulsionando a eficiência operacional.

Conector Splashtop: além da área de trabalho remota tradicional

O mundo do acesso remoto está a evoluir; com ele, as ferramentas que usamos devem adaptar-se. O Splashtop reconhece as diversas necessidades das empresas e, com o Splashtop Connector, oferece uma solução robusta que ultrapassa os limites do que entendemos por acesso remoto tradicional à área de trabalho.

Embora o Splashtop seja uma ferramenta potente por conta própria, há casos em que RDP (Remote Desktop Protocol) ou VNC (Virtual Network Computing) é necessário. O Splashtop Connector integra-se facilmente a esses protocolos, fornecendo acesso a endpoints sem a necessidade de VPNs ou do Splashtop Streamer.

Os usuários obtêm acesso sem agente aos sistemas Windows, Linux e Mac instalando o Splashtop em uma máquina na mesma rede.

Os administradores de TI podem apoiar remotamente computadores em redes internas que podem não ter acesso à internet ou não permitir que uma aplicação de terceiros seja instalada para acesso remoto.

Vários usuários simultâneos podem se conectar ao mesmo computador e ter as suas próprias sessões individuais de desktop com RDS/servidores de terminal.

Os utilizadores podem aceder apenas a um programa específico remotamente em vez de se ligarem a um desktop remoto completo.

Splashtop AR: suporte virtual no local

Num mundo em que o imediatismo é crucial e a perícia é escassa, as visitas ao local podem tornar-se um desafio logístico, especialmente quando são necessárias resoluções rápidas. A solução inovadora da Splashtop, o recurso de Realidade Aumentada (AR), está revolucionando a forma como os técnicos oferecem suporte aos usuários finais, permitindo interações "virtuais no local".

O Splashtop AR permite que os usuários finais compartilhem a câmera de seus dispositivos móveis com um técnico de TI remoto em tempo real. Em vez de depender das explicações verbais, os técnicos podem guiar visualmente os utilizadores com voz e anotações, tornando a solução de problemas mais eficiente.

Com a capacidade de anotação bidirecional, tanto o técnico como o utilizador final podem desenhar no ecrã, tornando mais fácil identificar problemas ou guiar ações. Códigos de cores diferentes para cada participante asseguram a clareza da comunicação.

Os técnicos podem pausar o ecrã para anotar, ativar a lanterna para visualizações mais claras, gravar sessões e até adicionar notas para referência pós-sessão. Este conjunto de funcionalidades garante que nenhum detalhe é perdido durante a sessão de suporte.

Splashtop Augmented Reality não é apenas um recurso; é uma virada de jogo. Ao fundir os domínios físico e digital, permite que os técnicos estejam virtualmente presentes onde quer que sejam necessários. Num mundo em que o tempo é da essência, essas inovações garantem que a ajuda está sempre à distância de um clique.

Recursos aprimorados de segurança e integração

O compromisso inabalável do Splashtop com segurança e integração o torna uma escolha de primeira linha para soluções de acesso remoto. Aqui está uma visão mais detalhada das sofisticadas medidas de segurança e recursos de integração que solidificam a posição da Splashtop como líder do setor.

Lista de permissões de IP - Splashtop Enterprise fornece um recurso dinâmico de lista de permissões de IP. As organizações podem restringir as origens de login, permitindo que apenas endereços IP específicos tenham acesso, reforçando as suas barreiras de segurança.

SIEM System Integration - O Splashtop integra-se com sistemas SIEM (Security Information and Event Management), como Sumo Logic e Splunk. Essa integração perfeita garante que o histórico do Splashtop e os logs de eventos de sessão sejam continuamente alimentados em um sistema de registro central, fornecendo às organizações recursos abrangentes de coleta e análise de dados.

Integração de logon único (SSO) - O Splashtop Enterprise integra-se perfeitamente com provedores de SSO. Isso centraliza a autenticação, simplificando o processo de gestão de credenciais. Como resultado, as organizações podem garantir uma experiência de login segura e eficiente para os seus utilizadores.

Os recursos avançados de segurança e os recursos de integração do Splashtop destacam sua dedicação em oferecer uma experiência de suporte remoto eficiente, segura e contínua. Para as organizações, esses aprimoramentos significam tranquilidade, sabendo que seus sistemas e dados estão protegidos por medidas de segurança líderes do setor, ao mesmo tempo em que têm a flexibilidade de incorporar o Splashtop em seus ecossistemas de TI existentes.

Comece a usar o Splashtop Enterprise hoje mesmo

Numa era em que as soluções de suporte e acesso remoto se tornam imprescindíveis, a Splashtop destaca-se por oferecer uma plataforma robusta, intuitiva e segura. Além disso, as camadas adicionais de segurança e capacidades de integração perfeita garantem que as organizações podem manter a sua agilidade sem comprometer a segurança.

Para quem busca revolucionar seus processos de trabalho remoto e elevar seus mecanismos de suporte, o Splashtop Enterprise surge como a escolha ideal. Se você está curioso para experimentar esses recursos em primeira mão e entender o potencial transformador do Splashtop para sua organização, não espere mais.

Entre em contato conosco para saber mais sobre o Splashtop Enterprise hoje e saiba como você pode redefinir a maneira como aborda o suporte remoto!

