Sabes a que ameaças os teus endpoints estão sujeitos? Vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs) são ameaças frequentes e bem conhecidas que podem comprometer dispositivos, soluções ou sistemas; portanto, as organizações e equipas de TI devem estar cientes das específicas que precisam de monitorizar.
Os insights de CVE são essenciais para a proteção moderna de endpoints. Eles fornecem informações sobre os riscos a considerar, como lidar com vulnerabilidades comuns, e o que as equipas de TI podem fazer para evitar ameaças conhecidas. Com isso em mente, vamos examinar os insights de CVE, como podem reduzir os riscos de vulnerabilidade, e como o Splashtop AEM utiliza CVEs para manter os teus endpoints seguros.
Porque é que as Organizações Devem Aproveitar os Insights de CVE para Proteção de Endpoints
A primeira pergunta é: Quais são os benefícios dos insights de CVE?
Como se costuma dizer: conhecimento é poder. Os CVEs oferecem informações sobre ameaças e vulnerabilidades conhecidas, para que as equipas de TI e de cibersegurança saibam os riscos a ter em atenção, os danos que podem causar e como evitá-los. Isso ajuda as equipas a identificar, priorizar e corrigir vulnerabilidades mais rapidamente, reduzindo o risco de exposição e danos.
Os CVEs permitem que as equipas de TI acelerem as correções ao identificar ameaças comuns e como corrigí-las, garantindo a conformidade regulamentar e priorizando os seus esforços de remediação. A maioria das plataformas e ferramentas de segurança que procuram vulnerabilidades utilizam registos de CVE para identificar ameaças potenciais e sugerir resoluções, assim as organizações conseguem proteger os seus dispositivos e redes eficientemente.
Estrutura Estratégica para Defesa de Endpoint Orientada por CVE
Enquanto os dados de CVE estão numa base de dados massiva (mais de 288.000 registos de CVE e a crescer), as equipas de TI não precisam de procurar manualmente em cada registo. Integrar dados de CVE num quadro de gestão de vulnerabilidades estruturado permite identificar vulnerabilidades e sinais de alerta com antecedência.
Integrar dados de CVE pode proporcionar vários benefícios, incluindo:
Avaliação de risco: Os dados de CVE fornecem informações sobre as ameaças existentes e o potencial dano que podem causar. Estes dados ajudam as equipas de TI e as organizações a identificar as ameaças com que podem lidar e o dano que podem causar, sendo uma informação valiosa para avaliar riscos.
Priorização de ameaças: Se uma equipa de TI detectar várias ameaças ou vulnerabilidades potenciais, é importante saber quais devem ter prioridade máxima. Os dados de CVE podem ajudar a identificar as maiores ameaças, assim as equipas podem focar os seus esforços e priorizar as que mais importam.
Gestão de patches: Os dados CVE incluem patches relevantes para abordar e mitigar vulnerabilidades. Integrar dados CVE facilita encontrar os patches que um endpoint precisa para se proteger de vulnerabilidades conhecidas, melhorando assim a cibersegurança.
Automação: Ferramentas de automação como o Splashtop AEM podem identificar ameaças potenciais baseadas em dados de CVE e abordá-las com Ações Inteligentes. Isto ajuda as organizações a proteger automaticamente os seus endpoints e rede sem precisar que agentes de TI abordem manualmente todos os potenciais problemas.
Defesa de Endpoint Orientada por CVE: Fatores Críticos para Proteção Eficaz
Melhorar a proteção de endpoint é, sem dúvida, o uso mais importante para os CVEs. No entanto, a proteção adequada é composta por vários elementos que funcionam juntos para reduzir riscos e exposições.
Elementos centrais da proteção de endpoints baseada em CVE incluem:
Monitorização contínua: Os dados de CVE ajudam as equipas de TI a monitorizar constantemente as suas redes para sinais reconhecíveis de ataques ou vulnerabilidades conhecidas, permitindo-lhes reagir rapidamente e enfrentar potenciais problemas antes que escalem.
Atualização automática: Quando uma atualização está disponível para abordar CVEs conhecidos, ferramentas de gestão de endpoint com funções de atualização automática podem instalar e implementar as atualizações em ambientes de endpoint para proteger dispositivos conectados.
Deteção de ameaças em tempo real: Ferramentas de monitorização automática em tempo real podem detectar ameaças assim que surgem, com base em padrões conhecidos e sinais de alerta dos dados de CVE.
Alinhamento com conformidade: Proteção contra vulnerabilidades e exposições conhecidas é um aspeto fundamental da conformidade de TI. Integrar dados de CVE ajuda as equipas de TI a provar que a sua segurança está atualizada e em conformidade com todas as normas regulatórias relevantes.
Estratégias em Evolução na Defesa de Endpoints Guiada por CVE
À medida que a tecnologia continua a avançar, os dados CVE permanecerão essenciais para a segurança e proteção proativa. Na verdade, várias tendências em desenvolvimento já utilizam registos de CVE para ajudar a melhorar a cibersegurança e identificar ameaças crescentes.
A inteligência artificial (IA) é um dos maiores desenvolvimentos na tecnologia atual, e a sua capacidade de analisar rapidamente grandes quantidades de dados tornou-a uma ferramenta útil na proteção de endpoints. Utilizar IA e análises preditivas torna mais fácil para as empresas identificarem padrões e sinais de alerta a partir de grandes volumes de dados e tráfego, tornando a defesa orientada por CVE mais robusta e precisa.
Da mesma forma, as ferramentas de automação trouxeram melhorias significativas para a proteção de endpoints baseada em CVE. Essas ferramentas permitem que as equipas de TI monitorem redes e endpoints sem necessidade de intervenção humana ou trabalho manual, oferecendo insights em tempo real sobre ameaças potenciais.
A gestão automatizada de patches em tempo real facilita a instalação e implantação de novos patches assim que estão disponíveis, para que as equipas de TI não precisem atualizar manualmente cada dispositivo. E caso as ferramentas de automação detetem uma ameaça, elas também podem utilizar Ações Inteligentes para tomar medidas corretivas imediatamente.
Defesa de Endpoint Orientada por CVE: Identificar, Corrigir e Proteger com o Splashtop AEM
Quando precisas de proteção de endpoint fiável e inteligente que use registos CVE para resolver vulnerabilidades rapidamente, vais precisar de uma solução como Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais). Splashtop AEM utiliza informações de CVE e gestão de patches em tempo real para abordar proativamente lacunas de segurança, minimizar vulnerabilidades e proteger endpoints, mesmo em ambientes remotos e de BYOD.
O Splashtop AEM permite que as equipas de TI monitorem e gerenciem facilmente todos os endpoints conectados à sua rede, incluindo alertas em tempo real e correções automatizadas através de Ações Inteligentes e insights de CVE potenciados por IA. Estes incluem resumos e ações de remediação recomendadas, para que as equipas de TI possam responder rapidamente. Além disso, com a gestão automatizada de patches, as empresas podem proteger os seus endpoints atualizando automaticamente sistemas operativos e software de terceiros assim que uma nova correção é lançada.
Splashtop AEM dá às equipas de TI as ferramentas e tecnologia de que precisam para monitorizar endpoints, resolver proativamente problemas, e reduzir as suas cargas de trabalho. Isto inclui:
Patching automatizado para OS, apps de terceiros e personalizadas.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE com IA.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser aplicadas em toda a sua rede.
Monitorização e gestão de inventário de hardware e software em todos os endpoints.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações em segundo plano para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Quer experimentar o Splashtop AEM por si mesmo e ver como ele mantém os seus endpoints seguros? Comece hoje com um teste gratuito: