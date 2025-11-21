Gestão moderna de certificados para acesso Zero-Trust sem palavras-passe
O Foxpass Cloud PKI fornece uma autoridade de certificação (CA) privada, totalmente gerida, que simplifica a gestão do ciclo de vida dos certificados em dispositivos, aplicações e redes.
PKI privada totalmente gerida. Sem CA para executar, corrigir ou manter.
O Foxpass Cloud PKI oferece-lhe uma autoridade de certificação segura, alojada na cloud, criada para identidade moderna, segurança de endpoints e segurança de rede. Sem hardware, sem servidores, sem administração manual de CA.
Elimine as vulnerabilidades das palavras-passe com autenticação forte baseada em certificados
Emita, renove e revogue certificados automaticamente em toda a sua frota
Ative o acesso resistente a phishing ao Microsoft 365, Salesforce e outras aplicações SaaS com Entra CBA
Integre com MDMs líderes como Intune, Jamf, Iru (formerly Kandji), Addigy e muito mais, utilizando o nosso endpoint SCEP integrado
Estenda a confiança do certificado ao Wi-Fi e às VPN com Foxpass Cloud RADIUS
Reforce a segurança de confiança zero com credenciais vinculadas ao dispositivo e aplicação de políticas orientada pela identidade
Principais capacidades
Gestão simples e automatizada do ciclo de vida dos certificados
Reduza a administração manual e evite interrupções com:
Renovação automática de certificados através do perfil SCEP do seu MDM
Revogação fácil de certificados para desativação de utilizadores ou dispositivos comprometidos
Revogação orientada pelo diretório: quando um utilizador é desativado no seu IdP, os certificados são automaticamente invalidados
Registos de auditoria para SOC 2, HIPAA e conformidadeinterna
Vinculação da identidade do dispositivo para acesso condicional e aplicação de confiança zero
Suporta o ClientAuth EKU (1.3.6.1.5.5.7.3.2) e extensões de certificado necessárias para implementações de Wi-Fi (EAP-TLS), VPN, Microsoft Entra CBA e SCEP MDM
Foxpass oferece visibilidade centralizada sobre todos os certificados emitidos — incluindo dispositivos geridos e não geridos
PKI integrado no diretório
O Foxpass Cloud PKI liga a emissão e o ciclo de vida dos certificados diretamente ao seu fornecedor de identidade, incluindo Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta e OneLogin. Quando um utilizador ou dispositivo é desativado no diretório, o respetivo certificado é automaticamente invalidado, eliminando instantaneamente falhas de segurança.
Endpoint SCEP para integração perfeita com MDM
Implemente certificados através do seu MDM existente sem qualquer fricção.
As plataformas suportadas incluem:
Microsoft Intune
Jamf Pro / Jamf School
Iru (anteriormente Kandji)
Addigy
Mosyle
Espaço de trabalho UM
Qualquer MDM compatível com SCEP
O SCEP trata automaticamente da inscrição segura, da geração de chaves e da renovação — ideal para grandes frotas ou dispositivos em constante mudança.
Inscrição de certificado BYOD
Emita certificados para dispositivos pessoais não geridos com o Foxpass BYOD certificate installer, permitindo acesso seguro sem exigir inscrição do dispositivo em MDM.
Isto é ideal para faculdades, universidades, prestadores de serviços, ambientes híbridos ou organizações que precisam de autenticação baseada em certificados em portáteis e telemóveis pessoais.
Acesso SaaS resistente a phishing: funciona perfeitamente com Microsoft Entra CBA
O Foxpass Cloud PKI integra-se diretamente com a Certificate-Based Authentication (CBA) do Microsoft Entra para proteger o acesso a:
Microsoft 365
Salesforce
Atlassian
Dia de trabalho
Qualquer aplicação que suporte CBA, SAML ou OAuth2
Como isso funciona?
O Foxpass Cloud PKI emite certificados de utilizador ou de dispositivo
Os certificados são fidedignos para o Entra CBA
Os utilizadores autenticam-se em aplicações SaaS utilizando certificados associados ao dispositivo 4. O Acesso Condicional avalia a confiança (emissor, dispositivo, validade, conformidade)
Isto elimina palavras-passe, previne phishing e garante que apenas dispositivos geridos pela empresa podem cumprir os requisitos de acesso condicional.
Integração criada especificamente com o Foxpass Cloud RADIUS
O Cloud PKI destaca-se por si só — mas, quando combinado com Foxpass Cloud RADIUS, proporciona uma stack completa de acesso à rede sem palavra-passe:
Autenticação por certificado EAP-TLS para acesso Wi-Fi & VPN sem palavra-passe
Mapeamento automático de certificados para utilizadores
Automação do ciclo de vida de ponta a ponta, desde a emissão até à renovação
Isto proporciona uma abordagem unificada e de alta segurança para redes, dispositivos e recursos SaaS.
Arquitetura de certificados Zero-Trust integrada
O Cloud PKI da Foxpass reforça a postura de confiança zero da sua organização ao permitir:
Verificação contínua com recurso à confiança em certificados
Credenciais associadas ao dispositivo que não podem ser alvo de phishing nem roubadas
Acesso com privilégio mínimo baseado em funções, identidade e certificados de dispositivo
Aplicação de políticas de conformidade dos dispositivos antes de conceder acesso
Os certificados tornam-se a espinha dorsal do acesso baseado em identidade — em redes, endpoints e aplicações na cloud.
Porquê a Foxpass?
Foxpass oferece gestão de certificados de nível empresarial sem a complexidade empresarial.
Incluído no Foxpass Advanced RADIUS — ou implemente como solução autónoma
>99,9% de tempo de atividade com redundância global
Com a confiança de mais de 500 organizações de engenharia, TI e EDU
Integra-se com muitos fornecedores de identidade (Entra ID, Okta, Google Workspace, OneLogin)
Com o respaldo da segurança e infraestrutura de classe mundial da Splashtop
O Foxpass Cloud PKI é independente da plataforma em todos os ecossistemas de identidade, MDM, dispositivos e rede.
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