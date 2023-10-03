Os Nossos Parceiros de Integração
Os Nossos Parceiros de Integração
Acronis
Os utilizadores podem lançar uma sessão de controle remoto Splashtop a partir da plataforma Acronis, fornecendo assistência técnica imediata aos usuários finais sempre e onde quer que seja necessário.
Addigy
Os usuários podem iniciar uma sessão de controle remoto Splashtop usando a plataforma de gerenciamento de dispositivos Apple da Addigy, fornecendo assistência técnica imediata aos usuários finais quando e onde for necessário.
AppTec360
O Splashtop On-Demand Support (SOS) está integrado com AppTec360 MDM/MAM para suportar a visualização remota iOS e o controle remoto Android.
Atera
Tecnologia de controle remoto na solução RMM da Atera que permite aos técnicos acessarem remotamente os computadores. Adicione outras soluções Splashtop para alavancar o suporte rápido e assistido.
BITDEFENDER
A premiada tecnologia antimalware da Bitdefender está integrada no console Splashtop, dando às TI e MSPs a capacidade de protegerem os seus computadores geridos com tecnologia de segurança de endpoint.
Canopy
A integração RMM da Canopy com a Splashtop permite que os usuários executem soluções remotas de problemas perfeitamente a partir da plataforma Canopy. Canopy também oferece suporte a integrações leves para produtos de varejo Splashtop.
CrowdStrike
Splashtop ajuda as equipas de TI a visualizar e agir sobre as deteções do CrowdStrike mais rapidamente, trazendo visibilidade dos endpoints, gestão e suporte remoto num único console.
Datto
Nós fornecemos a tecnologia de controle remoto no RMM Datto. Adicione facilmente outras soluções Splashtop para realizar suporte rápido assistido.
e-jan (Japão)
Splashtop para Cachatto - uma solução no local de acesso remoto seguro para eJan - proporcionando um nível de segurança específico às empresas.
Freshdesk
Habilite o suporte remoto a partir do Freshdesk para acessar rapidamente e controlar remotamente os dispositivos dos seus usuários quando ele estiver integrado com o Splashtop SOS. Não é necessária nenhuma instalação prévia no dispositivo do usuário final.
FreshService
Inicie sessões de acesso remoto a partir dos bilhetes do Freshservice para fornecer suporte imediato com a integração do Splashtop SOS e Freshservice. Todas as sessões são encriptadas e registradas no bilhete.
HaloITSM/HaloPSA
A integração de acesso remoto da Splashtop oferece uma solução de ticketing e suporte tudo-em-um com a integração HaloISTM e Halo PSA.
InvGate
Simplifica a gestão de ativos de TI e permite suporte remoto com InvGate e Splashtop, permitindo que as equipas de TI resolvam problemas e mantenham dispositivos a partir de uma única plataforma.
Ivanti
O Splashtop está incluído no Controle Remoto de Dispositivo Inteligente Ivanti Avalanche. Você também pode integrar Ivanti ITSM com produtos Splashtop para obter recursos de suporte remoto aprimorados.
JAMF
Os administradores do Jamf podem fornecer aos membros da equipe acesso remoto a PCs e Macs e oferecer suporte remotamente aos dispositivos iOS dos usuários.
Jira
Habilite os seus técnicos a acessarem e suportarem remotamente os computadores dos seus usuários finais, iniciando conexões remotas Splashtop a partir do Jira.
JUMPCLOUD
Faça a autenticação e o login na Splashtop usando a solução SSO da JumpCloud baseada em nuvem. Disponível com o nosso produto Enterprise.
KACE Cloud
Simplifica o acesso remoto e o suporte com o KACE cloud da Quest e Splashtop, ajudando as equipas de TI a resolver problemas rapidamente a partir de uma única plataforma.
MaaS360
Pesquise Splashtop no Marketplace IBM MaaS360 para integrar as nossas soluções de acesso remoto com os controles de segurança MDM/ MAM do MaaS360. A Splashtop também complementa o MaaS360 para suportar a visão remota do iOS e o controle remoto Android.
Microsoft Entra ID
O Splashtop On-Prem se integra com o Active Directory para autenticar/autorizar cada requisição de sessão de usuário.
Microsoft Intune
RADIUS seguro baseado na nuvem para acesso Wi-Fi baseado em certificado. Compatível com Microsoft cloud PKI.
Microsoft Teams
Conecte-se aos computadores dos seus usuários a partir do chat do Microsoft Teams e forneça suporte remoto instantâneo. Não é necessária nenhuma instalação prévia.
Naverisk
Nós fornecemos a tecnologia de controle remoto na solução RMM do Naverisk. Adicione outras soluções Splashtop para realizar suporte rápido assistido.
NinjaOne
Recebe o NinjaOne com o suplemento Splashtop para fornecer suporte remoto aos teus computadores geridos. Para realizar o suporte assistido rápido, adicione outras soluções Splashtop.
Onelogin
Autentique-se com as suas credenciais OneLogin. O login único (SSO) via OneLogin fornece autenticação simples, centralizada e segura.
Salesforce
Aceda e suporte remotamente os computadores dos utilizadores finais diretamente a partir dos objetos do Salesforce, melhorando a eficiência de TI e o serviço ao cliente.
SentinelOne
A Splashtop ajuda as equipas de TI a gerir a proteção do SentinelOne de forma mais eficiente, ao reunir a implementação de agentes, visibilidade de cobertura, gestão de endpoints e suporte remoto numa única consola.
ServiceNow
Conecte-se aos computadores dos seus usuários a partir dos incidentes do ServiceNow, aproveitando a integração dele com o nosso produto Enterprise.
Soliton (Japão)
O Splashtop On-Prem foi incorporado pela Soliton the SecureDesktop Appliance, oferecendo segurança de alto nível para governos e empresas. Ele também permite aos usuários controlar dispositivos Android remotamente.
Spiceworks
O Splashtop SOS integra com o Help Desk da Spiceworks, para que você possa começar facilmente sessões de suporte sob demanda aos computadores dos seus usuários.
Splunk
A integração da Splashtop com o Splunk permite a monitorização avançada da segurança através da exportação de registros de sessões e eventos para uma análise mais profunda, ajudando as organizações a melhorar as informações, a simplificar a conformidade e a reforçar a segurança.
SuperOps
Lança uma sessão de controlo remoto Splashtop a partir da plataforma SuperOps'. Isto solicita assistência técnica aos utilizadores finais sempre que surge um problema.
Swif
A solução de controle remoto de alto desempenho da Splashtop está integrada à plataforma Swif.ai, permitindo acesso remoto com um clique a dispositivos Windows e Mac.
SYNCRO
Comece uma sessão de acesso remoto aos seus computadores geridos a partir do Syncro e da integração do SyncroMSP. Acesse aos seus dispositivos geridos em qualquer momento, mesmo sem a presença de um usuário final.
TIFLUX
O TiFlux Service Desk vem totalmente integrado com a Splashtop, dando aos técnicos de suporte informático acesso remoto instantâneo e controle dos seus computadores.
Tokai (Japão)
O Splashtop On-Prem é alojado pela Tokai Cable and Telecom como uma solução de acesso remoto nuvem para pequenas e médias empresas.
A Yamaha
O Splashtop para IoT está integrado com a solução robótica da Yamaha para permitir o monitoramento, gestão e suporte remoto.
Zebra
Suporte remoto assistido e sem acompanhamento para dispositivos Zebra.
ZENDESK
Inicie sessões de acesso remoto de dentro de tíquetes do Zendesk Support para fornecer suporte instantâneo. Conecte-se com apenas alguns cliques. Nenhuma instalação prévia necessária no dispositivo cliente.
Parceiros RMM
Se está usando um pacote RMM que ainda não tem a Splashtop integrado, leia o nosso artigo de suporte para detalhes de integração leves.
Outros RMMs
- Você será capaz de implementar alguns dos itens você mesmo
- Os outros itens podem requerer alterações no software do RMM
Splashtop PartnerConnect — Parceiros de Integração
Os parceiros da Splashtop fornecem as melhores e mais completas soluções para os nossos clientes mútuos nas seguintes indústrias de foco: Educação, Saúde, Mídia e Entretenimento, Arquitetura e Design, Contabilidade, IoT e Governo.