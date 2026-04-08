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Foxpass
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A man in glasses types on a laptop. Beside him, a screen shows RADIUS settings with a list of clients. Icons for Wi-Fi and a lock indicate a focus on secure wireless network configuration.

Proteja o acesso ao Wi‑Fi e à rede com autenticação RADIUS nativa da cloud

Elimine vulnerabilidades de palavras-passe e aplique acesso à rede de confiança zero em minutos com Foxpass Cloud PKI e Cloud RADIUS

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Laptop and phone accessing Wi-Fi network

Cansado de gerir servidores RADIUS locais, palavras-passe de Wi‑Fi partilhadas e acesso VPN arriscado?

Foxpass Cloud PKI e Cloud RADIUS eliminam essa complexidade. Automatize o acesso à rede com base em identidade e certificados para que apenas utilizadores verificados e dispositivos inscritos se liguem — de forma automática, segura e à escala.

  • Deixe de aprovisionar manualmente o acesso Wi‑Fi

  • Implemente o acesso de privilégio mínimo em todos os pontos de entrada da rede

  • Revogue instantaneamente o acesso de utilizadores desvinculados ou de dispositivos comprometidos.


Key Benefits

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    Autenticação sem palavra-passe, baseada em certificado

    Utilize certificados X.509 e EAP-TLS para permitir um acesso à rede seguro, sem fricção e sem palavra-passe. Foxpass Cloud PKI atua como a sua autoridade de certificação na cloud, enquanto o seu MDM gere a implementação e renovação de certificados. Foxpass Cloud RADIUS impõe a validação de certificados em cada tentativa de ligação — eliminando os riscos de credenciais partilhadas ou roubadas.

  • Secure remote access management icon

    Controlo de acesso baseado na identidade

    Controle o acesso com base na identidade do utilizador verificada, na pertença ao grupo ou na função, utilizando EAP‑TTLS. Foxpass integra-se com o seu fornecedor de identidade e serviços de diretório, incluindo Entra ID, Google Workspace, Okta e OneLogin, para aplicar políticas de acesso dinâmicas em toda a sua rede.

  • Workflow / connected icon

    Integração perfeita com MDMs & diretórios

    Envie certificados através do Jamf, Intune, Kandji, Addigy e outros com o endpoint SCEP do Foxpass — ou emita certificados diretamente para dispositivos BYOD com o nosso instalador de certificados. O Foxpass Cloud PKI fornece a CA que assina e gere todos os certificados emitidos, enquanto a sincronização do seu diretório na cloud mantém o acesso de utilizadores e grupos atualizado, sem configuração manual.

  • Security lock icon

    Aplicação da rede Zero‑Trust

    Valide continuamente cada ligação. Combine identidade, confiança do dispositivo e controlos de tempo/localização para um acesso granular orientado por políticas.

  • Custom branding icon

    Registo e monitorização prontos para auditoria

    Mantenha registos detalhados de cada evento de rede. Simplifique a conformidade com trilhos de auditoria automatizados que suportam SOC 2, HIPAA e auditorias internas.

  • Secure infrastructure icon

    Nativo da cloud, testado por engenheiros

    Sem hardware. Sem servidores locais. Sem dependência de fornecedor. Foxpass é criado por e para engenheiros, com >99,9% tempo de atividade e documentação aprofundada.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    Controlo de acesso baseado na postura do dispositivo

    Controle o acesso à rede com base na postura do dispositivo, incluindo quarentena opcional para dispositivos não geridos ou não conformes.

Um diagrama circular sobre um fundo azul mostra integração perfeita entre provedores de Wi-Fi/NAC, IdP, VPN e MDM/EMM, com logotipos como Meraki, Okta, Google Workspace, Microsoft, Cisco, Palo Alto e outros.


Porque é que as equipas de segurança escolhem a Foxpass

  • Implementado em menos de 30 minutos
  • Com a confiança de mais de 500 equipas de engenharia e TI
  • >99,9% de disponibilidade com redundância global e failover
  • Em conformidade com o SOC 2 Type II
  • Evite executar a sua própria CA — o Cloud PKI está incluído e é totalmente gerido
  • Mais económico do que alojar o seu próprio RADIUS
  • Criado por engenheiros. Com o apoio de engenheiros..
  • Assistência gratuita na configuração inicial para garantir uma implementação rápida e segura

Com a confiança dos líderes do setor

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

Certificações de conformidade

ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • Em conformidade com o RGPD • Preparado para HIPAA

Saiba mais sobre a conformidade da Foxpass


Screenshot showing web interface with LDAP and RADIUS logs, and a pop-up window titled Temporary user access listing usernames, expiry dates, and buttons to add or revoke user access.

Destaques de segurança

  • Controlo de acesso baseado na postura do dispositivo
    Permita, negue ou coloque dispositivos em quarentena com base no estado de conformidade e gestão.

  • Controlo de acesso orientado pela identidade
    Conceda acesso com base na identidade verificada do utilizador e na pertença ao grupo.

  • Autenticação baseada em certificados
    Use autenticação baseada em certificados para eliminar palavras-passe partilhadas.

  • Alinhamento com Zero-Trust
    Verifique continuamente cada ligação antes de conceder acesso.


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

Controlo de acesso à rede baseado na postura do dispositivo

Foxpass vai além das credenciais para avaliar a postura de segurança de cada dispositivo no momento da ligação. Ao utilizar sinais de conformidade do Microsoft Intune e do Entra ID durante a autenticação RADIUS, o Foxpass garante que apenas dispositivos fidedignos possam aceder à sua rede.

  • Permita, negue ou restrinja o acesso com base na postura do dispositivo

  • Isole automaticamente dispositivos não conformes ou desconhecidos

  • Estenda as políticas de Zero Trust em Wi-Fi e VPN sem complexidade adicional


Pronto para proteger a sua rede da forma moderna?

Inicie a avaliação gratuita de 30 dias e veja como o Foxpass oferece acesso seguro à rede com zero trust, sem as complicações do RADIUS tradicional.

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