Quando procuras a solução de acesso remoto perfeita para o teu negócio, as opções podem ser esmagadoras. Precisamos encontrar uma solução de alto desempenho, escalável e segura, que seja compatível com todos os dispositivos e sistemas operativos da tua organização. Então, por que escolher Splashtop em vez dos concorrentes?
O Splashtop é projetado para permitir que empresas de todos os tamanhos trabalhem em qualquer lugar sem problemas, com funcionalidades robustas e segurança avançada para um trabalho remoto eficaz, eficiente e seguro. Por isso, vamos ver o que faz o Splashtop destacar-se, quais são os benefícios que oferece em relação a outros softwares de acesso remoto, e o que os utilizadores reais têm a dizer.
Riscos Ocultos e Armadilhas em Outras Soluções de Acesso Remoto
Primeiro, devemos examinar os vários desafios que as empresas enfrentam ao usar soluções de acesso e suporte remoto. Observando as avaliações de soluções como AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn e mais, podemos ver vários problemas comuns que muitos podem enfrentar, incluindo:
1. Problemas de Desempenho
Um dos aspetos mais importantes de qualquer plataforma de acesso remoto é o seu desempenho, mas muitas empresas enfrentam atrasos devido a problemas de desempenho. Se uma solução não tem a velocidade e fiabilidade para se conectar a dispositivos remotos, os utilizadores enfrentarão interrupções constantes quando as suas conexões falham no meio de um projeto.
Por exemplo, uma avaliação do AnyDesk afirma, "é tão imprevisível se vai funcionar normalmente ou se vai agir como melaço. Torna difícil trabalhar sem ficar com vontade de gritar." Esses tipos de problemas de desempenho podem levar a quedas significativas na produtividade e satisfação dos funcionários numa empresa, custando mais tempo do que poupa.
2. Questões de Segurança
A cibersegurança é de vital importância para qualquer organização, e muitas empresas têm requisitos específicos de compliance de TI, como PCI DSS, RGPD e compliance com HIPAA. Falhar em cumprir esses requisitos coloca os dados e as redes da empresa em risco, gera grandes multas e resulta numa perda de confiança dos clientes. Pesquisa mostra que instruções do sistema são o tipo mais comum de violação de dados, representando 36% de todos os incidentes, portanto, as empresas estão em risco sem recursos fortes de segurança em vigor.
TeamViewer, por exemplo, enfrentou vários riscos de segurança ao longo dos anos, como um ataque cibernético do APT29 em 2024 e a vulnerabilidade CVE-2020-13699 em 2020. Durante esses incidentes, as organizações que confiavam na segurança do software sem tomarem medidas adicionais estavam em risco de significativas violações de dados.
3. Problemas de Compatibilidade
Uma boa solução de acesso remoto deve funcionar em todos os teus dispositivos e sistemas operativos; se não conseguir ligar-se a ou de um determinado dispositivo, torna-se significativamente menos útil. No entanto, as empresas reportam frequentemente problemas de compatibilidade com as suas ferramentas de acesso remoto. Isto significa que os seus funcionários não conseguem usar o software para ligar-se a ou de determinados dispositivos, limitando severamente a sua capacidade de trabalhar de qualquer lugar.
Por exemplo, algumas críticas ao BeyondTrust mencionaram preocupações de compatibilidade, como o facto de “funcionar horrivelmente com Citrix, VMWare, RDS Gateway, e praticamente qualquer software de virtualização.”
4. Flexibilidade Limitada
O crescimento e a mudança são constantes nos negócios, e as empresas precisam de soluções que possam acompanhá-los. Plataformas inflexíveis que não têm escalabilidade e adaptabilidade podem ser prejudiciais, pois podem criar novos obstáculos que atrasam o crescimento e a produtividade. Encontrar uma solução flexível e escalável é essencial para manter o trabalho remoto eficiente.
5. Custos Elevados
Nenhum negócio tem um orçamento ilimitado, por isso os decisores precisam considerar os custos com cuidado. Mesmo que uma solução pareça acessível à primeira vista, extras e custos escondidos podem levar as empresas a exceder os seus orçamentos. É importante encontrar uma solução que liste os seus preços de forma clara, sem taxas ocultas ou necessidade de adicionais caros, bem como um preço consistente e previsível.
