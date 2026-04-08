Proteja o acesso ao Wi‑Fi e à rede com autenticação RADIUS nativa da cloud
Elimine vulnerabilidades de palavras-passe e aplique acesso à rede de confiança zero em minutos com Foxpass Cloud PKI e Cloud RADIUS
Cansado de gerir servidores RADIUS locais, palavras-passe de Wi‑Fi partilhadas e acesso VPN arriscado?
Foxpass Cloud PKI e Cloud RADIUS eliminam essa complexidade. Automatize o acesso à rede com base em identidade e certificados para que apenas utilizadores verificados e dispositivos inscritos se liguem — de forma automática, segura e à escala.
Deixe de aprovisionar manualmente o acesso Wi‑Fi
Implemente o acesso de privilégio mínimo em todos os pontos de entrada da rede
Revogue instantaneamente o acesso de utilizadores desvinculados ou de dispositivos comprometidos.
Key Benefits
Autenticação sem palavra-passe, baseada em certificado
Utilize certificados X.509 e EAP-TLS para permitir um acesso à rede seguro, sem fricção e sem palavra-passe. Foxpass Cloud PKI atua como a sua autoridade de certificação na cloud, enquanto o seu MDM gere a implementação e renovação de certificados. Foxpass Cloud RADIUS impõe a validação de certificados em cada tentativa de ligação — eliminando os riscos de credenciais partilhadas ou roubadas.
Controlo de acesso baseado na identidade
Controle o acesso com base na identidade do utilizador verificada, na pertença ao grupo ou na função, utilizando EAP‑TTLS. Foxpass integra-se com o seu fornecedor de identidade e serviços de diretório, incluindo Entra ID, Google Workspace, Okta e OneLogin, para aplicar políticas de acesso dinâmicas em toda a sua rede.
Integração perfeita com MDMs & diretórios
Envie certificados através do Jamf, Intune, Kandji, Addigy e outros com o endpoint SCEP do Foxpass — ou emita certificados diretamente para dispositivos BYOD com o nosso instalador de certificados. O Foxpass Cloud PKI fornece a CA que assina e gere todos os certificados emitidos, enquanto a sincronização do seu diretório na cloud mantém o acesso de utilizadores e grupos atualizado, sem configuração manual.
Aplicação da rede Zero‑Trust
Valide continuamente cada ligação. Combine identidade, confiança do dispositivo e controlos de tempo/localização para um acesso granular orientado por políticas.
Registo e monitorização prontos para auditoria
Mantenha registos detalhados de cada evento de rede. Simplifique a conformidade com trilhos de auditoria automatizados que suportam SOC 2, HIPAA e auditorias internas.
Nativo da cloud, testado por engenheiros
Sem hardware. Sem servidores locais. Sem dependência de fornecedor. Foxpass é criado por e para engenheiros, com >99,9% tempo de atividade e documentação aprofundada.
Controlo de acesso baseado na postura do dispositivo
Controle o acesso à rede com base na postura do dispositivo, incluindo quarentena opcional para dispositivos não geridos ou não conformes.
Porque é que as equipas de segurança escolhem a Foxpass
- Implementado em menos de 30 minutos
- Com a confiança de mais de 500 equipas de engenharia e TI
- >99,9% de disponibilidade com redundância global e failover
- Em conformidade com o SOC 2 Type II
- Evite executar a sua própria CA — o Cloud PKI está incluído e é totalmente gerido
- Mais económico do que alojar o seu próprio RADIUS
- Criado por engenheiros. Com o apoio de engenheiros..
- Assistência gratuita na configuração inicial para garantir uma implementação rápida e segura
Com a confiança dos líderes do setor
Certificações de conformidade
ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • Em conformidade com o RGPD • Preparado para HIPAA
Destaques de segurança
Controlo de acesso baseado na postura do dispositivo
Permita, negue ou coloque dispositivos em quarentena com base no estado de conformidade e gestão.
Controlo de acesso orientado pela identidade
Conceda acesso com base na identidade verificada do utilizador e na pertença ao grupo.
Autenticação baseada em certificados
Use autenticação baseada em certificados para eliminar palavras-passe partilhadas.
Alinhamento com Zero-Trust
Verifique continuamente cada ligação antes de conceder acesso.
Controlo de acesso à rede baseado na postura do dispositivo
Foxpass vai além das credenciais para avaliar a postura de segurança de cada dispositivo no momento da ligação. Ao utilizar sinais de conformidade do Microsoft Intune e do Entra ID durante a autenticação RADIUS, o Foxpass garante que apenas dispositivos fidedignos possam aceder à sua rede.
Permita, negue ou restrinja o acesso com base na postura do dispositivo
Isole automaticamente dispositivos não conformes ou desconhecidos
Estenda as políticas de Zero Trust em Wi-Fi e VPN sem complexidade adicional
Pronto para proteger a sua rede da forma moderna?
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