Cobrança mensal disponível para o Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support — a solução ideal para MSPs que desejam controlar, monitorar e gerenciar computadores remotamente de qualquer lugar, agora oferece uma opção de assinatura mensal além da cobrança anual.

Splashtop Remote Support é faturado pelo número de computadores não assistidos (endpoints) que queres aceder, apoiar e gerir remotamente. O plano de faturação mensal começa €43.90 no/mês para 25 computadores. O plano anual começa €37 no/mês para 25 computadores, poupar-te 15% se escolheres a opção anual.

Ambas as opções de cobrança do Splashtop Remote Support oferecem aos MSPs o melhor valor para uma solução de suporte remoto rápida, confiável e segura com recursos de acesso remoto, monitoramento e gerenciamento. O Splashtop Remote Support inclui técnicos ilimitados, sessões simultâneas e dispositivos remotos. Saiba mais sobre o Splashtop Remote Support e experimente uma avaliação gratuita agora mesmo.

Por que estamos oferecendo a possibilidade de cobrança mensal do Splashtop Remote Support?

O modelo de negócios MSP se baseia na receita recorrente dos clientes. Muitos MSPs cobram seus clientes mensalmente.

Isto significa que a receita ou situação de um MSP pode mudar de mês para mês. Um cliente pode, de repente, sair de repente, resultando na perda de receitas, tornando difícil para um MSP continuar a pagar por todas as ferramentas de que necessita. Ou um MSP pode de repente ter de gerir mais endpoints, o que significa que eles vão querer ter a certeza que o seu software de suporte remoto pode facilmente escalar.

A opção mensal do Splashtop Remote Support oferece aos MSPs a flexibilidade de que eles precisam para enfrentar esses desafios de forma rápida e fácil.

Porque é que o Splashtop Remote Support é a melhor solução para os MSPs?

O Splashtop Remote Support foi criado especificamente para o caso de uso do MSP com o feedback do nosso Conselho MSP. A Splashtop é a melhor solução para MSPs porque:

O Splashtop oferece que são rápidos e fiáveis

Os técnicos podem acessar endpoints remotamente usando qualquer dispositivo, usufruindo da flexibilidade de trabalhar em casa ou em movimento, até mesmo com dispositivos pessoais

Os técnicos podem trabalhar de forma eficiente com recursos em sessão, incluindo transferência de arquivos arrasta e solta, bate-papo, reinicialização remota e muito mais

Os MSPs também serão capazes de com funcionalidades úteis, incluindo alertas configuráveis, gestão de actualizações, comando remoto, acções 1-para-muitas acções, inventário do sistema, registos de eventos e muito mais

A segurança é a prioridade de Splashtop

Os MSPs podem possibilitar que os clientes acessem remotamente seus próprios computadores para trabalhar remotamente, abrindo fluxos de receita adicionais para MSPs

Saiba mais sobre o Splashtop Remote Support ou experimente gratuitamente agora!

