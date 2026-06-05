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Splashtop News

Splashtop Notícias e Actualizações - Novembro 2018

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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Notícias e Atualizações da Splashtop

Novembro de 2018

As últimas notícias e dicas sobre o desktop remoto Splashtop, negócios, suporte remoto, espelhamento de tela para TI, negócios, pessoal e educação.

Business Remote Access Icon

Splashtop Remote Access 

Splashtop Remote Support

A purple square icon with rounded corners features a white abstract, droplet-like shape in the center, resembling a splash or stylized S against a radial gradient background.

Splashtop Remote Support para TI e MSPs

Splashtop Classroom Icon

Classroom e Educação

Splashtop Personal Icon

Splashtop Personal

Mirroring360 Pro Icon

Mirroring360 - Screen Mirroring & Partilhar

Banner for Splashtop remote computer access, featuring the text “Remote Computer Access for Business and IT,” a blue logo, “Access from Anywhere. Best Value. 20 million users,” and a green button labeled “FREE TRIAL.”.

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