Acesso remoto seguro - Por que a Splashtop é a mais segura

A Splashtop garante que seus usuários, dados e empresas parceiras estão protegidos contra ameaças externas. Veja como a Splashtop oferece segurança de acesso remoto líder do setor.
A segurança cibernética está sendo mais criticada do que nunca. Empresas vulneráveis são vítimas de cibercriminosos que procuram roubar dados, travar sistemas ou até mesmo exigir resgate.
Com mais pessoas trabalhando remotamente, você precisa de uma maneira de permitir que os funcionários acessem seus computadores de trabalho sem comprometer a segurança.
Isso também pode ser dito para profissionais de TI, equipes de suporte técnico e provedores de serviços gerenciados que precisam acessar computadores gerenciados e dispositivos pessoais para fornecer suporte. Estudantes que precisam acessar recursos escolares, como laboratórios remotos, também precisam tomar cuidado.
O acesso remoto é um componente essencial de qualquer pessoa que trabalhe com home office, suporte remoto ou ensino a distância. No entanto, além de um acesso remoto rápido e confiável, é preciso garantir que a ferramenta usada pela sua empresa ofereça bons níveis de segurança.
A Splashtop oferece o software de acesso remoto mais seguro do mercado, usado por milhares de organizações, incluindo agências governamentais, faculdades, distritos escolares de ensino fundamental e médio, MSPs e muito mais.
O que torna a Splashtop segura?
A Splashtop protege sua rede, dados e informações com uma infraestrutura segura, prevenção contra invasões e segurança de aplicativos.
Infraestrutura segura
A segurança da infraestrutura é uma das principais características da Splashtop. São firewalls robustos, criptografia de dados, mitigação de DDoS e outros recursos que fornecem um ambiente de computação seguro para todos os nossos usuários.
Prevenção Contra Invasões
Mesmo os ambientes cibernéticos mais seguros precisam de estar atentos a intrusões. Splashtop tem mecanismos de detecção e defesa de intrusão 24x7. Também seguimos os mais recentes padrões da indústria para conceber e manter o nosso ambiente cloud para a máxima segurança.
SEGURANÇA DE APLICATIVOS
Os aplicativos de acesso remoto da Splashtop possuem várias camadas de segurança, incluindo a autenticação de dispositivos, verificação de dois fatores e criptografia TLS (incluindo TLS 1.2) e AES de 256 bits.
Ampla gama de recursos de segurança
Para manter seus dispositivos e dados seguros, a Splashtop possui segurança de senha de vários níveis, bloqueio automático de tela, tempo limite nas sessões, notificação de conexão remota, autenticação de servidor proxy e aplicativos assinados digitalmente.
Tudo isso em conjunto significa que você pode desfrutar de conexões remotas sem sacrificar a sua segurança, tanto em um ambiente doméstico quanto em um ambiente profissional.
Veja todos os recursos de segurança da Splashtop
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Veja porque é que as grandes empresas, os grandes bancos, as forças da lei, as agências governamentais, o governo local e os contratantes governamentais confiam na Splashtop para um acesso remoto seguro. Inscreva-se para sua avaliação gratuita hoje. Não é necessário cartão de crédito ou compromisso, e você pode estar pronto e funcionando em minutos.
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