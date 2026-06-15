Razões para atualizar do Splashtop Remote Support para o Enterprise

A procura de soluções de suporte remoto robustas e escaláveis nunca foi tão alta no cenário digital de hoje. Os provedores de serviços gerenciados (MSPs) e os profissionais de TI estão constantemente em busca de ferramentas que simplifiquem suas operações e forneçam um ambiente seguro e confiável para acesso e suporte remotos. A Splashtop está na vanguarda no fornecimento de soluções personalizadas para atender às necessidades crescentes de sua diversificada base de usuários.
O Splashtop Remote Support oferece aos MSPs e equipes de TI uma plataforma poderosa e econômica para suporte remoto e monitoramento e gerenciamento de endpoints. É uma solução que provou ser o seu alcance na simplificação das operações de TI e de suporte.
No entanto, à medida que as organizações crescem e a complexidade da sua infraestrutura de TI aumenta, surge a necessidade de uma solução mais abrangente. É aqui que entra o Splashtop Enterprise, oferecendo uma solução de suporte e acesso remoto tudo-em-um de última geração. O Splashtop Enterprise foi projetado para atender às demandas diferenciadas de equipes internas de TI, helpdesks e MSPs, fornecendo segurança avançada, recursos de classe empresarial e integração perfeita aos ambientes de TI existentes.
Neste blog, exploramos por que a atualização do Splashtop Remote Support para o Splashtop Enterprise é uma mudança estratégica para organizações que desejam reforçar seus recursos de suporte e acesso remotos. Quer seja um decisor a contemplar esta transição ou um gerente de TI ansioso por elevar a tua infraestrutura de suporte remoto, esta peça fornecerá as informações necessárias para tomar uma decisão informada.
Compreendendo Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support conquistou o seu espaço como uma solução fiável e económica para MSPs e profissionais de TI. Esta plataforma foi cuidadosamente concebida para simplificar o suporte remoto e a gestão de endpoints. Veja mais de perto o que o Splashtop Remote Support oferece:
Acesso, Monitorize e faça a gestão a partir de qualquer lugar: Os técnicos podem aceder, monitorizar e gerir endpoints sem esforço a partir de qualquer local. A plataforma fornece um painel de controle centralizado que oferece percepções, automatização e acesso remoto seguro, tornando mais fácil para as equipes de TI se manterem a par das suas operações.
Acesso remoto de alto desempenho: a plataforma apresenta uma arquitetura de desempenho avançado que garante um acesso remoto extraordinariamente rápido com sessões interativas de vídeo e áudio HD, proporcionando uma experiência de suporte remoto perfeita.
Suporte abrangente à plataforma: seja Windows, Mac, iOS ou Android, o Splashtop Remote Support oferece suporte abrangente à plataforma, garantindo que os técnicos possam fornecer suporte independentemente do sistema operacional.
Painel de segurança de endpoint: A segurança é uma preocupação primordial, e o Splashtop Remote Support aborda isso fornecendo um painel de segurança de endpoint. Esse recurso permite que os técnicos visualizem o status de proteção de segurança dos endpoints para todos os endpoints Windows e Mac, garantindo que a infraestrutura permaneça segura.
Scripts e Tarefas: Os técnicos podem executar ou agendar tarefas simultaneamente em múltiplos endpoints a partir do console web da Splashtop. Esta funcionalidade poupa tempo e melhora a eficiência na gestão de múltiplos endpoints.
Habilite o acesso remoto do usuário final: O Splashtop Remote Support permite a criação de até 50 contas de usuário final para fornecer aos usuários acesso remoto aos seus computadores, estendendo os recursos de trabalho remoto aos usuários finais.
O Splashtop Remote Support é uma solução robusta que atende às necessidades fundamentais de suporte remoto e gerenciamento de endpoints. No entanto, à medida que as organizações crescem e seus requisitos se tornam mais complexos, uma solução mais avançada como o Splashtop Enterprise torna-se indispensável.
Explorando o Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise leva soluções de suporte e acesso remoto a um novo nível, oferecendo muitos recursos avançados personalizados para equipes internas de TI, helpdesks e MSPs.
Na verdade, o Splashtop Enterprise vem com todos os recursos e capacidades do Splashtop Remote Support e mais alguns:
Solução tudo-em-um: O Splashtop Enterprise não apenas facilita o suporte remoto contínuo, mas também o acesso do usuário final para trabalho remoto. Esta abordagem abrangente garante que as organizações tenham uma solução singular e poderosa para todas as suas necessidades de acesso remoto e suporte.
Recursos avançados de segurança: A segurança é a base do Splashtop Enterprise. Oferece integração com Single Sign-On (SSO), permitindo a autenticação através de várias plataformas, como Okta, Azure AD, ADFS e muito mais. Este nível de segurança garante que as organizações possam manter um controlo apertado no controlo de acesso, minimizando os potenciais riscos de segurança.
Licenciamento Flexível: Ao contrário do preço fixo baseado em endpoint do Splashtop Remote Support, o Splashtop Enterprise oferece opções de licenciamento flexíveis. As organizações podem escolher o número de licenças de acesso remoto de usuário final e licenças de suporte remoto simultâneo de técnicos, garantindo que só pagam o que precisam.
Melhor Gestão de Utilizadores e Computadores: Com recursos como permissões granulares, acesso baseado em grupo e horários de acesso agendados, gerir utilizadores e computadores torna-se uma tarefa fácil. Estas funcionalidades permitem uma estrutura de gestão mais organizada e eficiente, o que é crucial para organizações maiores.
Integração com sistemas de tickets: O Splashtop Enterprise pode integrar-se perfeitamente com sistemas de tickets populares como Autotask PSA, ServiceNow, Freshservice e muito mais. Esta integração simplifica o fluxo de trabalho de suporte, tornando mais fácil para os técnicos a gestão dos tíquetes de suporte e prestarem assistência em tempo útil.
Capacidades do Centro de assistência a Pedido: A plataforma oferece capacidades do centro de assistência a pedido, permitindo que as equipas de TI forneçam suporte assistido rapidamente. Isso é particularmente útil em cenários urgentes onde é necessário apoio imediato.
Complementos Personalizáveis: As organizações podem aprimorar ainda mais seu suporte remoto e recursos de acesso com complementos poderosos como Splashtop AR e Splashtop Connector. Estes suplementos fornecem funcionalidades adicionais que podem ser fundamentais em casos de uso específicos.
O Splashtop Enterprise foi projetado para ser uma solução robusta, escalável e flexível que atende às crescentes necessidades das organizações modernas. Sua ênfase em segurança, integração e recursos avançados de gerenciamento o tornam uma atualização atraente do Splashtop Remote Support.
Benefícios de Atualizar para o Splashtop Enterprise
Atualizar para o Splashtop Enterprise a partir do Splashtop Remote Support é uma mudança estratégica que beneficia sua organização. Aqui estão algumas vantagens atraentes que tornam o Splashtop Enterprise uma escolha superior para necessidades de negócios em evolução:
1. Segurança Melhorada
O Splashtop Enterprise oferece recursos avançados de segurança, incluindo integração de login único (SSO), controle granular de permissões e capacidade de agendar horários de acesso. Estes recursos reforçam a segurança e simplificam a gestão de utilizadores, garantindo que a tua infraestrutura de acesso remoto adira aos mais altos padrões de segurança.
2. Solução Escalável
À medida que a tua organização cresce, o mesmo acontece com a necessidade de uma solução de acesso remoto escalável. O Splashtop Enterprise foi projetado para escalar facilmente com o seu negócio, garantindo que você possa gerenciar um número cada vez maior de endpoints sem comprometer o desempenho ou a segurança.
3. Consolide o teu Conjunto de Ferramentas de TI
O Splashtop Enterprise pode integrar-se perfeitamente com sistemas populares de tickets e outras ferramentas de gerenciamento de TI. Essa capacidade de integração garante que o Splashtop Enterprise se encaixe perfeitamente no seu ecossistema de TI existente, melhorando a eficiência do fluxo de trabalho e reduzindo a curva de aprendizado da sua equipe.
4. Capacitar os Trabalhadores Remotos
Os usuários finais experimentarão recursos superiores durante a sessão com o Splashtop Enterprise. Características como o redirecionamento de dispositivo USB, passagem de microfone e acesso remoto de alto desempenho melhoram a qualidade e a eficácia das sessões de acesso remoto. Ao proporcionar aos utilizadores finais um acesso remoto fiável e de alto desempenho, permite-lhe trabalhar com eficiência a partir de qualquer lugar, a qualquer hora. Isso aumenta a produtividade e contribui para um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a satisfação no trabalho.
5. Melhor Eficiência do Técnico
O Splashtop Enterprise reduz o tempo e o esforço necessários para gerenciar e oferecer suporte à sua infraestrutura de TI graças a recursos adicionais, como fluxos de trabalho de suporte de service desk, permissões granulares e gerenciamento de acesso baseado em grupo.
6. Licenciamento flexível
O Splashtop Enterprise oferece opções de licenciamento flexíveis que permitem escolher o número de licenças nomeadas de acesso remoto de usuário final e licenças simultâneas de suporte remoto técnico. Esta flexibilidade garante que apenas pagares o que precisas, tornando-se numa solução económica para organizações de todos os tamanhos.
Resumindo, atualizar para o Splashtop Enterprise é um investimento em uma infraestrutura superior de acesso remoto e suporte que atenderá bem a sua organização à medida que ela cresce e à medida que o cenário de trabalho remoto continua a evoluir.
Comece a usar o Splashtop Enterprise hoje mesmo
A transição do Splashtop Remote Support para o Splashtop Enterprise é uma atualização estratégica que se alinha às crescentes demandas das organizações modernas. Com recursos robustos, segurança aprimorada, integrações perfeitas e muito mais, o Splashtop Enterprise está preparado para elevar significativamente seus recursos de acesso e suporte remoto.
Seja você um MSP que busca fornecer um serviço excepcional aos seus clientes ou uma equipe interna de TI que busca agilizar as operações e aprimorar o suporte, o Splashtop Enterprise é a solução que você precisa. As suas opções flexíveis de licenciamento garantem que obterá uma solução à medida que corresponde à tua estrutura organizacional e orçamento.
Agora é a hora de levar o teu suporte remoto e capacidades de acesso para o nível seguinte. Entre em contato conosco hoje para saber como o Splashtop Enterprise pode transformar sua experiência de acesso remoto.
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