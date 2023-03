Como equipes de TI podem fornecer suporte eficaz em um mundo BYOD

Não há dúvidas de que o trabalho híbrido veio para ficar, já que empresas de todos os tamanhos continuam permitindo que seu funcionários trabalhem no escritório, em casa e em qualquer outro local desejado.

Um elemento central do trabalho híbrido é o BYOD (traz o teu próprio aparelho). Os empregados vêem-no como crítico para a produtividade e satisfação no trabalho, uma vez que a utilização de qualquer dispositivo que escolham dá-lhes flexibilidade e autonomia. De facto, como destacamos em este recente post no blog, 66% dos trabalhadores seleccionariam uma empresa que oferecesse aos empregados a escolha de um dispositivo informático em vez de um que não o fizesse.

Porém, quando um funcionário tem um problema com seu dispositivo pessoal ou qualquer aplicativo, ele precisa do mesmo nível de suporte que o suporte técnico de TI fornece para dispositivos que são gerenciados pela empresa. Isso cria uma nova responsabilidade para o suporte de TI. A maioria das equipes de TI possuem uma ferramenta de suporte remoto que permite o acesso a computadores gerenciados, mas que não consegue lidar com todas as instâncias BYOD remotas que estão sendo usadas atualmente.

Para suportares com sucesso as necessidades do BYOD dos trabalhadores remotos, tens de ter a capacidade em tempo real de suportar remotamente qualquer dispositivo no caso de uma dificuldade técnica.

O suporte ilimitado e sob demanda torna o BYOD uma proposta vencedora

A função de suporte assistido encontrada nas soluções de suporte remoto do Splashtop é uma forma avançada de suporte on-demand que te permite suportar qualquer computador, tablet, ou dispositivo móvel. O suporte assistido permite aos técnicos de TI aceder instantaneamente a um computador remoto ou dispositivo móvel enquanto o utilizador está presente.

Isso significa que você pode oferecer suporte a qualquer usuário final em seus dispositivos pessoais ou de trabalho, incluindo dispositivos Windows, Mac, iOS e Android, no exato momento em que eles precisarem de ajuda. Com o suporte supervisionado, você pode auxiliar suas equipes e simplesmente assumir o controle do dispositivo do usuário final para solucionar todos os seus problemas - assim como o fariam pessoalmente ( controle dispositivos Windows, Mac e Android remotamente, visualize iOS remotamente ).

As organizações que usam a função de apoio assistido do Splashtop citaram vários benefícios do uso do Splashtop, incluindo:

Suporte abrangente a todos os tipos de dispositivos, incluindo dispositivos móveis

Suporte aprimorado para trabalho remoto e híbrido por TI

Taxas de produtividade dos funcionários superiores e serviço de ajuda mais rápido, mesmo para dispositivos pessoais

Usar o suporte supervisionado Splashtop é fácil

Tanto a TI quanto os funcionários adotaram a Splashtop devido à sua simplicidade. Um funcionário gera um código de sessão exclusivo de 9 dígitos e fornece esse código de acesso à equipe de suporte técnico. O técnico pode usar o código para se conectar ao dispositivo do funcionário, assumindo instantaneamente o controle para realizar tarefas como transferir arquivos, imprimir remotamente, conversar, compartilhar telas e muito mais. Melhor ainda, tudo isso acontece com uma infraestrutura de segurança sofisticada.

Para organizações de qualquer tamanho, o suporte BYOD ilimitado e sob demanda é uma abordagem revolucionária que garante que todos os seus funcionários possam permanecer produtivos — em qualquer lugar, a qualquer momento — usando seus dispositivos preferidos, o que aumenta a sua produtividade.

