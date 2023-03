Acesso remoto para equipes de TI

Dê à sua equipe acesso remoto aos computadores oficiais a partir de seus próprios dispositivos. Forneça suporte remoto aos computadores e servidores gerenciados. Integre seu software de acesso remoto com o Active Directory e o Single Sign-On (SSO). Obtenha tudo o que precisa com o Splashtop.

Ativar trabalho remoto. Prepare o plano de continuidade de negócios da sua organização

O surto de Coronavírus COVID-19 já forçou muitas organizações a ordenar que seus funcionários trabalhassem em casa. As equipes de TI precisam preparar suas organizações para garantir que as operações continuem funcionando e que os funcionários permaneçam produtivos se precisarem trabalhar em casa.

Por esse motivo, o acesso remoto deve fazer parte de seus planos de recuperação de desastres e continuidade de negócios.

O software de acesso remoto confiável da Splashtop permite que os usuários acessem seus computadores de trabalho a partir de qualquer outro computador, tablet ou dispositivo móvel através de conexões remotas seguras.

Além disso, o Splashtop também oferece soluções de suporte remoto que permitem que as equipes de TI forneçam suporte remoto aos seus endpoints gerenciados.

Se você precisa de uma ferramenta de acesso remoto simples para habilitar o trabalho em casa, software de suporte remoto ou uma solução local com Active Directory e SSO, o Splashtop tem tudo o que você precisa. Confira as três opções abaixo para encontrar a solução certa para sua equipe. Você pode iniciar uma avaliação gratuita para configurar sem nenhum custo.

Eu quero estender o trabalho simples a partir de capacidades domésticas

Obtém Splashtop Business Access para que a tua equipa possa aceder remotamente aos seus computadores de trabalho a partir de casa. Assim que começares, podes facilmente convidar a tua equipa para criar as suas contas Splashtop e configurar os seus próprios dispositivos - tudo sob a tua conta principal para uma gestão fácil.

Descontos em massa estão disponíveis para equipes. Inicie uma avaliação gratuita. Ou saiba mais sobre como habilitar o trabalho em casa.

Quero uma solução de acesso remoto empresarial com SSO

Splashtop On-Prem é uma solução no local alojada por detrás da tua firewall para maior segurança com integração no Active Directory. Splashtop Enterprise é uma solução de acesso remoto de confiança com integração SSO disponível para equipas de TI que fornecem suporte remoto, bem como para utilizadores que queiram aceder aos seus computadores para trabalharem remotamente.

Entre em contato conosco para saber mais sobre a Splashtop Enterprise.

Quero fornecer suporte remoto aos meus endpoints gerenciados

Splashtop Remote Support é a solução remota de melhor valor para as equipas de TI. Com ele, poderás fornecer suporte remoto a qualquer um dos teus computadores e servidores geridos em qualquer altura. Também estão disponíveis outras funcionalidades de monitorização e gestão .

Inicie uma avaliação gratuita. Ou, saiba mais sobre o suporte remoto para TI.