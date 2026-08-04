Equilibrando& a eficiência de segurança para o suporte do centro de assistência

À medida que as organizações adotam cada vez mais o trabalho remoto e contam com suporte remoto, os técnicos de assistência de TI enfrentam a tarefa crucial de garantir a segurança e a privacidade dos dados para proteger as suas organizações contra a crescente sofisticação das ameaças cibernéticas.
No entanto, em alguns casos, implementar medidas de segurança pode impactar a eficiência. Por exemplo, exigir etapas adicionais ou processos de autenticação antes de acessar recursos ou sistemas específicos pode diminuir o processo geral de suporte.
No entanto, é importante notar que comprometer a segurança para a eficiência pode levar a consequências graves, como violações de dados. Portanto, os profissionais de TI devem encontrar um equilíbrio entre segurança e eficiência para garantir a segurança e a privacidade de informações sensíveis ao mesmo tempo que prestam apoio a tempo aos utilizadores finais.
Este blogue vai partilhar as melhores práticas para ajudar as secretárias de TI a alcançar esse equilíbrio crítico. Aqui estão cinco dicas para os profissionais de suporte de TI oferecerem um suporte remoto seguro enquanto maximizam a eficiência:
1 — Implementa controlos de acesso baseados no risco
Conceda aos técnicos acesso aos recursos com base no nível de risco associado à sua função ou ao dispositivo que utilizam. Esta abordagem garante que os técnicos tenham acesso mínimo para realizar as suas tarefas, de acordo com o princípio do mínimo privilégio.
Controles granulares de permissão oferecem a flexibilidade para gerenciar o acesso de usuários e as permissões de acordo com os requisitos da tua organização. Por exemplo, os administradores de TI podem definir permissões baseadas em função, usuário, computador ou grupo e limitar o acesso a determinados recursos e ações de acordo com isso.
2 — Simplifique o processo de autenticação das ferramentas de suporte
A autenticação de dois fatores é uma medida de segurança essencial que adiciona uma camada extra de proteção à tua conta e garante que apenas o pessoal autorizado pode aceder aos dispositivos de utilizador final. A habilitação da 2FA exige que os utilizadores forneçam um código de verificação único gerado por uma aplicação de autenticação e a sua senha. Isso garante que mesmo que um atacante obtenha a senha de um usuário, continua a precisar de acesso ao dispositivo móvel do usuário para ganhar entrada.
Os administradores de TI também devem implementar o Single Sign-On (SSO) ou os gerentes de senhas para simplificar o processo de autenticação dos utilizadores. Isso aumenta a segurança reduzindo as chances de senhas fracas ou reutilizadas e poupa tempo ao permitir que os usuários acessem vários recursos com um único conjunto de credenciais. Usar o SSO também permite que as políticas de login, como o 2FA, se apliquem uniformemente a todas as aplicações. Além disso, pode automatizar grande parte da gestão de conta associada a integração e off-boarding.
3 — Automatize tarefas de rotina, consolide ferramentas e simplifique os fluxos de trabalho
Automatizar tarefas de rotina, como monitoramento, atualizações de software, coleta de registos e geração de relatórios, pode minimizar os erros manuais enquanto libera o tempo dos técnicos, permitindo-lhes concentrarem-se em problemas mais complexos e fornecer um suporte mais rápido.
Software desatualizado pode expor a sua organização a vulnerabilidades de segurança. Para manter um ambiente de TI seguro, as organizações devem contar com software de suporte remoto de ponta enquanto garantem que as estações de trabalho e aplicações sejam regularmente atualizadas e corrigidas para minimizar potenciais ameaças.
Além disso, consolidar várias ferramentas e aproveitar uma plataforma unificada para várias necessidades aumenta a eficiência e reduz a exposição a riscos. A adoção de fluxos de trabalho de suporte fáceis e simplificados que minimizam o tempo para responder e resolver os pedidos do usuário final torna a experiência de suporte superior não apenas para o usuário final, mas também para o técnico.
4 - Assegurar a conformidade com os regulamentos de privacidade de dados
Os centros de assistência informática devem garantir que as ferramentas estão em conformidade com os regulamentos de privacidade de dados (por exemplo RGPD, SOC 2, CCPA) para proteger informações sensíveis, criar a confiança dos clientes e evitar penalizações dispendiosas. Implementar políticas e procedimentos para manter a conformidade e realizar auditorias regulares.
O registo é um aspeto crucial para manter a auditoria e a conformidade dentro de uma organização. Ao manter um registo detalhado de eventos, as organizações podem rastrear e identificar facilmente quaisquer atividades suspeitas ou não autorizadas que possam ocorrer. Isso pode ajudar a prevenir potenciais falhas de segurança ou outras violações e garantir que a organização cumpre os regulamentos e normas relevantes.
5 - Educar a equipe de suporte remoto sobre as melhores práticas
Forme regularmente os técnicos do service desk de TI nas mais recentes melhores práticas de segurança e técnicas eficientes de resolução de problemas para apoiar help desks remotos de TI. Isto garantirá que estejam bem preparados para lidar com desafios de segurança e eficiência.
Siga as melhores práticas e use ferramentas de suporte remoto seguras e compatíveis
Ao implementar as melhores práticas acima mencionadas, os profissionais de TI podem manter um ambiente de suporte remoto seguro ao mesmo tempo que oferecem o suporte rápido e eficiente que os utilizadores esperam. Alcançar esse equilíbrio não só aumentará a postura geral de segurança da organização como também contribuirá para o aumento da produtividade e da satisfação dos utilizadores. Escolha a ferramenta de suporte remoto certa que vai ao encontro das necessidades de negócios e segurança da tua organização.
O compromisso da Splashtop com a segurança online e a privacidade dos dados é evidente nas suas funcionalidades abrangentes, concebidas para ajudar técnicos de help desk em TI a fornecer suporte remoto seguro e eficiente. Ao aproveitar a integração SSO, a autenticação de dois fatores, os controlos de permissão granulares, os fluxos de trabalho simplificados e outras funcionalidades avançadas de segurança e produtividade, pode manter um alto nível de segurança sem afetar a qualidade e eficiência dos seus serviços de suporte remoto.
Por exemplo, podes configurar o Splashtop para enviar automaticamente logs em tempo real para o servidor central de gestão de logs do cliente (por exemplo, um SIEM como o Splunk). Alternativamente, as APIs da Splashtop podem recuperar registos da Splashtop e arquivá-los programaticamente. De qualquer forma, podes garantir que a tua equipa mantém logs adequados sem afetar a eficiência.
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