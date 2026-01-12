Em 2026, a cibersegurança como a conhecemos mudará para sempre. Por mais dramático que isso pareça, tem mudado todos os anos, à medida que tanto a tecnologia utilizada pelos cibercriminosos como a cibersegurança têm evoluído. No entanto, com a aceleração dos ciberataques impulsionados por IA, as superfícies de ataque ampliadas devido ao trabalho remoto e híbrido, e a crescente pressão regulatória, 2026 promete ser um ano como nenhum outro.
Em 2025, o custo médio de uma violação de dados ultrapassou os 4 milhões de dólares, com erro humano (incluindo credenciais roubadas e ataques de phishing) representando a maioria das violações. O uso de IA em cibersegurança ajudou a reduzir os custos de violação e a detectar ataques mais rapidamente, mas, ao mesmo tempo, 20% das violações agora envolvem IA.
Tendências como estas estabeleceram o palco para o que está por vir no próximo ano, então a melhor maneira de as empresas se prepararem é entenderem o que vem aí. Com isso em mente, compilámos os 10 principais riscos de segurança IT a ter em conta em 2026, para que possa começar o novo ano preparado.
1. Phishing e Engenharia Social impulsionados por IA
O crescimento explosivo da IA tem sido tanto uma bênção quanto uma maldição para as empresas. Enquanto as organizações têm encontrado maneiras de utilizar a IA para melhorar seus fluxos de trabalho, os cibercriminosos também o têm feito. A IA generativa e agentic tornou mais fácil para os atacantes fazerem com que a personificação, spear phishing e compromissos de emails empresariais sejam quase indistinguíveis, levando a mais ataques e maior eficácia.
Em 2026, é provável que vejamos esses ataques crescerem ainda mais, à medida que a IA multimodal e a automação permitem ataques direcionados em escala. Com a tecnologia de clonagem de voz, os atacantes podem replicar a voz de um CEO e usá-la para realizar ataques direcionados.
Então, qual é a solução? Uma combinação de tecnologia e formação pode ajudar a melhorar as defesas de uma empresa contra estes ciberataques. Usar ferramentas de verificação como autenticação multifator e verificação de identidade pode ajudar a manter os atacantes afastados. Ainda assim, os funcionários também devem ser treinados sobre como prevenir phishing, reconhecer sinais de alerta e usar as melhores práticas de deteção baseada no comportamento.
2. Malware Automatizado e Exploits em Tempo Real
A automação está a aumentar a velocidade com que podemos identificar e enfrentar ameaças cibernéticas, mas também está a acelerar os ataques. Com a automação, os cibercriminosos podem descobrir vulnerabilidades, gerar exploits e implantar malware mais rápido do que nunca.
A janela de exploração para uma vulnerabilidade zero-day costumava ser de semanas. Agora, é uma questão de horas. Se as empresas não conseguirem corrigir as suas vulnerabilidades rapidamente, serão, sem dúvida, exploradas em breve.
A resposta às ameaças automatizadas são as defesas automatizadas. Soluções de correção em tempo real, Detecção e Resposta de Endpoint (EDR), e visibilidade de inteligência de ameaças podem ajudar a combater estas ameaças crescentes. Por exemplo, Splashtop AEM suporta correções em tempo real e acionadas por eventos que implantam atualizações imediatamente quando as políticas são ativadas, reduzindo significativamente os atrasos nas correções em comparação com ferramentas agendadas.
3. Ataques de Identidade e Acesso
As nossas identidades nunca estão tão seguras como gostaríamos de pensar, especialmente com o aumento das taxas de roubo de credenciais, sequestro de sessões e criação de identidades sintéticas. Mesmo a autenticação multifator pode ser superada por ataques de fadiga de MFA, em que os atacantes bombardeiam os utilizadores com pedidos de autenticação até que um seja aprovado.
Como resultado, a proteção de identidade e a autenticação serão questões chave de segurança em 2026. As empresas devem investir em segurança de confiança zero, controlos de acesso privilegiado fortes e ferramentas de autenticação resistentes ao phishing para proteger as contas e manter as redes seguras quando uma conta é comprometida.
