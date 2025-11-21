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Gestão moderna de certificados para acesso Zero-Trust sem palavras-passe

O Foxpass Cloud PKI fornece uma autoridade de certificação (CA) privada, totalmente gerida, que simplifica a gestão do ciclo de vida dos certificados em dispositivos, aplicações e redes.

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Three light bulbs hanging against a blue sky with clouds

PKI privada totalmente gerida. Sem CA para executar, corrigir ou manter.

O Foxpass Cloud PKI oferece-lhe uma autoridade de certificação segura, alojada na cloud, criada para identidade moderna, segurança de endpoints e segurança de rede. Sem hardware, sem servidores, sem administração manual de CA.

  • Elimine as vulnerabilidades das palavras-passe com autenticação forte baseada em certificados

  • Emita, renove e revogue certificados automaticamente em toda a sua frota

  • Ative o acesso resistente a phishing ao Microsoft 365, Salesforce e outras aplicações SaaS com Entra CBA

  • Integre com MDMs líderes como Intune, Jamf, Iru (formerly Kandji), Addigy e muito mais, utilizando o nosso endpoint SCEP integrado

  • Estenda a confiança do certificado ao Wi-Fi e às VPN com Foxpass Cloud RADIUS

  • Reforce a segurança de confiança zero com credenciais vinculadas ao dispositivo e aplicação de políticas orientada pela identidade


Principais capacidades

  • Gestão simples e automatizada do ciclo de vida dos certificados

    Reduza a administração manual e evite interrupções com:

    • Renovação automática de certificados através do perfil SCEP do seu MDM

    • Revogação fácil de certificados para desativação de utilizadores ou dispositivos comprometidos

    • Revogação orientada pelo diretório: quando um utilizador é desativado no seu IdP, os certificados são automaticamente invalidados

    • Registos de auditoria para SOC 2, HIPAA e conformidadeinterna

    • Vinculação da identidade do dispositivo para acesso condicional e aplicação de confiança zero

    • Suporta o ClientAuth EKU (1.3.6.1.5.5.7.3.2) e extensões de certificado necessárias para implementações de Wi-Fi (EAP-TLS), VPN, Microsoft Entra CBA e SCEP MDM

    Foxpass oferece visibilidade centralizada sobre todos os certificados emitidos — incluindo dispositivos geridos e não geridos

  • PKI integrado no diretório

    O Foxpass Cloud PKI liga a emissão e o ciclo de vida dos certificados diretamente ao seu fornecedor de identidade, incluindo Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta e OneLogin. Quando um utilizador ou dispositivo é desativado no diretório, o respetivo certificado é automaticamente invalidado, eliminando instantaneamente falhas de segurança.

  • Endpoint SCEP para integração perfeita com MDM

    Implemente certificados através do seu MDM existente sem qualquer fricção.

    As plataformas suportadas incluem:

    • Microsoft Intune

    • Jamf Pro / Jamf School

    • Iru (anteriormente Kandji)

    • Addigy

    • Mosyle

    • Espaço de trabalho UM

    • Qualquer MDM compatível com SCEP

    O SCEP trata automaticamente da inscrição segura, da geração de chaves e da renovação — ideal para grandes frotas ou dispositivos em constante mudança.

  • Inscrição de certificado BYOD

    Emita certificados para dispositivos pessoais não geridos com o Foxpass BYOD certificate installer, permitindo acesso seguro sem exigir inscrição do dispositivo em MDM.

    Isto é ideal para faculdades, universidades, prestadores de serviços, ambientes híbridos ou organizações que precisam de autenticação baseada em certificados em portáteis e telemóveis pessoais.

Acesso SaaS resistente a phishing: funciona perfeitamente com Microsoft Entra CBA

O Foxpass Cloud PKI integra-se diretamente com a Certificate-Based Authentication (CBA) do Microsoft Entra para proteger o acesso a:

  • Microsoft 365

  • Salesforce

  • Atlassian

  • Dia de trabalho

  • Qualquer aplicação que suporte CBA, SAML ou OAuth2

Como isso funciona?

  1. O Foxpass Cloud PKI emite certificados de utilizador ou de dispositivo

  2. Os certificados são fidedignos para o Entra CBA

  3. Os utilizadores autenticam-se em aplicações SaaS utilizando certificados associados ao dispositivo 4. O Acesso Condicional avalia a confiança (emissor, dispositivo, validade, conformidade)

Isto elimina palavras-passe, previne phishing e garante que apenas dispositivos geridos pela empresa podem cumprir os requisitos de acesso condicional.

Integração criada especificamente com o Foxpass Cloud RADIUS

O Cloud PKI destaca-se por si só — mas, quando combinado com Foxpass Cloud RADIUS, proporciona uma stack completa de acesso à rede sem palavra-passe:

Isto proporciona uma abordagem unificada e de alta segurança para redes, dispositivos e recursos SaaS.

Arquitetura de certificados Zero-Trust integrada

O Cloud PKI da Foxpass reforça a postura de confiança zero da sua organização ao permitir:

  • Verificação contínua com recurso à confiança em certificados

  • Credenciais associadas ao dispositivo que não podem ser alvo de phishing nem roubadas

  • Acesso com privilégio mínimo baseado em funções, identidade e certificados de dispositivo

  • Aplicação de políticas de conformidade dos dispositivos antes de conceder acesso

Os certificados tornam-se a espinha dorsal do acesso baseado em identidade — em redes, endpoints e aplicações na cloud.

Porquê a Foxpass?

Foxpass oferece gestão de certificados de nível empresarial sem a complexidade empresarial.

  • Incluído no Foxpass Advanced RADIUS — ou implemente como solução autónoma

  • >99,9% de tempo de atividade com redundância global

  • Com a confiança de mais de 500 organizações de engenharia, TI e EDU

  • Integra-se com muitos fornecedores de identidade (Entra ID, Okta, Google Workspace, OneLogin)

  • Com o respaldo da segurança e infraestrutura de classe mundial da Splashtop

O Foxpass Cloud PKI é independente da plataforma em todos os ecossistemas de identidade, MDM, dispositivos e rede.

Pronto para modernizar a sua PKI?

Comece a emitir certificados seguros e fiáveis para dispositivos em minutos.

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