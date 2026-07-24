O acesso remoto torna possível aos colaboradores ligarem-se aos seus computadores de trabalho a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, permitindo-lhes trabalhar a partir de qualquer lugar. No entanto, com esse acesso surgem riscos de segurança se os colaboradores não estiverem a usar ferramentas seguras.
Os colaboradores precisam de poder aceder aos seus computadores de trabalho a partir de casa sem recorrer a ferramentas não geridas, atalhos arriscados ou acesso amplo à rede que comprometa a cibersegurança. Isso é possível com uma solução de acesso remoto de nível empresarial, que oferece aos utilizadores autorizados acesso seguro aos seus computadores, mantendo o controlo nas mãos da TI.
Então, vamos ver o que o acesso remoto seguro exige, os riscos que as soluções alternativas podem criar e como as empresas podem incentivar o trabalho remoto seguro.
Qual é a forma mais segura de aceder remotamente a um computador de trabalho?
A forma mais segura de aceder remotamente a um computador de trabalho é usar uma solução de acesso remoto de nível empresarial, como a Splashtop. Um bom programa de acesso remoto inclui funcionalidades de segurança como encriptação de ponta a ponta, autenticação multifator (MFA), gestão centralizada de acessos, permissões baseadas no utilizador e visibilidade das sessões, garantindo que apenas utilizadores verificados e autorizados podem aceder a dispositivos específicos e que as sessões remotas permanecem seguras.
O acesso remoto não deve ser amplo nem irrestrito. Em vez disso, o essencial é um acesso remoto específico e controlado. Os colaboradores devem poder aceder aos seus computadores de trabalho e a outros dispositivos autorizados, mas nada além disso. Da mesma forma, as equipas de TI devem poder gerir permissões, aplicar autenticação, rever atividade e ajustar permissões sempre que necessário.
Uma boa solução de acesso remoto deve dar aos colaboradores acesso aos dispositivos, ficheiros e aplicações de que precisam para o seu trabalho, sem expor os computadores ou as redes do escritório a toda a gente. Isto exige uma combinação de segurança de contas, controlos de acesso e aplicação de políticas, mas, quando é bem implementado, torna o trabalho remoto rápido e eficiente.
Porque é que as soluções alternativas comuns de acesso remoto criam risco
Mas por que motivo o software de acesso remoto especializado é tão importante para o trabalho remoto? Existem outras formas de aceder a dispositivos remotos, mas exigem soluções alternativas ou ferramentas que podem não ser tão seguras. Na verdade, existem vários riscos conhecidos nestas soluções alternativas comuns:
1. A exposição direta de RDP pode aumentar a superfície de ataque
Uma solução alternativa comum é abrir o acesso ao desktop diretamente à internet. Embora isto possa parecer uma forma rápida e fácil de disponibilizar acesso remoto, cria riscos de segurança e exposição desnecessários para os sistemas empresariais. As regras de firewall e as alterações de portas podem acrescentar alguma segurança, mas podem ser difíceis de gerir de forma consistente e segura, tornando-as numa opção pouco fiável.
Em resumo, a exposição direta de RDP é uma das formas mais arriscadas de permitir o acesso dos colaboradores aos computadores do escritório e deve geralmente ser evitada.
2. O acesso por VPN pode ser mais amplo do que o necessário para o utilizador
As Redes Privadas Virtuais (VPNs) são normalmente usadas para ajudar colaboradores em trabalho remoto, mas são geralmente concebidas para acesso à rede, e não para acesso a um computador atribuído. Quando os colaboradores só precisam dos seus dispositivos de escritório, disponibilizar um acesso amplo à rede pode ser mais do que o necessário e criar complexidade e riscos adicionais.
3. As ferramentas de ambiente de trabalho remoto para consumidores não têm controlos empresariais
Embora existam várias ferramentas de acesso remoto para consumidores, estas foram concebidas exclusivamente para uso pessoal. O acesso remoto para empresas exige uma administração mais robusta, incluindo permissões centralizadas, controlos de autenticação, registo de atividade e a capacidade de remover ou ajustar acessos quando as funções mudam. As ferramentas básicas de acesso remoto concebidas para uso pessoal muitas vezes não oferecem os controlos centralizados, o registo de atividade e a aplicação de políticas de que as empresas precisam.