4. Exposição à Cloud e API
A tecnologia cloud tem sido uma parte significativa do trabalho remoto e híbrido e tem impulsionado a produtividade em empresas de todos os tamanhos. No entanto, a rápida expansão de ambientes multi-cloud e arquiteturas orientadas por API também introduziu o risco de configurações incorretas e desvio de privilégios, que podem representar riscos de segurança próprios.
Em 2026, podemos esperar ver mais ataques que procuram APIs expostas e configurações fracas de Gestão de Identidade e Acesso (IAM), para depois explorá-las e infiltrar-se numa rede.
As empresas devem defender-se contra estes ataques, impondo configurações rigorosas de IAM e investindo na gestão de postura. Auditorias regulares de configuração também serão essenciais para identificar pontos fracos e resolvê-los antes que os atacantes possam agir.
5. Vulnerabilidades na Cadeia de Abastecimento e de Terceiros
Ataques a fornecedores, ferramentas Software-as-a-Service (SaaS), repositórios de software e provedores de serviços não são novidade. São ameaças conhecidas com as quais as empresas têm que se defender diariamente. No entanto, em 2026, o risco continuará a crescer.
À medida que o reconhecimento orientado por IA cresce, as cadeias de dependência mais amplas e a exploração mais rápida de componentes a montante, cadeias de abastecimento e terceiros tornar-se-ão maiores alvos e riscos. Se a tecnologia de um fornecedor for comprometida, pode ser usada para atacar inúmeros clientes, colocando todos em risco.
As organizações devem focar-se na pontuação de risco do fornecedor para garantir que estão a trabalhar com um fornecedor seguro e com políticas de segurança robustas. Uma Lista de Materiais de Software transparente (SBOM) também ajudará com a segurança, e as empresas devem investir em ferramentas de distribuição de software monitorizadas para gerir melhor a implementação de software em suas redes.
6. Reinvenção do Ransomware
O ransomware está a aumentar, impulsionado por estratégias de segmentação e táticas de extorsão tripla comandadas por IA, em que os criminosos não só roubam e encriptam os dados da vítima, mas também ameaçam terceiros associados e potencialmente divulgam os dados roubados. Infelizmente, isso continuará, com ataques focando não só no roubo de dados, mas também em causar paragens operacionais.
As empresas podem defender-se contra ransomware mitigando o seu impacto. Isto inclui a criação de cópias de segurança offline, a segmentação de dados, a implementação de controlos de acesso de utilizador fortes e, claro, a atualização rápida de vulnerabilidades antes que possam ser exploradas.
7. Vulnerabilidades de IoT, Edge e Dispositivos Remotos
Internet das Coisas, dispositivos de borda e outros dispositivos remotos são ferramentas poderosas para o trabalho híbrido, mas também apresentam novas vias para ataques. O crescimento de dispositivos não geridos cria novas oportunidades para atacantes, especialmente quando conseguem explorar firmware fraco, sistemas operativos desatualizados e acesso remoto inseguro.
As empresas podem gerir estas vulnerabilidades investindo em ferramentas como a automação de patch para manter os endpoints remotos atualizados e a descoberta de ativos para evitar esquecer qualquer dispositivo. O acesso à rede de confiança zero também é uma característica útil de segurança, uma vez que garante que apenas utilizadores autorizados e autenticados possam aceder à rede, mesmo que um endpoint remoto seja comprometido.
8. Risco Interno e Erro Humano
Ameaças internas são muitas vezes os riscos mais significativos para as empresas. Essas ameaças não vêm necessariamente de funcionários descontentes com intenções maliciosas; podem simplesmente ser o resultado de erro humano por equipas sobrecarregadas.
À medida que as forças de trabalho crescem, também crescem os riscos. Grandes forças de trabalho híbridas com múltiplas ferramentas para gerir aumentam o risco de má configuração ou má gestão de dados sensíveis, levando a vulnerabilidades ou fugas internas.
As empresas podem investir numa variedade de ferramentas para se defenderem contra estas ameaças. Implementar gestão de acesso privilegiado (PAM) e acesso de menor privilégio ajuda a garantir que contas comprometidas tenham acesso limitado a dados e à rede da empresa. Ao mesmo tempo, ferramentas de monitorização de sessões podem identificar qualquer comportamento perigoso ou suspeito.
Usar uma solução com governança robusta de acesso remoto também contribui bastante para garantir que as redes e os dados permanecem seguros, mesmo face a erros humanos.
9. Sistemas Legados e Atrasos em Patches
Manter os sistemas corrigidos e totalmente atualizados é uma prática essencial de cibersegurança e geralmente é necessário para conformidade de TI. No entanto, muitas organizações ainda usam sistemas legados que não podem ser atualizados rapidamente, ou mesmo de forma alguma.
Dado o aumento da criação automatizada de exploits, ciclos de correção lentos e terminais desatualizados podem tornar-se passivos significativos. Se um dispositivo, aplicativo ou sistema operacional ficar sem patch por muito tempo, torna-se um ponto de entrada fácil para atacantes, especialmente se explorarem uma vulnerabilidade de dia-zero.
Nesse sentido, as empresas vão querer usar automação de patches em tempo real e uma remediação rápida de vulnerabilidades, como a gestão automatizada de patches do Splashtop AEM. Ter ferramentas para detectar ameaças, isolar dispositivos infectados e resolver vulnerabilidades sob demanda ajudará a manter os dispositivos seguros e atualizados antes que possam ser explorados.
10. Lacunas de Privacidade de Dados e Conformidade
Novas regulamentações globais entrarão em vigor em 2026, o que aumentará tanto a aplicação da privacidade dos dados quanto as penalidades por não conformidade. As empresas com trilhas de auditoria inadequadas, endpoints não geridos ou fraca supervisão do acesso remoto estarão em risco de não cumprir os requisitos de conformidade, resultando em penalidades significativas.
Claro, as penalidades em si não são a pior parte. Estas regulamentações são necessárias para garantir a cibersegurança, e se uma empresa não cumprir com os seus requisitos, corre o risco de incorrer em perdas adicionais na sequência de um ciberataque.
As empresas precisarão investir em registos robustos e relatórios de conformidade de dispositivos, bem como em fluxos de trabalho de acesso seguro, para garantir que as suas redes estão seguras e adequadamente monitorizadas. Isso ajudará a melhorar a segurança e garantir a conformidade regulamentar, para que possam enfrentar 2026 sabendo que investiram adequadamente na sua cibersegurança.
Como os Líderes de TI Devem Priorizar a Sua Estratégia de Segurança para 2026
À medida que 2026 começa, o que devem os líderes de TI e tomadores de decisão fazer para se prepararem para estas novas e crescentes ameaças? Embora os crescentes riscos de segurança possam parecer esmagadores, todos eles podem ser resolvidos com previsão e preparação.
Um primeiro passo fundamental é consolidar os princípios de identidade em primeiro lugar e de confiança zero. Estas baseiam-se na identidade do utilizador como o principal elemento de segurança e operam sob o princípio de "nunca confiar, sempre verificar" para garantir consistentemente que os utilizadores são autenticados e que o seu acesso é restrito às ferramentas e áreas da rede de que necessitam. Isto não só melhora a segurança das contas, mas também limita os danos que contas comprometidas podem causar.
Corrigir falhas é outro elemento essencial da cibersegurança, uma vez que o ritmo rápido dos ciberataques que visam vulnerabilidades recém-descobertas torna as correções rápidas mais críticas do que nunca. As empresas precisarão melhorar a velocidade de aplicação de patches e reduzir o tempo médio para remediar vulnerabilidades para se manterem à frente das ameaças modernas.
Além disso, à medida que o trabalho remoto e híbrido continua a crescer, as equipas de IT e segurança precisarão de visibilidade em todos os terminais, na cloud e em aplicações e integrações de terceiros. Se a visibilidade deles for limitada, os atacantes têm vias fáceis para explorar, então uma visão holística é essencial para a cibersegurança.
Da mesma forma, o crescimento do trabalho remoto significa que o acesso remoto seguro é essencial. As organizações devem garantir que o software de acesso remoto que utilizam é fiável, seguro e está em conformidade com as regulações de segurança aplicáveis para permitir um trabalho remoto seguro e sem problemas.