Por exemplo, uma avaliação para o LogMeIn afirma, “O custo por si só devia afastá-lo deste produto… O modelo de preços do LogMeIn é predatório e injusto, para dizer o mínimo.” Da mesma forma, algumas avaliações para o AnyDesk levantam preocupações sobre como os utilizadores são forçados a pagar por um ano completo, mesmo que tentem cancelar bem antes da data de renovação.
As Funcionalidades Críticas de uma Solução de Acesso Remoto de Primeiro Nível
Dadas as dificuldades e riscos, o que devem as empresas procurar ao selecionar uma solução de acesso remoto? Saber quais funcionalidades são indispensáveis pode ajudar os decisores a identificar as melhores opções para o seu negócio e garantir que escolhem uma plataforma com tudo o que precisam, por isso, tenha isso em mente:
Facilidade de uso: Uma solução excessivamente complexa confundirá os funcionários e desacelerará o trabalho. É essencial encontrar um software amigável que permita um acesso remoto rápido e fácil, permitindo que os funcionários se conectem com um único clique e trabalhem nos seus dispositivos preferidos sem precisar navegar por configurações complexas.
Compatibilidade entre plataformas: Se a sua solução de acesso remoto não funcionar em várias plataformas e sistemas operativos, muitos funcionários não poderão conectar-se aos seus dispositivos de trabalho. A compatibilidade entre plataformas é essencial para que os funcionários possam trabalhar independentemente de usarem um Mac, PC, dispositivo Android, desktop virtual ou qualquer outra plataforma.
Segurança: Cibersegurança robusta e fiável é vital para manter dispositivos, utilizadores e dados seguros. Além disso, as empresas devem assegurar que cumprem os seus requisitos específicos de conformidade e regulamentos; por exemplo, organizações de saúde quererão garantir que utilizam software de acesso remoto compatível com HIPAA. Procure por funcionalidades de segurança como autenticação multi-fator, controlo de acesso baseado em função, e gestão de acesso privilegiado para garantir que contas e dispositivos estão seguros.
Escalabilidade: Precisas de uma plataforma que acompanhe o teu crescimento. Adicionar novos utilizadores e dispositivos deve ser um processo simples e indolor, por isso encontrar uma solução escalável é fundamental.
Suporte ao cliente: Se os funcionários encontrarem um problema técnico ou precisarem de ajuda, devem ser capazes de conectar-se rapidamente com um agente de suporte experiente que possa ajudar a resolver os problemas. Ao analisar os fornecedores, veja as suas avaliações e quem oferece suporte ao cliente confiável, amigável e 24/7 para garantir que os seus funcionários nunca ficam à espera de assistência.
As 5 Principais Razões para Escolher o Splashtop sobre Outras Soluções de Acesso Remoto
Existem muitas soluções de acesso remoto poderosas e eficientes no mercado, mas se está à procura de uma solução excelente que seja fácil de usar, segura, escalável e que pode capacitar até mesmo as maiores empresas a apoiar uma força de trabalho remota, o Splashtop é a escolha certa.
Então, por que empresas de todos os tamanhos escolhem Splashtop para as suas necessidades de acesso remoto? Há várias razões, incluindo:
1. Conectividade Multiplataforma Sem Falhas
Splashtop foi concebido para funcionar numa grande variedade de plataformas e sistemas operativos, incluindo iOS, macOS, Android, Windows, Linux, Chromebook e desktops virtuais. Isso permite que os funcionários usem os seus dispositivos favoritos enquanto trabalham remotamente e se conectem facilmente aos seus computadores de trabalho, para que possam aceder aos seus projetos, programas e ferramentas, independentemente do tipo de dispositivo.
2. Acesso Remoto de Alta Performance
O acesso remoto do Splashtop é projetado para ser rápido, eficiente e de alto desempenho. Ele possui streaming em 4K até 60fps e streaming iMac Pro Retina 5K com baixa latência, cor 4:4:4 e áudio de alta fidelidade que tornam cada sessão remota cristalina e perfeita.
3. Medidas de Segurança Robustas
Splashtop é desenvolvido com segurança e privacidade em mente, e inclui uma ampla gama de funcionalidades de segurança avançadas desenhadas para manter dispositivos e dados seguros. Isso inclui autenticação multi-fator, segurança de senha em múltiplos níveis, bloqueio automático de ecrã, e mais. Splashtop também não processa, armazena ou acede a dados, e todas as sessões são protegidas com encriptação de ponta a ponta.
Isto torna o Splashtop compatível com uma ampla gama de normas da indústria e do governo, incluindo ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, e mais.
4. Ferramentas de Produtividade Completas
Uma boa solução de acesso remoto faz mais do que apenas conectar um computador a outro. As ferramentas de produtividade do Splashtop são projetadas para tornar o trabalho remoto eficiente e fácil, incluindo suporte multi-monitor, impressão remota, transferência de arquivos, reinicialização remota, redirecionamento de dispositivos USB, e mais.
5. Soluções Flexíveis e Escaláveis
Splashtop é uma solução incrivelmente escalável que pode atender às necessidades de empresas de todos os tamanhos. Adicionar novos dispositivos é rápido e simples, e o Splashtop oferece vários planos que o tornam acessível para qualquer empresa. Splashtop Enterprise oferece licenciamento e preços personalizáveis, para que possa corresponder ao tamanho e aos requisitos da sua organização.
Como as Soluções Remotas Splashtop Estão a Transformar as Operações Empresariais: Feedback Real dos Utilizadores
Nem é preciso dizer que um artigo no site da Splashtop elogiaria a Splashtop. No entanto, não precisa de acreditar apenas na nossa palavra. Em vez disso, pode ver o que os clientes reais da Splashtop têm a dizer - o bom (do qual há muito), o mau (muito pouco) e tudo o resto.
No G2, o Splashtop tem 4.8/5 estrelas. Os utilizadores elogiam o Splashtop por seu “serviço confiável e ótimo suporte ao cliente” e chamam-no de “o melhor software de controle remoto que já usei,” já que “permite [a eles] uma grande liberdade para realizar o trabalho que [eles] precisam fazer sem precisar viajar.”
Os utilizadores no Capterra estão igualmente entusiasmados, dando ao Splashtop 4,7/5 estrelas. Um utilizador afirma: “Depois de tentar todas as outras ferramentas RMM, o Splashtop parece uma lufada de ar fresco. O seu design leve oferece conexões estáveis.” Outro cliente, que mudou do TeamViewer devido ao custo e limitações, proclama: “Splashtop é um programa raro que realmente faz o que promete… Nunca tive uma situação em que se recusou a me deixar controlar tudo, desde instalações de programas até a edição do registo.”
Os analistas do TrustRadius ecoam o sentimento, dando ao Splashtop uma pontuação de 8.8/10. Os utilizadores lá dizem que o Splashtop é um “software incrivelmente simples e leve para acesso remoto”, com um afirmando que o Splashtop “excedeu as nossas expectativas em termos de facilidade de uso, capacidade e fiabilidade.”
Não importa onde olhe, uma coisa é clara: os clientes do Splashtop adoram a facilidade de uso, capacidades, fiabilidade e segurança do Splashtop.
Desdobre Rápido, Gerencie Centralmente e Conecte-se com Segurança a partir de Qualquer Dispositivo: Splashtop Remote Access
Pode ser desafiador comparar cada uma das soluções de acesso remoto no mercado, mas quando você examina as opções, Splashtop destaca-se como uma ótima escolha. Splashtop facilita que todos trabalhem de qualquer lugar, desde pequenas e médias empresas em crescimento até grandes empresas, com acesso completo a todos os seus computadores de trabalho, programas e projetos.
Com o Splashtop, está a obter acesso remoto seguro e de alto desempenho com uma ampla gama de funcionalidades, incluindo acesso assistido e não assistido, controles avançados de sessão remota, integrações, insights de vulnerabilidades, e mais. As suas opções de licenciamento flexíveis ajudam a garantir que pode atender às necessidades da sua organização e pode escalar para acompanhar o seu crescimento.
Queres experimentar a Splashtop por ti mesmo? Podes começar hoje com um teste gratuito: