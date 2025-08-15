As melhores equipas de TI não são apenas reativas. Elas sabem o que está a acontecer no seu ambiente antes que os utilizadores finais precisem de relatar algo. Afinal, a melhor maneira de resolver um problema de TI é tratá-lo antes que se torne um problema, e alertas configuráveis são a forma mais eficaz de identificar potenciais problemas à medida que surgem.
No entanto, muitas equipas de TI só conseguem responder a problemas depois de eles escalarem. Sem visibilidade sobre os endpoints e redes, os agentes de suporte de TI não têm aviso prévio para problemas potenciais, e corrigi-los proativamente simplesmente não é possível. Isto pode fazer com que as equipas respondam demasiado devagar, atrasando a produtividade e deixando a sua cibersegurança vulnerável. Ao considerar dispositivos remotos e políticas de BYOD, as equipas de TI podem ter dificuldades em acompanhar.
Alertas configuráveis permitem que as equipas de TI identifiquem e resolvam problemas antes que eles escalem, proporcionando uma abordagem proativa ao suporte de TI. Eles dão aos departamentos de TI o controlo, visibilidade e automação necessários para prevenir tempos de inatividade, melhorar o tempo de resposta e até reduzir os pedidos de suporte, sem interromper os utilizadores finais que estão a ajudar.
Então, como funciona a monitorização de alertas de TI com alertas configuráveis, e como pode isso capacitar as equipas de TI? Vamos explorar e ver como o Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) dá às empresas o poder de criar alertas de TI automatizados altamente personalizáveis, adaptados às suas necessidades.
O que são alertas configuráveis?
Os alertas configuráveis são perfis de notificação personalizáveis que monitorizam o desempenho do sistema, a atividade do utilizador, alterações de software e muito mais, enviando alertas para as equipas de TI sempre que detetam qualquer atividade suspeita ou incomum. Os alertas de TI automatizados do Splashtop AEM podem rapidamente notificar as equipas de TI sobre problemas potenciais, vulnerabilidades e outros riscos, e podem incluir ações inteligentes para correções automáticas.
Com o Splashtop AEM, estes alertas de TI automatizados podem ser exibidos na consola web e enviados por email para os destinatários designados, permitindo uma resposta rápida sempre que surge um problema. Estes perfis de alerta também podem ser aplicados a computadores individuais ou grupos, dependendo das necessidades do seu negócio.
Tipos de Alerta Principais que Pode Configurar
O Splashtop AEM capacita as equipas de TI a definir e configurar uma ampla variedade de alertas com base nas suas necessidades e requisitos de conformidade. Estes alertas incluem:
Utilização da CPU: Evite lentidões com notificações instantâneas e alertas de uso da CPU quando exceder os limites definidos.
Uso de Memória: Mantenha o trabalho a fluir suavemente ao detetar um consumo elevado de memória para resolvê-lo antes que as apps falhem.
Espaço em Disco: Evite falhas do sistema identificando quando os dispositivos estão a ficar sem espaço.
Estado Online/Offline do Computador: Detete atividade suspeita e identifique quais dispositivos estão online ao monitorizar a disponibilidade da rede e o comportamento dos utilizadores remotos.
Tempo de Atividade do Computador: Evite a degradação do desempenho e atualizações atrasadas identificando se algum dispositivo não reiniciou por longos períodos.
Software Instalado/Desinstalado: Identifique qualquer instalação não autorizada ou remoção suspeita com alertas instantâneos.
Atualizações Disponíveis: Garanta que todos os seus dispositivos estão totalmente atualizados e seja notificado quando houver atualizações pendentes com notificações de alerta de patch.
Windows Update Compliance: Monitoriza a tua política de atualização do Windows e antecipa falhas de correção com notificações automáticas de status.
Windows Event Log: Antecipar potenciais problemas ao receber alertas para eventos críticos do sistema, aplicação ou segurança, conforme definido pelas tuas especificações.
Como os Alertas Configuráveis Ajudam as Equipas de TI a Serem Proativas
Com isso em mente, quais são os benefícios dos alertas de TI configuráveis e automatizados? A monitorização de alertas de TI ajuda as equipas de TI a anteciparem-se a potenciais problemas, permitindo-lhes identificar e resolver rapidamente problemas antes que possam causar qualquer contratempo ou atraso, e fornecer suporte remoto e manutenção proativos. Isso traz vários benefícios, incluindo:
1. Detetar Problemas Antes de Eles Escalarem
Alertas de monitorização de endpoints podem notificar as equipas de TI sempre que detetam potenciais problemas, como sobrecargas do sistema, dispositivos offline ou atualizações falhadas. Isto capacita as equipas de TI a resolver rapidamente os problemas e as suas causas antes que possam escalar para problemas maiores, poupando tempo em toda a empresa e mantendo a eficiência. Quando os alertas configuráveis são usados corretamente, os utilizadores finais nem saberão que fizeste algo.
