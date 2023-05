Equilibrando& a eficiência de segurança para o suporte do centro de assistência

À medida que as organizações adotam cada vez mais o trabalho remoto e contam com suporte remoto, os técnicos de assistência de TI enfrentam a tarefa crucial de garantir a segurança e a privacidade dos dados para proteger as suas organizações contra a crescente sofisticação das ameaças cibernéticas.

No entanto, em alguns casos, implementar medidas de segurança pode impactar a eficiência. Por exemplo, exigir etapas adicionais ou processos de autenticação antes de acessar recursos ou sistemas específicos pode diminuir o processo geral de suporte.

No entanto, é importante notar que comprometer a segurança para a eficiência pode levar a consequências graves, como violações de dados. Portanto, os profissionais de TI devem encontrar um equilíbrio entre segurança e eficiência para garantir a segurança e a privacidade de informações sensíveis ao mesmo tempo que prestam apoio atempado aos utilizadores finais.

Este blogue vai partilhar as melhores práticas para ajudar as secretárias de TI a alcançar esse equilíbrio crítico. Aqui estão cinco dicas para que os profissionais de suporte de TI prestem um suporte remoto seguro ao mesmo tempo que minimizam a eficiência:

1 — Implementar controlos de acesso baseados no risco

Conceda aos técnicos acesso aos recursos com base no nível de risco associado à sua função ou ao dispositivo que utilizam. Esta abordagem garante que os técnicos tenham acesso mínimo para realizar as suas tarefas, de acordo com o princípio do mínimo privilégio.

Controles granulares de permissão oferecem a flexibilidade para gerenciar o acesso de usuários e as permissões de acordo com os requisitos da tua organização. Por exemplo, os administradores de TI podem definir permissões baseadas em função, usuário, computador ou grupo e limitar o acesso a determinados recursos e ações de acordo com isso.

2 — Simplifique o processo de autenticação das ferramentas de suporte

A autenticação de dois fatores é uma medida de segurança essencial que adiciona uma camada extra de proteção à tua conta e garante que apenas o pessoal autorizado pode aceder aos dispositivos de utilizador final. A habilitação da 2FA exige que os utilizadores forneçam um código de verificação único gerado por uma aplicação de autenticação e a sua senha. Isso garante que mesmo que um atacante obtenha a senha de um usuário, continua a precisar de acesso ao dispositivo móvel do usuário para ganhar entrada.

Os administradores de TI também devem implementar o Single Sign-On (SSO) ou os gerentes de senhas para simplificar o processo de autenticação dos utilizadores. Isso aumenta a segurança reduzindo as chances de senhas fracas ou reutilizadas e poupa tempo ao permitir que os usuários acessem vários recursos com um único conjunto de credenciais. Usar o SSO também permite que as políticas de login, como o 2FA, se apliquem uniformemente a todas as aplicações. Além disso, pode automatizar grande parte da gestão de conta associada a integração e off-boarding.

3 — Automatize tarefas de rotina, consolide ferramentas e simplifique os fluxos de trabalho

Automatizar tarefas de rotina, como monitoramento, atualizações de software, coleta de registos e geração de relatórios, pode minimizar os erros manuais enquanto libera o tempo dos técnicos, permitindo-lhes concentrarem-se em problemas mais complexos e fornecer um suporte mais rápido.

Software desatualizado pode expor a tua organização a vulnerabilidades de segurança. Garantir que as ferramentas, estações de trabalho e aplicações de suporte remoto são regularmente atualizadas e corridas para minimizar potenciais ameaças.

Além disso, consolidar várias ferramentas e aproveitar uma plataforma unificada para várias necessidades aumenta a eficiência e reduz a exposição à segurança. A adoção de fluxos de trabalho de suporte fáceis e simplificados que minimizam o tempo para responder e resolver os pedidos do usuário final torna a experiência de suporte superior não apenas para o usuário final, mas também para o técnico.

4 - Assegurar a conformidade com os regulamentos de privacidade de dados

Os centros de assistência informática devem garantir que as ferramentas estão em conformidade com os regulamentos de privacidade de dados (por exemplo RGPD, SOC 2,, CCPA) para proteger informações sensíveis, criar a confiança dos clientes e evitar penalizações dispendiosas. Implementar políticas e procedimentos para manter a conformidade e realizar auditorias regulares.

O registo é um aspeto crucial para manter a auditoria e a conformidade dentro de uma organização. Ao manter um registro detalhado de eventos, as organizações podem rastrear e identificar facilmente quaisquer atividades suspeitas ou não autorizadas que possam ocorrer. Isso pode ajudar a prevenir potenciais falhas de segurança ou outras violações e garantir que a organização cumpre os regulamentos e normas relevantes.

5 - Educar a equipe de suporte remoto sobre as melhores práticas

Formar regularmente os técnicos do centro de assistência de TI sobre as melhores práticas de segurança mais recentes e técnicas eficientes de detecção e resolução de problemas. Isso garantirá que estão bem equipados para lidar com os desafios de segurança e eficiência.

Siga as melhores práticas& use ferramentas de suporte remoto seguras e compatíveis

Ao implementar as melhores práticas acima mencionadas, os profissionais de TI podem manter um ambiente de suporte remoto seguro ao mesmo tempo que oferecem o suporte rápido e eficiente que os utilizadores esperam. Alcançar esse equilíbrio não só aumentará a postura geral de segurança da organização como também contribuirá para o aumento da produtividade e da satisfação dos utilizadores. Escolha a ferramenta de suporte remoto certa que vai ao encontro das necessidades de negócios e segurança da tua organização.

O compromisso do Splashtop com a segurança online e a privacidade de dados é evidente nas suas funcionalidades abrangentes concebidas para ajudar os técnicos de assistência de TI a fornecer um suporte remoto seguro e eficiente. Ao aproveitar a integração do SSO, a autenticação de dois fatores, controlos de permissão granulares, fluxos de trabalho simplificados e outros recursos avançados de segurança e produtividade, podes manter um alto nível de segurança sem afetar a qualidade e a eficiência dos teus serviços de suporte remoto.

Por exemplo, podes configurar o Splashtop para enviar automaticamente logs em tempo real para o servidor de gerenciamento de registros central do cliente (por exemplo, um SIEM como o Splunk). Como alternativa, as APIs do Splashtop podem recuperar logs do Splashtop e arquivá-los de forma programática. De qualquer maneira, podes garantir que a tua equipa mantém registos adequados sem afetar a eficiência.

Fica na frente da curva com Splashtop. Saiba mais sobre as soluções Splashtop para balcões de assistência TI, ou contacte-nos agora para começar com Splashtop.