4. Os projetos de desktop virtual podem ser mais do que este caso de uso exige
Os desktops virtuais e os cloud PCs podem parecer uma opção apelativa, porque eliminam completamente o dispositivo físico da equação. No entanto, estes exigem normalmente infraestrutura adicional, licenciamento, planeamento da migração e gestão para funcionarem corretamente, especialmente à medida que as organizações crescem. Além disso, migrar totalmente para desktops virtuais pode ser uma iniciativa dispendiosa e demorada para empresas que já investiram na sua infraestrutura física.
Quando as empresas simplesmente precisam de acesso remoto seguro aos computadores de escritório existentes, uma solução dedicada de acesso remoto é muito mais prática do que desktops virtuais.
Porque é que o Splashtop é a opção mais segura para acesso remoto a computadores de escritório
Se a exposição direta de RDP, o acesso por VPN, os desktops virtuais e as ferramentas de remote desktop para consumidores não forem suficientes para um trabalho remoto seguro, então o que funciona? Quando a sua empresa precisa de acesso remoto seguro, Splashtop oferece a facilidade de utilização, a conectividade sem falhas e a segurança de nível empresarial de que precisa, para que os colaboradores e as equipas de TI possam aceder remotamente aos dispositivos enquanto trabalham a partir de casa ou em movimento, mantendo ao mesmo tempo os utilizadores não autorizados afastados.
1. Aceder apenas ao computador de trabalho atribuído
Com Splashtop, as equipas de TI podem conceder a cada utilizador acesso aos seus computadores de trabalho sem conceder acesso à rede mais ampla. Isto permite uma conectividade remota sem interrupções, mantendo a rede segura, para que os colaboradores se possam concentrar no seu trabalho.
2. Manter as portas de ambiente de trabalho remoto fora da Internet pública
O Splashtop permite que os colaboradores se liguem de forma segura sem abrir o acesso a um ambiente mais amplo. Isto elimina os riscos associados à exposição direta de RDP e às abordagens de encaminhamento de portas, melhorando assim a segurança enquanto permite o acesso a partir de qualquer lugar.
3. Dê à TI controlo centralizado
As equipas de TI podem usar a Splashtop para gerir utilizadores, atribuir dispositivos e aplicar definições de autenticação a partir de uma única consola fácil de usar. Isto melhora o controlo e a capacidade de gestão ao reunir tudo o que os agentes de TI precisam num único local seguro.
4. Apoie um trabalho remoto seguro e produtivo
Os colaboradores podem aceder ao ambiente de desktop, ficheiros, aplicações e definições que já utilizam no computador do escritório. Isto oferece aos utilizadores uma experiência de trabalho familiar a partir de casa, mantendo o acesso regulado por controlos empresariais.
O que torna o acesso remoto seguro?
Dito isto, o que torna o acesso remoto com soluções como Splashtop tão seguro em comparação com outras formas de acesso? Um bom software de acesso remoto inclui várias funcionalidades de segurança concebidas para proteger dispositivos e contas de utilizador, incluindo:
Autenticação multifator para verificar utilizadores e reduzir a dependência de palavras-passe como única forma de segurança de contas.
Sessões remotas encriptadas para ajudar a proteger a atividade e os dados durante a transmissão.
Permissões baseadas no utilizador que garantem que os colaboradores só podem aceder a computadores aprovados.
Controlos de administração centralizados para atribuir, alterar e remover acessos quando as funções dos utilizadores mudam.
Sem exposição pública de portas de ambiente de trabalho remoto.
Registo de sessões para dar visibilidade à atividade e melhorar a preparação para auditorias.
Aplicação de patches em endpoints para reduzir riscos e vulnerabilidades causados por software desatualizado.
Controlos de segurança dos dispositivos para proteger os dispositivos no escritório e remotos.
Remoção rápida de acesso quando um colaborador muda de função ou sai da empresa.
Gestão escalável para equipas com vários utilizadores e computadores.
Como a Splashtop ajuda a aceder remotamente a um dispositivo de escritório com segurança
O trabalho remoto eficiente e fiável requer uma solução de acesso remoto seguro concebida para uso empresarial. Splashtop Remote Access ajuda os colaboradores a ligarem-se com segurança aos computadores do escritório que lhes foram atribuídos a partir de casa, ao mesmo tempo que dá às empresas os controlos de que precisam para gerir o acesso.
1. Acesso remoto seguro a computadores do escritório
O acesso remoto da Splashtop permite que os colaboradores se liguem em segurança aos computadores do escritório a partir de casa ou em deslocação. Com ele, podem aceder facilmente aos seus projetos, ficheiros, aplicações e software especializado, permitindo o trabalho remoto sem abrir um acesso amplo à rede.
2. Gestão centralizada de acesso
Splashtop permite que as equipas de TI gerem utilizadores, permissões, definições de autenticação e atribuições de dispositivos a partir de um dashboard centralizado. Isto ajuda as organizações a gerir facilmente regras e permissões de acesso remoto, bem como a integrar e gerir utilizadores com facilidade à medida que os colaboradores entram, saem ou mudam de função.
3. Visibilidade sobre a atividade de acesso remoto
Splashtop oferece às equipas de TI visibilidade sobre as sessões remotas e a atividade de acesso, para que possam ver quem acedeu a que dispositivo e quando. Isto ajuda a supervisionar o trabalho remoto e a identificar comportamentos suspeitos, bem como a melhorar a preparação para auditorias e a conformidade de TI.
4. Gestão de endpoints com Splashtop AEM
Quando as equipas de TI precisam de maior visibilidade e controlo sobre os endpoints geridos, o Splashtop AEM fornece capacidades de aplicação de patches, inventário, alertas e remediação. Isto ajuda as equipas a manter os dispositivos do escritório e remotos atualizados, monitorizados e fáceis de gerir, independentemente de onde os utilizadores trabalhem.
Checklist de acesso seguro a computadores de escritório
Então, como garantir que mantém uma segurança ideal ao usar acesso remoto? Compilámos uma checklist prática para configurar o acesso remoto ao computador; siga estes passos e poderá trabalhar a partir de qualquer lugar com confiança e segurança.
Certifique-se de que o acesso está limitado a utilizadores aprovados, para que utilizadores não autorizados não se possam ligar.
Certifique-se de que cada utilizador está atribuído apenas aos computadores de que precisa.
Configure a autenticação multifator obrigatória.
Utilize uma solução de acesso remoto com sessões remotas encriptadas.
Garanta que as portas de desktop remoto não estão expostas à internet pública.
Permita que a TI atribua e gira centralmente os acessos.
Configure o registo de sessões.
Aplicar patches e monitorizar dispositivos de escritório.
Garantir que o acesso pode ser revogado rapidamente.
Evite dar aos utilizadores acesso desnecessário à rede.
Obtenha acesso remoto seguro ao computador do seu escritório com Splashtop
O acesso remoto seguro deve permitir que os colaboradores se liguem aos seus dispositivos de trabalho sem expor portas de desktop remoto, conceder acesso amplo à rede ou depender de ferramentas não geridas. Com a solução de acesso remoto certa, é possível trabalhar em segurança a partir de qualquer lugar com a mesma facilidade e conveniência de trabalhar no escritório, mantendo as contas e os dispositivos protegidos.
Splashtop Remote Access oferece às empresas uma forma segura e de alto desempenho de permitir que os colaboradores acedam aos computadores do escritório a partir de casa. Fornece conectividade remota segura entre dispositivos e sistemas operativos, com sessões remotas encriptadas e controlos de TI centralizados. Com controlos de TI centralizados, as equipas de TI podem gerir facilmente definições de segurança, utilizadores e atividade para manter as redes seguras.
Preparado para trabalhar a partir de qualquer lugar com facilidade e segurança? Comece hoje com uma avaliação gratuita do Splashtop.