Cobrança mensal disponível para o Splashtop Remote Support

A gestão de endpoints raramente é uma necessidade fixa e pontual. O número de dispositivos muda, as equipas crescem, surgem novas prioridades de segurança e as equipas de TI precisam frequentemente de uma forma prática de melhorar a aplicação de patches, a monitorização e a automação sem ficarem presas a mais software do que estão preparadas para usar.
Splashtop AEM dá às equipas de TI uma forma flexível de gerir endpoints, com faturação mensal disponível. Isto significa que as equipas podem começar pelos dispositivos que precisam de gerir agora, avaliar como a automatização de endpoints se enquadra no seu fluxo de trabalho e escalar quando estiverem prontas.
Para organizações com necessidades de gestão de endpoints mais previsíveis, a faturação anual também está disponível e permite poupar 16% em comparação com a faturação mensal. Isto dá às equipas a opção de começar com flexibilidade ou de assumir um compromisso anual quando estiverem prontas para padronizar o Splashtop AEM em todo o seu ambiente.
Porque é importante uma faturação flexível para a gestão de endpoints
As necessidades de gestão de endpoints nem sempre são previsíveis. Uma equipa pode precisar de gerir mais dispositivos após novas contratações, a abertura de um novo escritório, a integração de um cliente ou um projeto de curto prazo. As prioridades de segurança também podem mudar rapidamente quando um novo requisito de aplicação de patches, um pedido de auditoria ou uma vulnerabilidade de software cria urgência.
A faturação flexível dá às equipas de TI mais controlo sobre a forma como começam e escalam. Em vez de se comprometerem com uma implementação maior de gestão de endpoints antes de o plano estar totalmente definido, as equipas podem começar pelos endpoints que precisam de atenção agora e expandir à medida que as necessidades se tornam mais claras.
Para as equipas que já sabem que o Splashtop AEM fará parte da sua estratégia de gestão de endpoints a longo prazo, a faturação anual oferece um custo total mais baixo. A faturação anual permite poupar 16% em comparação com a faturação mensal, tornando-se a melhor opção para organizações com um número estável de endpoints e um plano de implementação claro.
O que o Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a gerir
O Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a melhorar a visibilidade dos endpoints, automatizar a manutenção de rotina e responder mais rapidamente quando os dispositivos precisam de atenção. Em vez de depender de verificações manuais ou de ferramentas desconectadas, as equipas podem gerir os principais fluxos de trabalho dos endpoints a partir da consola Splashtop.
Com Splashtop AEM, as equipas de TI podem:
Automatize a gestão de patches do sistema operativo e de terceiros
Monitorize o estado de saúde dos endpoints e o estado dos dispositivos
Ver inventário de hardware e software
Identificar vulnerabilidades com informações de CVE
Priorize as atualizações com base no risco dos endpoints
Configure alertas para problemas importantes do sistema
Use a remediação automatizada para resolver problemas comuns
Execute scripts e tarefas em vários endpoints
Aplique controlos baseados em políticas para uma gestão de dispositivos mais consistente
Isto dá às equipas uma forma mais prática de antecipar problemas nos endpoints, reduzir trabalho repetitivo e manter os dispositivos em melhores condições em ambientes distribuídos.
Quando a faturação mensal faz sentido
A faturação mensal é uma boa opção quando precisa de flexibilidade na gestão de endpoints antes de se comprometer com um plano de mais longo prazo. Dá à sua equipa margem para começar em menor escala, validar os fluxos de trabalho e ajustar à medida que o ambiente muda.
A faturação mensal pode fazer sentido se:
Está a começar com um pequeno grupo de endpoints antes de expandir
O número de dispositivos geridos muda com frequência
Está a integrar um novo cliente, departamento ou localização
Quer testar primeiro os fluxos de trabalho de aplicação de patches e automação
Precisa já de melhor visibilidade dos endpoints, ao mesmo tempo que continua a planear o seu conjunto de ferramentas a longo prazo
Gere necessidades sazonais, temporárias ou baseadas em projetos para endpoints
Isto faz da faturação mensal uma opção prática para equipas que precisam de avançar rapidamente, mas que ainda querem manter o controlo sobre a forma como expandem o Splashtop AEM nos seus dispositivos.
Comece a usar o Splashtop AEM
As necessidades de gestão de endpoints podem mudar, e a faturação deve oferecer flexibilidade suficiente para gerir essa mudança. Com o Splashtop AEM, pode escolher a faturação mensal quando quiser começar em pequeno, testar fluxos de trabalho ou dar suporte a contagens variáveis de endpoints.
Quando a equipa estiver pronta para uma implementação de mais longo prazo, a faturação anual ajuda a reduzir o custo total, permitindo poupar 16% em comparação com a faturação mensal.
Inicie a avaliação gratuita do Splashtop AEM e escolha a opção de faturação que melhor se adapta às suas necessidades de gestão de endpoints.