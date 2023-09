Razões para atualizar do Splashtop Remote Support para o Enterprise

A procura de soluções de suporte remoto robustas e escaláveis nunca foi tão alta no cenário digital de hoje. Os provedores de serviços gerenciados (MSPs) e os profissionais de TI estão constantemente em busca de ferramentas que simplifiquem suas operações e forneçam um ambiente seguro e confiável para acesso e suporte remotos. A Splashtop está na vanguarda no fornecimento de soluções personalizadas para atender às necessidades crescentes de sua diversificada base de usuários.

O Splashtop Remote Support oferece aos MSPs e equipes de TI uma plataforma poderosa e econômica para suporte remoto e monitoramento e gerenciamento de endpoints. É uma solução que provou ser o seu alcance na simplificação das operações de TI e de suporte.

No entanto, à medida que as organizações crescem e a complexidade da sua infraestrutura de TI aumenta, surge a necessidade de uma solução mais abrangente. É aqui que entra o Splashtop Enterprise , oferecendo uma solução de suporte e acesso remoto tudo-em-um de última geração. O Splashtop Enterprise foi projetado para atender às demandas diferenciadas de equipes internas de TI, helpdesks e MSPs, fornecendo segurança avançada, recursos de classe empresarial e integração perfeita aos ambientes de TI existentes.

Neste blog, exploramos por que a atualização do Splashtop Remote Support para o Splashtop Enterprise é uma mudança estratégica para organizações que desejam reforçar seus recursos de suporte e acesso remotos. Quer seja um decisor a contemplar esta transição ou um gerente de TI ansioso por elevar a tua infraestrutura de suporte remoto, esta peça fornecerá as informações necessárias para tomar uma decisão informada.

O Splashtop Remote Support conquistou um nicho como uma solução confiável e econômica para MSPs e profissionais de TI. Esta plataforma foi meticulosamente criada para simplificar o suporte remoto e a gestão de endpoints. Aqui está uma visão mais detalhada do que o Splashtop Remote Support oferece:

Habilite o acesso remoto do usuário final: O Splashtop Remote Support permite a criação de até 50 contas de usuário final para fornecer aos usuários acesso remoto aos seus computadores, estendendo os recursos de trabalho remoto aos usuários finais.

Ações 1-para-muitos: Os técnicos podem executar ou agendar tarefas simultaneamente para vários endpoints a partir do console web Splashtop. Este recurso permite economizar tempo e melhora a eficiência na gestão de vários endpoints.

Suporte abrangente à plataforma: seja Windows, Mac, iOS ou Android, o Splashtop Remote Support oferece suporte abrangente à plataforma, garantindo que os técnicos possam fornecer suporte independentemente do sistema operacional.

Acesso remoto de alto desempenho: a plataforma apresenta uma arquitetura de desempenho avançado que garante um acesso remoto extraordinariamente rápido com sessões interativas de vídeo e áudio HD, proporcionando uma experiência de suporte remoto perfeita.

Acesso, Monitorize e faça a gestão a partir de qualquer lugar: Os técnicos podem aceder, monitorizar e gerir endpoints sem esforço a partir de qualquer local. A plataforma fornece um painel de controle centralizado que oferece percepções, automatização e acesso remoto seguro, tornando mais fácil para as equipes de TI se manterem a par das suas operações.

O Splashtop Remote Support é uma solução robusta que atende às necessidades fundamentais de suporte remoto e gerenciamento de endpoints. No entanto, à medida que as organizações crescem e seus requisitos se tornam mais complexos, uma solução mais avançada como o Splashtop Enterprise torna-se indispensável.

Splashtop Enterprise leva soluções de suporte e acesso remoto a um novo nível, oferecendo muitos recursos avançados personalizados para equipes internas de TI, helpdesks e MSPs.

Na verdade, o Splashtop Enterprise vem com todos os recursos e capacidades do Splashtop Remote Support e mais alguns:

Solução tudo-em-um: O Splashtop Enterprise não apenas facilita o suporte remoto contínuo, mas também o acesso do usuário final para trabalho remoto. Esta abordagem abrangente garante que as organizações tenham uma solução singular e poderosa para todas as suas necessidades de acesso remoto e suporte.

Recursos avançados de segurança: A segurança é a base do Splashtop Enterprise. Oferece integração com Single Sign-On (SSO), permitindo a autenticação através de várias plataformas, como Okta, Azure AD, ADFS e muito mais. Este nível de segurança garante que as organizações possam manter um controlo apertado no controlo de acesso, minimizando os potenciais riscos de segurança.

Licenciamento flexível: Ao contrário do preço fixo baseado em endpoint do Splashtop Remote Support, o Splashtop Enterprise oferece opções de licenciamento flexíveis. As organizações podem escolher o número de licenças de acesso remoto de usuário final e licenças de suporte remoto simultâneo de técnicos, garantindo que só pagam o que precisam.

Melhor Gestão de Utilizadores e Computadores: Com recursos como permissões granulares, acesso baseado em grupo e horários de acesso agendados, gerir utilizadores e computadores torna-se uma tarefa fácil. Estas funcionalidades permitem uma estrutura de gestão mais organizada e eficiente, o que é crucial para organizações maiores.

Integração com sistemas de tickets: O Splashtop Enterprise pode integrar-se perfeitamente com sistemas de tickets populares como Autotask PSA, ServiceNow, Freshservice e muito mais. Esta integração simplifica o fluxo de trabalho de suporte, tornando mais fácil para os técnicos a gestão dos tíquetes de suporte e prestarem assistência em tempo útil.

Capacidades do Centro de assistência a pedido: a plataforma oferece capacidadesdo centro de assistência a pedido, permitindo que as equipas de TI forneçam suporte assistido rapidamente. Isso é particularmente útil em cenários urgentes onde é necessário apoio imediato.