Por último, mas não menos importante, a automação é uma ferramenta poderosa para melhorar os processos de deteção, resposta e conformidade. Usar ferramentas de automação, como o Splashtop AEM, permite que as organizações detetem e respondam rapidamente a ameaças através de endpoints distribuídos, ajudando-as a manter-se à frente das ameaças automatizadas.
Onde a Splashtop Reforça a Sua Postura de Segurança em 2026
Embora existam novas e crescentes ameaças em 2026, já há soluções no mercado que podem ajudar a defender-se melhor contra elas. Se precisa de ferramentas potentes para remote support, acesso remoto, e gestão automatizada de terminais, a Splashtop tem tudo o que necessita, incluindo:
1. Acesso Remoto Seguro com Princípios de Confiança Zero
Splashtop fornece acesso remoto seguro, permitindo que os funcionários acessem seus dispositivos de trabalho a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Torna o acesso remoto eficiente e fluido, enquanto protege contas, dispositivos e redes com ferramentas de segurança que incluem controlos de acesso baseados em função (RBAC), autenticação multifactor, autenticação de dispositivos, registo de sessões, e mais.
2. Gestão de Patches em Tempo Real e Remediação de Vulnerabilidades com a Splashtop AEM
Embora as explorações automáticas tenham levado a ameaças maiores e a uma redução nas janelas de correção, o Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) pode manter os dispositivos protegidos com a gestão de correções em tempo real e a remediação de vulnerabilidades. Estas ferramentas implementam atualizações de OS e de aplicativos de terceiros em todos os endpoints, mantendo-os atualizados e reduzem o tempo de exposição através de insights baseados em CVE (Common Vulnerabilities and Exposures).
3. Visibilidade Completa do Endpoint
As equipas de TI precisam de visibilidade completa dos seus endpoints, e a Splashtop AEM fornece essa visibilidade. Isto inclui visibilidade das versões e estados de software e hardware, patches, bases de conformidade, e muito mais. Com esta visibilidade, as equipas de TI podem ajudar a mitigar riscos associados à cloud, APIs de terceiros, dispositivos IoT, sistemas legados, e mais.
4. Suporte Integrado e Resolução Remota de Problemas
Ninguém gosta de esperar por suporte de TI, especialmente quando se trata de um problema de segurança. Felizmente, a resolução remota de problemas do Splashtop permite uma rápida correção de endpoints comprometidos ou mal funcionantes, e seu suporte integrado ajuda a reduzir o tempo de inatividade durante incidentes de segurança ou falhas de patch. Isso ajuda a manter os dispositivos a funcionar o mais rápido possível, enquanto mantém a eficiência e a segurança.
Conclusão
2026 promete ser um ano de mudanças, mas também trará crescentes ameaças cibernéticas. O crescimento de tecnologias como inteligência artificial e ferramentas de automação capacitou agentes maliciosos a atacar mais rapidamente e eficientemente. Ainda assim, também nos permite defender contra eles de forma mais eficaz.
No próximo ano, as empresas precisarão de monitoramento proativo, controles de identidade fortes e correção em tempo real para manter os terminais seguros, quer continuem a adotar o trabalho remoto e híbrido ou avancem para um regresso ao escritório. Estas medidas de cibersegurança ajudarão a defender-se contra ameaças crescentes, juntamente com protocolos de segurança robustos e formação dos funcionários.
Defender-se contra estas ameaças crescentes requer software seguro e fiável para acesso remoto, suporte e gestão de terminais. Com Splashtop, pode capacitar os funcionários para trabalharem de forma segura a partir de qualquer dispositivo, permitir que agentes de TI apoiem terminais remotos de qualquer lugar e proteger os seus terminais com correções automáticas e ferramentas de segurança construídas para a era moderna.
Com o Splashtop como parte da sua estratégia de segurança para 2026, poderá trabalhar em segurança de qualquer lugar e manter a segurança em toda a sua rede. Experimente por si mesmo hoje com uma versão de teste gratuita e comece o novo ano da melhor forma: