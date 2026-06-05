Splashtop Notícias e Actualizações - Novembro 2018

Notícias e Atualizações da Splashtop
Novembro de 2018
As últimas notícias e dicas sobre o desktop remoto Splashtop, negócios, suporte remoto, espelhamento de tela para TI, negócios, pessoal e educação.
Splashtop Remote Access
Experimente gratuitamente! Não é necessário cartão de crédito
Como usar a funcionalidade 'Partilhar o Meu Ambiente de Trabalho'.
Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support para TI e MSPs
Classroom e Educação
Controle o seu computador usando um tablet e anote sobre a sua tela. Ensine em qualquer lugar da sala de aula.
Dicas para criar um ambiente educativo mais interativo e envolvente
Soluções de acesso remoto Splashtop para equipes de TI e suporte que atuam em ambientes escolares
Splashtop Personal
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Os 10 principais motivos para atualizar o Splashtop Personal para o Business
Mirroring360 - Screen Mirroring & Partilhar
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