O acesso remoto e o suporte remoto da Splashtop te ajudam a manter-se em conformidade com a HIPAA. Saiba mais sobre ele e experimente a versão de testes gratuitamente.

Se você está procurando por um software de desktop remoto que o ajude a manter-e a conformidade com a HIPAA, a sua procura chegou ao fim.

Se a sua empresa faz parte do setor de saúde dos EUA, você sabe que deve cumprir os regulamentos federais da HIPAA em relação às informações confidenciais e privadas dos seus pacientes. Isso significa que todos os aspectos do armazenamento, recuperação e acesso de dados precisam estar seguros. Se você precisar de acesso remoto, irá precisa usar uma ferramenta de área de desktop remoto que garanta a sua conformidade com a HIPAA.

Como a Splashtop o mantém em conformidade com a HIPAA

Uma das formas pelas quais a segurança do Splashtop se alinha com os regulamentos HIPAA é que o Splashtop não processa, armazena, ou acede a qualquer um dos teus dados. Splashtop não armazena os fluxos de captura de ecrã codificados transmitidos. São apenas transmitidos e utilizam TLS end-to-end com encriptação AES-256 bit.

Para uma segurança maior ainda, as senhas de usuário são criptografadas e armazenadas com segurança, e todas as sessões são registradas com carimbos de data/hora e informações de usuário, dispositivo e sessão. A autenticação de dispositivo está habilitada por padrão e há a opção de ativar a autenticação de 2 fatores.

Para manter os teus dados seguros a cada passo do caminho, os módulos de segurança Splashtop monitorizam e assinalam actividades suspeitas em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O Ambiente de Trabalho Remoto Aumenta a Produtividade e a Experiência do Paciente

Conexões seguras de desktop remoto permitem que hospitais e outros prestadores de serviços de saúde aumentem a sua produtividade e melhorem a experiência do paciente. Médicos, enfermeiros e administradores podem ter a liberdade de acessar e inserir dados independente de onde eles estiverem.

Com a Splashtop, você poderá acessar remotamente qualquer computador Windows, Mac ou Linux usando qualquer outro computador, tablet ou dispositivo móvel. Isso te dá a liberdade de usar um dispositivo móvel, como um iPad, para se conectar a outro computador que armazena registros de pacientes, imagens e outros arquivos essenciais. Esteja você em uma sala de pacientes ou cumprindo funções administrativas em casa, você terá a experiência de estar sentado bem em frente ao seu computador hospitalar.

Ajuda a cumprir as diretrizes da HIPAA

Quando usado correctamente e como parte de um plano geral de conformidade HIPAA, o software Splashtop para o ambiente de trabalho remoto pode ajudar a cumprir as directrizes HIPAA relativas ao acesso remoto à informação sobre cuidados de saúde. Isso porque Splashtop está focado na privacidade e segurança dos teus dados.

