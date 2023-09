À medida que as indústrias se adaptam globalmente às tecnologias emergentes, há uma ênfase cada vez maior na eficiência, capacidade de resposta e satisfação dos clientes.

Uma vez armados com os seus kits de ferramentas e experiência, os técnicos de campo têm agora um arsenal de soluções tecnológicas. Na vanguarda desta revolução está o suporte remoto. Esta ferramenta aumenta as capacidades dos técnicos de campo e preenche a lacuna entre os desafios no local e a experiência fora do local.

Com seus recursos de Realidade Aumentada (AR) de ponta, a Splashtop está liderando o processo, demonstrando como o suporte remoto aprimorado por AR pode redefinir a essência do gerenciamento de serviços de campo. Neste blog, listaremos os benefícios que o Splashtop AR traz para a mesa.

A crescente necessidade de suporte remoto na gestão de serviços de campo.

No vasto panorama das operações de serviços de campo, o dia do técnico está repleto de diversos desafios. Desde complicados reparos de máquinas em locais remotos até a solução de problemas em dispositivos digitais de nova era, cada tarefa exige um conjunto de competências único.

Os desafios do serviço de campo incluem:

Rising Technological Complexity : À medida que a tecnologia evolui rapidamente, os técnicos de campo encontram frequentemente máquinas e sistemas para os quais não foram especificamente treinados. Embora os métodos de treino tradicionais possam ajudar, nem sempre são oportunos ou adaptáveis aos desafios específicos, muitas vezes urgentes, que estão em mãos.

Considerações Económicas : As organizações procuram continuamente formas de minimizar os custos operacionais num mercado competitivo. Enviar técnicos para problemas menores ou revisões devido a reparos incompletos pode rapidamente aumentar os custos em termos de dinheiro e perda de tempo. Isso impulsionou a demanda por recursos de diagnóstico remoto e solução de problemas.

Globalização e Territórios de Serviços em Expansão : As empresas oferecem hoje serviços em regiões mais amplas, mesmo a nível global. Esta expansão significa que os técnicos às vezes têm de prestar assistência ao equipamento em locais com os quais não estão familiarizados ou enfrentam desafios logísticos para chegarem rapidamente a um local.

Expectativas acrescidas dos clientes: Na era da gratificação imediata, os clientes exigem resoluções rápidas. Esperar a chegada de um técnico, especialmente para problemas menores, pode levar a insatisfação e impactar a lealdade da marca.

Compreendendo o suporte remoto baseado em AR da Splashtop

A Realidade Aumentada (RA) levou o mundo da tecnologia de assalto, oferecendo experiências imersivas que misturam elementos digitais com o mundo físico. A Splashtop, pioneira em soluções de acesso remoto, aproveitou o potencial da AR para redefinir a dinâmica do suporte de serviço de campo.

Splashtop AR permite colaboração em tempo real entre técnicos locais e especialistas remotos; A Splashtop não está apenas respondendo às necessidades da indústria – ela está moldando o futuro do gerenciamento de serviços de campo:

Splashtop AR capacita os técnicos com uma ferramenta única e poderosa: colaboração visual ao vivo. Imagine um cenário em que um técnico de campo pode partilhar filmagens de vídeo em tempo real com um especialista remoto enquanto lida com uma maquinaria sofisticada. Este especialista, por sua vez, pode guiar o técnico utilizando anotações de AR bidirecionais, garantindo a resolução de problemas precisa e precisa.

Um dos recursos de destaque do suporte AR da Splashtop é a capacidade de compartilhamento de câmera móvel. Permite que o especialista remoto tenha uma visão direta do problema como se estivessem no local. Este recurso elimina a necessidade de explicações longas ou descrições textuais — ver o problema em primeira mão é metade do problema resolvido.

Para além de apenas verem o problema, os especialistas remotos podem congelar armações para um foco detalhado, iniciar conversas de voz para instruções em tempo real, ou até ativar a lanterna do dispositivo móvel para ter uma visão mais clara em condições de pouca luz. Esta suíte interativa de ferramentas garante que nenhum detalhe é perdido durante o processo de solução de problemas.

A Splashtop projetou seu suporte remoto baseado em AR para se integrar facilmente aos sistemas de gerenciamento de serviços de campo existentes. Isso garante uma transição suave para as organizações que procuram implementar ou melhorar o suporte remoto sem revisar toda a sua estrutura operacional.

A adoção da tecnologia AR pela Splashtop exemplifica seu compromisso em ampliar os limites do que o suporte remoto pode alcançar. Num setor que exige soluções rápidas e precisas, o suporte orientado por AR está a provar ser mais do que uma inovação nova — é um jogo que muda o jogo a estabelecer novos padrões de referência para a qualidade e eficiência do serviço.

Benefícios do Splashtop AR para gerenciamento de serviços de campo

A Gestão de Serviços de Campo (FSM) sempre foi sobre resolver problemas do mundo real em tempo real. O suporte remoto baseado em AR da Splashtop traz benefícios tangíveis para o FSM, elevando os níveis de serviço, otimizando recursos e melhorando a experiência do cliente. Veja aqui uma análise mais atenta para estas vantagens transformadoras:

Visitas no local reduzidas: Com o suporte remoto orientado por AR, muitos problemas que antes exigiam uma visita física podem agora ser resolvidos remotamente. Isso leva a menos visitas no local, o que reduz os custos de viagem e a economia de tempo, permitindo que os técnicos atendam a mais pedidos de assistência num dia. Resolução acelerada de problemas: Splashtop AR permite diagnóstico visual imediato e soluções guiadas. Com feedback e anotações visuais em tempo real, os problemas são identificados e resolvidos mais rapidamente, garantindo resoluções mais rápidas e um mínimo de tempo de inatividade do cliente. Taxa de correção pela primeira vez melhorada: Uma das métricas críticas no FSM é a primeira taxa de fixação. Com a orientação assistida por AR, os técnicos recebem aconselhamento especializado in loco, aumentando a probabilidade de resolver problemas na sua visita inicial, melhorando assim esta taxa crucial. Formação melhorada & Integração: A curva de aprendizagem pode ser íngreme para os novos técnicos. Splashtop AR é uma ferramenta de treinamento dinâmica que permite que iniciantes aprendam em cenários do mundo real com orientação especializada em tempo real, encurtando o processo de aprendizagem e aumentando a confiança. Elevada Satisfação do Cliente: Quando os problemas são resolvidos rápida e eficientemente, a satisfação do cliente aumenta inevitavelmente. Os clientes apreciam a atenção imediata e a abordagem inovadora para a resolução de problemas, que muitas vezes leva a avaliações positivas e a uma maior lealdade. Otimização de Recursos: Com menos visitas no local, as organizações podem alocar melhor os seus recursos humanos e logísticos. Os técnicos podem dar prioridade a tarefas mais complexas que exigem realmente presença física, enquanto os especialistas remotos podem guiar várias visitas ao local simultaneamente, maximizando a produtividade. Maior segurança: Especialmente relevante em ambientes desafiadores ou durante eventos globais como pandemias, o suporte orientado por AR minimiza as interações físicas, garantindo a segurança tanto dos técnicos como dos clientes sem comprometer a qualidade do serviço. &Relatórios de documentação melhorada: Com a capacidade de gravar sessões de RA, há um repositório rico de cenários reais de solução de problemas disponível. Isso pode ser um valor inestimável para treinamento, auditoria ou refinar as melhores práticas no futuro.

Comece com Splashtop AR

O panorama da gestão de serviços de campo está a evoluir a um ritmo rápido, com as exigências de soluções mais eficientes, económicas e tecnologicamente avançadas na vanguarda. Os benefícios tangíveis do Splashtop AR falam por si – desde a resolução acelerada de problemas até maior satisfação do cliente.

Se você está intrigado com as perspectivas de revolucionar sua abordagem FSM e deseja testemunhar em primeira mão o potencial transformador dos recursos Splashtop AR , estamos aqui para ajudar. Mergulhe mais fundo, faça perguntas e visualize o futuro das tuas operações de FSM.

Contacte-nos para começar hoje para saber mais e agendar uma demonstração personalizada. Experimente o futuro do gerenciamento de serviços de campo com a Splashtop. A tua jornada para uma eficiência inigualável e satisfação do cliente começa aqui.