2. Reduzir Pedidos de Suporte Reativos
Considere o tempo que os agentes de TI passam todos os dias a responder a pedidos de suporte. A melhor maneira de reduzir o volume de pedidos é resolvendo os problemas na sua origem. Alertas proativos podem ajudar a reduzir o número de problemas que os utilizadores encontram, diminuindo assim o volume de pedidos, mantendo a eficiência operacional e libertando tempo para que os agentes de TI possam dedicar-se a questões mais críticas para o negócio.
3. Simplifica as Operações de TI com Notificações Inteligentes
Os agentes de TI estão sempre ocupados, por isso encontrar formas de simplificar o seu trabalho pode tornar cada dia mais eficiente e mais fácil para as suas equipas. Notificações inteligentes podem ajudar a garantir que os agentes são notificados no momento certo com emails de alerta, reconhecimento e recuperação, para que estejam a par sem se sentirem sobrecarregados.
4. Personalizar por Dispositivo ou Departamento
As empresas têm cada uma as suas necessidades únicas, e o mesmo pode ser dito para os departamentos de TI. Alertas configuráveis permitem que as equipas de TI adaptem os seus perfis para receber notificações sobre servidores, endpoints, salas de aula, utilizadores remotos ou sistemas críticos, para que possam monitorizar todos os sistemas e dispositivos de que são responsáveis.
Configura Perfis de Alerta de TI em Apenas Minutos
Os alertas Splashtop AEM são fáceis de configurar e podem ser personalizados em cinco passos rápidos:
Inicia sessão na tua conta Splashtop e vai a Gestão → Perfis de Alerta no painel de controlo Splashtop.
Clique em Criar Perfil para adicionar um novo perfil de alerta e selecionar os tipos de alerta.
Defina os limites, durações e configurações de notificação por email para cada alerta.
Atribua o perfil a computadores ou grupos e clique em Aplicar.
Clique em Guardar, depois relaxe e deixe o Splashtop AEM fazer a monitorização.
Isto torna o Splashtop AEM incrivelmente fácil de implementar, para que as equipas de TI possam obter alertas proativos em todos os seus endpoints. O resultado? Menos tickets, menos tempo de inatividade e operações mais simplificadas, tudo alcançado em cinco passos rápidos.
Notificações por Email que o Mantêm Informado
Quando receber alertas de TI automatizados, eles devem ser instantaneamente acessíveis e acionáveis. Os alertas devem notificá-lo quando são acionados, quando um agente de TI os reconhece e quando os problemas são resolvidos, para que todo o processo seja registado e ninguém fique fora do circuito. Além disso, os agentes de TI devem poder receber a notificação e imediatamente trabalhar na resolução do problema.
Os alertas configuráveis do Splashtop AEM são projetados para ajudar as equipas de TI a agir rapidamente e manter todos informados em cada etapa do processo. Cada email pode incluir um link direto para o dispositivo, para que os agentes de TI possam conectar-se instantaneamente e começar a manutenção.
Com a tecnologia de acesso remoto e suporte da Splashtop, os agentes podem aceder e resolver problemas em dispositivos não assistidos, não importa onde estejam ou que dispositivos estejam a usar. Isto torna-o uma ferramenta inestimável para equipas de TI, especialmente para fornecedores de serviços geridos (MSPs) e equipas de TI remotas que precisam de saber instantaneamente quando surge um problema e têm a capacidade de resolvê-lo rapidamente, sem estar constantemente a iniciar sessão, de qualquer lugar.
Comece com o Splashtop AEM
As equipas de TI precisam saber no momento em que algo corre mal e resolver o problema imediatamente. Com alertas configuráveis no Splashtop AEM, as equipas de TI podem monitorizar proativamente todos os seus dispositivos e responder instantaneamente aos alertas de monitorização de endpoints.
Quer estejas a gerir cinco endpoints ou cinco mil, os alertas do Splashtop AEM podem ser personalizados de acordo com as tuas especificações exatas e ajudar a tua equipa de TI a monitorizar cada dispositivo. Isto facilita garantir o tempo de atividade, conformidade e satisfação do utilizador em toda a tua rede, tanto para funcionários no escritório como remotos.
Os benefícios do Splashtop AEM não param por aí. O Splashtop AEM também fornece:
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE projetados para reduzir o risco e melhorar a remediação.
Notificações de alertas de patch e aplicação automática de patches em todos os seus endpoints.
Correções automáticas para alertas em tempo real através de ações inteligentes.
Uma estrutura de política personalizável que podes aplicar em todos os endpoints.
Relatórios detalhados de inventário.
E muito mais!
Pronto para experimentar a velocidade e eficiência dos alertas personalizáveis hoje? Comece o seu teste gratuito do Splashtop AEM e veja como os alertas em tempo real podem transformar o seu fluxo de trabalho de TI.